Terrortámadásra figyelmeztetett Amerika, Moszkvában már megkezdték az evakuálást

Figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége, miután olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint 2026. október 31-én tömeges áldozatokkal járó terrortámadás történhet az orosz fővárosban. A fenyegetés miatt az amerikai diplomaták óvatosságra intették a lakosságot. Moszkvában eközben kiürítettek egy múzeumot, rendőrök zárták le a környező utakat, és egy koncertet is félbeszakítottak.
Terrortámadásra készülhettek Oroszországban – figyelmeztetett Amerika
Az amerikai nagykövetség a moszkvai Caricino Múzeumot nevezte meg a lehetséges terrortámadás helyszíneként. A diplomáciai képviselet arra kérte az embereket, hogy október 31-én kerüljék el a területet – számolt be róla a Meduza.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megerősítette, hogy az amerikai féltől értesültek egy készülő moszkvai terrortámadásról.
Partneri csatornákon keresztül kaptunk információkat az amerikai féltől egy moszkvai terrortámadás előkészületeiről. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket
– közölte a szervezet.
Információk szerint a Caricino Múzeumot technikai okokra hivatkozva bezárták, a látogatókat pedig evakuálták. A helyszínre rendőrök érkeztek, akik lezárták a park bejáratát, miközben a közlekedési rendőrök a környező utakat is eltorlaszolták.
A múzeum legalább két napig zárva maradhat. A hatóságok ugyanakkor nem közölték, hogy a lezárások közvetlenül összefüggnek-e a terrorveszéllyel.
Már történt terrortámadás Moszkvában
Az eset kísértetiesen emlékeztet a 2024-es moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadás előzményeire. Az Egyesült Államok nagykövetsége akkor is figyelmeztetést adott ki egy lehetséges támadásról.
A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) a támadás után 11 ember elfogásáról számolt be, köztük négy feltételezett terroristáról. Az orosz hatóságok szerint a támadók Ukrajna felé próbáltak menekülni, Kijev azonban határozottan tagadta, hogy bármi köze lett volna a vérengzéshez.