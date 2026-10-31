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Terrortámadásra figyelmeztetett Amerika, Moszkvában már megkezdték az evakuálást

oroszországban

Terrortámadásra figyelmeztetett Amerika, Moszkvában már megkezdték az evakuálást

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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2026. október 31-én váratlanul kiürítettek egy múzeumot Moszkvában az orosz hatóságok emberei. Az esettel kapcsolatban megjelent egy figyelmeztetés az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének oldalán, amelyben egy lehetséges terrortámadásra figyelmeztették Oroszországot.
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Figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége, miután olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint 2026. október 31-én tömeges áldozatokkal járó terrortámadás történhet az orosz fővárosban. A fenyegetés miatt az amerikai diplomaták óvatosságra intették a lakosságot. Moszkvában eközben kiürítettek egy múzeumot, rendőrök zárták le a környező utakat, és egy koncertet is félbeszakítottak.

Terrortámadásra készülhettek Oroszországban – figyelmeztetett Amerika
Terrortámadásra készülhettek Oroszországban (A képen a moszkvai Caricino Múzeum és a hozzá tartozó park látható ) Forrás: By Marina Lystseva - http://album.foto.ru/photo/218655/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5981086

Terrortámadásra készülhettek Oroszországban – figyelmeztetett Amerika

Az amerikai nagykövetség a moszkvai Caricino Múzeumot nevezte meg a lehetséges terrortámadás helyszíneként. A diplomáciai képviselet arra kérte az embereket, hogy október 31-én kerüljék el a területet – számolt be róla a Meduza.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megerősítette, hogy az amerikai féltől értesültek egy készülő moszkvai terrortámadásról.

Partneri csatornákon keresztül kaptunk információkat az amerikai féltől egy moszkvai terrortámadás előkészületeiről. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket

– közölte a szervezet.

Információk szerint a Caricino Múzeumot technikai okokra hivatkozva bezárták, a látogatókat pedig evakuálták. A helyszínre rendőrök érkeztek, akik lezárták a park bejáratát, miközben a közlekedési rendőrök a környező utakat is eltorlaszolták.

A múzeum legalább két napig zárva maradhat. A hatóságok ugyanakkor nem közölték, hogy a lezárások közvetlenül összefüggnek-e a terrorveszéllyel.

Már történt terrortámadás Moszkvában

Az eset kísértetiesen emlékeztet a 2024-es moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadás előzményeire. Az Egyesült Államok nagykövetsége akkor is figyelmeztetést adott ki egy lehetséges támadásról.

A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) a támadás után 11 ember elfogásáról számolt be, köztük négy feltételezett terroristáról. Az orosz hatóságok szerint a támadók Ukrajna felé próbáltak menekülni, Kijev azonban határozottan tagadta, hogy bármi köze lett volna a vérengzéshez.

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