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Franciaország

Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak

4 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Lángoló autók, betört kirakatok, vízágyúk és könnygáz. Európa-szerte egyre több országban zajlanak tüntetések, amelyek helyenként egyre súlyosabbá válnak, több városban pedig már utcai harcok dúlnak. Párizstól Milánóig százezrek vonultak utcára, miközben a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt.
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FranciaországSpanyolországOlaszországgazdaságEurópamigráció
  • Miért tüntetnek egyre többen Európában?
  • Mely európai országokban törtek ki súlyos zavargások?
  • Hogyan reagálnak a kormányok a tömegtüntetésekre?

Európa több országában hetek, sőt hónapok óta tartanak a tiltakozások, amelyek helyenként súlyos utcai összecsapásokba torkolltak. Franciaországtól Olaszországon és Spanyolországon át egészen a Balkánig százezrek vonultak utcára, több nagyvárosban pedig gyújtogatások, fosztogatások és rendőri beavatkozások kísérték a tüntetéseket.

Egyre súlyosabb tüntetések Európában: Párizsban és Milánóban utcai harcok dúlnak, Spanyolországban és Portugáliában a megélhetési válság miatt tiltakoznak.
Egyre súlyosabb tüntetések Európában: Párizsban és Milánóban utcai harcok dúlnak, Spanyolországban és Portugáliában a megélhetési válság miatt tiltakoznak. (A képen: Felgyújtott autók és épületek, megrongált utcabútorok és feldúlt utcák jelzik a franciaországi tüntetések erőszakossá vált pillanatait)
Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

Az Európában zajló tüntetések hátterében elsősorban a megélhetési válság, a lakhatás drágulása, a közszolgáltatások romló helyzete és a politikai elégedetlenség áll. Az Independent beszámolója szerint több országban újabb megmozdulásokra készülnek, miközben a hatóságok egyre szigorúbb intézkedésekkel próbálják fenntartani a rendet.

Zavargások Franciaországban: több százezren tüntettek, Párizsban utcai harcok törtek ki

Franciaországban az oktatás romló helyzete miatt kezdődtek tiltakozások, amelyek országos kormányellenes demonstrációkká szélesedtek. Október 17-én a hatóságok szerint mintegy 550 ezren vonultak utcára, ebből 110 ezren Párizsban. A szervezők ennél is többre, mintegy 800 ezerre becsülték a résztvevők számát.

Bár a tüntetők többsége békésen demonstrált, a fővárosban súlyos zavargások törtek ki. Autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, rendőrökre támadtak. A zavargások miatt több városban kijárási tilalmat rendeltek el, a múlt hétvége óta pedig 2700 embert vettek őrizetbe.

A rendőri fellépés is komoly vitákat váltott ki. Egy 17 éves lány elvesztette az egyik szemét Mulhouse-ban, egy ugyanilyen korú fiú pedig a kezét Saint-Étienne-ben. Az újabb szombati tüntetésekre országszerte 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak.

Olaszország: Milánóban és több nagyvárosban is elszabadult az erőszak

Növekvő megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások miatt vonultak utcára az emberek Olaszországban. Milánóban a tüntetések erőszakba torkolltak: maszkos demonstrálók kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki, kukákat gyújtottak fel, és kövekkel dobálták a rendőröket.

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta a tömeget. Milánó mellett Bolognában, Bresciában, Bergamóban és Torinóban is összecsapások történtek, amelyek után legalább 28 embert letartóztattak.

Giorgia Meloni kormánya a zavargásokra válaszul szigorúbb biztonsági intézkedéseket fogadott el, köztük a tüntetéseken elkövetett erőszak súlyosabb büntetését. A tiltakozások ugyanakkor folytatódhatnak: az Október 17. Mozgalom minden szombatra újabb demonstrációkat hirdetett.

