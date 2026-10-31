Terrortámadásra figyelmeztetett Amerika, Moszkvában már megkezdték az evakuálást

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megerősítette, hogy az amerikai féltől értesültek egy készülő moszkvai terrortámadásról.

Partneri csatornákon keresztül kaptunk információkat az amerikai féltől egy moszkvai terrortámadás előkészületeiről. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket

– közölte a szervezet.

Információk szerint a Caricino Múzeumot technikai okokra hivatkozva bezárták, a látogatókat pedig evakuálták. A helyszínre rendőrök érkeztek, akik lezárták a park bejáratát, miközben a közlekedési rendőrök a környező utakat is eltorlaszolták.

A múzeum legalább két napig zárva maradhat. A hatóságok ugyanakkor nem közölték, hogy a lezárások közvetlenül összefüggnek-e a terrorveszéllyel.

Már történt terrortámadás Moszkvában

Az eset kísértetiesen emlékeztet a 2024-es moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadás előzményeire. Az Egyesült Államok nagykövetsége akkor is figyelmeztetést adott ki egy lehetséges támadásról.

A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) a támadás után 11 ember elfogásáról számolt be, köztük négy feltételezett terroristáról. Az orosz hatóságok szerint a támadók Ukrajna felé próbáltak menekülni, Kijev azonban határozottan tagadta, hogy bármi köze lett volna a vérengzéshez.