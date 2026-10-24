Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak

Miért tüntetnek egyre többen Európában?

Mely európai országokban törtek ki súlyos zavargások?

Hogyan reagálnak a kormányok a tömegtüntetésekre?

Európa több országában hetek, sőt hónapok óta tartanak a tiltakozások, amelyek helyenként súlyos utcai összecsapásokba torkolltak. Franciaországtól Olaszországon és Spanyolországon át egészen a Balkánig százezrek vonultak utcára, több nagyvárosban pedig gyújtogatások, fosztogatások és rendőri beavatkozások kísérték a tüntetéseket.

Egyre súlyosabb tüntetések Európában: Párizsban és Milánóban utcai harcok dúlnak, Spanyolországban és Portugáliában a megélhetési válság miatt tiltakoznak. (A képen: Felgyújtott autók és épületek, megrongált utcabútorok és feldúlt utcák jelzik a franciaországi tüntetések erőszakossá vált pillanatait)

Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

Az Európában zajló tüntetések hátterében elsősorban a megélhetési válság, a lakhatás drágulása, a közszolgáltatások romló helyzete és a politikai elégedetlenség áll. Az Independent beszámolója szerint több országban újabb megmozdulásokra készülnek, miközben a hatóságok egyre szigorúbb intézkedésekkel próbálják fenntartani a rendet.

Zavargások Franciaországban: több százezren tüntettek, Párizsban utcai harcok törtek ki

Franciaországban az oktatás romló helyzete miatt kezdődtek tiltakozások, amelyek országos kormányellenes demonstrációkká szélesedtek. Október 17-én a hatóságok szerint mintegy 550 ezren vonultak utcára, ebből 110 ezren Párizsban. A szervezők ennél is többre, mintegy 800 ezerre becsülték a résztvevők számát.

Bár a tüntetők többsége békésen demonstrált, a fővárosban súlyos zavargások törtek ki. Autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, rendőrökre támadtak. A zavargások miatt több városban kijárási tilalmat rendeltek el, a múlt hétvége óta pedig 2700 embert vettek őrizetbe.

A rendőri fellépés is komoly vitákat váltott ki. Egy 17 éves lány elvesztette az egyik szemét Mulhouse-ban, egy ugyanilyen korú fiú pedig a kezét Saint-Étienne-ben. Az újabb szombati tüntetésekre országszerte 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak.

Olaszország: Milánóban és több nagyvárosban is elszabadult az erőszak

Növekvő megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások miatt vonultak utcára az emberek Olaszországban. Milánóban a tüntetések erőszakba torkolltak: maszkos demonstrálók kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki, kukákat gyújtottak fel, és kövekkel dobálták a rendőröket.

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta a tömeget. Milánó mellett Bolognában, Bresciában, Bergamóban és Torinóban is összecsapások történtek, amelyek után legalább 28 embert letartóztattak.

Giorgia Meloni kormánya a zavargásokra válaszul szigorúbb biztonsági intézkedéseket fogadott el, köztük a tüntetéseken elkövetett erőszak súlyosabb büntetését. A tiltakozások ugyanakkor folytatódhatnak: az Október 17. Mozgalom minden szombatra újabb demonstrációkat hirdetett.