Több tévécsatorna ellen is vizsgálat indult, miután felfüggesztették Trump beszédeinek közvetítését

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított több televíziós hálózat ellen, miután azok a múlt hónapban néhány napra felfüggesztették a Donald Trump amerikai elnökről szóló közös tudósításaikat. A hatóság arra keresi a választ, hogy az intézkedés sérthette-e a szövetségi versenyjogi szabályokat. A minisztérium az ABC, a CBS, a CNN, az NBC és a Fox News csatornáktól a közös tudósításokkal kapcsolatos kommunikációjuk átadását kérte.

Donald Trump amerikai elnök és az amerikai tévécsatornák közötti konfliktus miatt vizsgálat indult több médiaszolgáltató ellen (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Versenyjogi vizsgálat indult az amerikai tévécsatornák ellen

A BBC beszámolója szerint

öt televíziós hálózat azért függesztette fel a közös tudósításokat, mert a Trump-adminisztráció visszavonta a CNN, az MS Now és a Politico újságíróinak akkreditációját.

A közös tudósítási rendszerben részt vevő újságírók általában megosztják egymással a felvételeiket és a beszámolóikat, így azok a szélesebb médiaközönséghez is eljutnak.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bojkott a Sherman-törvénybe ütközhet. Ez a jogszabály tiltja többek között a versenyt korlátozó, monopolhelyzet kialakítására irányuló üzleti megállapodásokat.

A minisztérium szóvivője a BBC-nek úgy nyilatkozott:

A trösztellenes részleg egyszerűen azt vizsgálja, hogy ezek a hírszervezetek megsértették-e a trösztellenes törvényeket.”

Az érintett televíziós hálózatok egyelőre nem kommentálták a vizsgálatot.

Trump korábban kitiltotta a Fehér Házból a CNN-t, az MS Now-t és a Politicót

Donald Trump a múlt hónapban azzal vádolta a CNN-t, az MS Now-t és a Politicót, hogy „kitalációkat vagy hazugságokat” közölnek a csapatáról, ezért

megakadályozta, hogy a három szervezet újságírói belépjenek a Fehér Házba.

A döntés ellen az érintett médiumok bírósághoz fordultak. Keresetükben arra hivatkoztak, hogy az akkreditáció visszavonása sérti az amerikai alkotmány első kiegészítésében biztosított jogaikat, köztük a sajtószabadságot. A Fehér Ház később, egy bírói döntést követően visszaállította a három szervezet hozzáférését. Az ügy azonban ezzel nem ért véget: az igazságügyi minisztérium most azt vizsgálja, hogy a televíziós hálózatok közös fellépése sérthette-e a versenyjogi szabályokat.