Tüntetések Spanyolországban: egy 87 éves nő kilakoltatása után erősödtek fel a tiltakozások

Spanyolországban elsősorban a lakhatási válság miatt tiltakoznak. A mozgalomnak új lendületet adott egy 87 éves madridi nő, María del Carmen Abascal története, akit 70 év után lakoltattak ki otthonából. Az ingatlant megvásárló befektetőcég 230 százalékkal akarta megemelni a lakbérét. A nő két héttel a kilakoltatása után meghalt.

Anti-riot police clashes with demonstrators during an anti-government protest organized by the Italia in Piazza movement, at Piazza Duomo in Milan, on October 17, 2026. Inspired by recent protests in France and Spain, demonstrators are protesting against the rising cost of living, low wages, high rents and public service shortcomings, demanding better living and working conditions. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Az eset miatt tízezrek vonultak utcára, hogy tiltakozzanak az egyre megfizethetetlenebb lakbérek ellen. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az országban a havi minimálbér 1221 euró, miközben egy 80 négyzetméteres lakás átlagos bérleti díja megközelíti az 1130 eurót.

A lakhatási válság politikai következményekkel is járt: Pedro Sánchez miniszterelnök november 29-re előrehozott parlamenti választást írt ki. Eközben A Coruñában külön politikai tüntetés fajult utcai összecsapássá, amikor Santiago Abascal, a Vox vezetőjének látogatása ellen tiltakozók csaptak össze a rendőrökkel.

Portugália: lakhatási válság miatt vonultak utcára tízezrek

Portugáliában szintén az elszálló lakásárak és az alacsony bérek miatt erősödött fel az elégedetlenség. Az ingatlanvásárlás költségei 2017 óta több mint kétszeresükre emelkedtek, az új bérleti szerződésekben szereplő lakbérek pedig csaknem megduplázódtak.

Lisszabonban és Portóban a tiltakozók sátortáborokat hoztak létre, amelyeket a rendőrség felszámolt. Az intézkedések során 55 embert tartóztattak le. A portugál fővárosban emellett több tízezren vonultak utcára a megélhetési válság miatt. A tiltakozók azt követelik, hogy a kormány vonja vissza a kilakoltatások megkönnyítését és a lakbérek szabályozásának enyhítését célzó javaslatát.

Albánia: a kormány lemondását követelik, Tiranában súlyos zavargások dúlnak

Albániában már több mint egy hete tartanak a kormányellenes tüntetések, amelyekhez középiskolások és egyetemisták is csatlakoztak. A demonstrálók korrupcióval vádolják Edi Rama miniszterelnök kormányát, és az egészségügy, az oktatás, valamint a nyugdíjrendszer helyzete miatt is tiltakoznak. Az elégedetlenséget egy vitatott tengerparti luxusberuházás is fokozta, amely Donald Trump amerikai elnök vejéhez, Jared Kushnerhez kötődik.

Tiranában a tiltakozások során a demonstrálók és a rendőrök többször összecsaptak. Rama elutasította a lemondását követelő felszólításokat, és radikalizálódással vádolta a tüntetők egy részét.

Szerbia: közel két éve tüntetnek a diákok, most a választásokra készülnek

Szerbiában már csaknem két éve tartanak a diákok által vezetett korrupcióellenes tiltakozások. A mozgalom időközben szélesebb politikai célokat is megfogalmazott: résztvevői a jelenlegi vezetés leváltását szeretnék elérni.

A figyelem most az október 25-i előrehozott parlamenti választásokra irányul. A tüntetők az utcai megmozdulások mellett politikai változást is sürgetnek, miközben Aleksandar Vučić korábbi államfő miniszterelnökként térne vissza a hatalomba.

A hat ország példája megmutatja, hogy az Európában zajló tüntetések mögött különböző társadalmi és politikai problémák állnak. A megélhetési nehézségek, a lakhatási válság és a kormányokkal szembeni bizalmatlanság azonban több helyen egyszerre növeli a feszültséget – írja a The Independent.

 

 

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