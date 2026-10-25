Forrnak az indulatok Prágában, több tízezres tüntetés volt a cseh kormány tervei ellen

Tízezres tüntetés volt vasárnap délután Prágában az ellen, hogy az Andrej Babis vezette hárompárti koalíciós kormány módosítani akarja a közszolgálati televízió és rádió eddigi finanszírozási rendszerét. Jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díjak befizetésével, de a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná ezeket.
A javaslat, amely a televízió és a rádió jövő évi költségvetési keretét az ideihez képest mintegy 15 százalékkal csökkentené, jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, miután sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium törvény szerint pártatlan és független működésére.
Az „El a kezekkel a médiától” című prágai tüntetést, amelyet a köztévé és -rádió élőben közvetítettek, a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű civil szervezet kezdeményezte.
Mikulás Minár, a szervezet elnöke beszédében felszólította Babis kormányfőt, hogy vonja vissza a képviselőházban szokatlan időben, szombaton kora elfogadott törvénytervezetet és nyisson társadalmi vitát az ügyben.
Kora reggel 4 óra 36 perckor érdemi vita nélkül valóban nem szokás dönteni lényeges törvényekről. Négy óra 36-kor a maffia és a szovjet politbüró hozott döntéseket. Ebben az órában csak a tolvajok vagy a Gestapo és az StB (kommunista állambiztonság) volt aktív
– jelentette ki Minár.
A törvénymódosítás elfogadásának gyorsaságát és szokatlan módját vasárnapi nyilatkozatában Petr Pavel államfő is bírálta. – Most arra megy ki a játék, milyen lesz Csehország a következő évtizedekben. A kormány azt próbálgatja, mit engedhet még meg magának. Ha most nem lesz hallható az ellenkezésünk, akkor holnap elveszi a független bíróságokat és a demokrácia további pilléreit is – hangzott el a tüntetésen.
A tüntetők teljesen megtöltötték a történelmi Óvárosi teret, az emberek feje felett cseh zászlók és számos transzparens volt látható, amelyek azt hirdették, hogy "A közszolgálati média a lakosságé, nem a kormányé", vagy "Nem adjuk a független televíziót és a rádiót!". Más transzparensek a kormányfő lemondását követelték.
Nem ez volt az utolsó tüntetés, Prága egyik legnagyobb terére is demonstrációt szerveznek
A közszolgálati médiumok támogatására Brnóban (Brünn) már szombaton több ezer ember tüntetett. Tiltakozó megmozdulások voltak más cseh városokban is. Mikulás Minár bejelentette, hogy november 15-én Prágában újabb tüntetést rendeznek a közmédia támogatására. Erre a tüntetésre a Letná téren kerül sor, amelynek befogadóképessége többszöröse az Óvárosi térének.
Az ellenzék a törvénymódosítási tervezetet a sajtószabadság korlátozásaként értékeli, és azt állítja, hogy a kormány „államosítani” akarja a közmédiát. Ezt a véleményt több cseh és nemzetközi újságíró-szervezet is osztja, a tervezetet számos más társadalmi és kulturális szervezet is bírálja.
Babis szerint azonban ezzel a kormány csak a programját valósítja meg, és hazugságnak nevezte, hogy célja a közmédia feletti ellenőrzés volna.
Oto Klempír kulturális miniszter a parlamenti alsóházban azt mondta, hogy az európai uniós országok közmédiájának egy része szintén állami pénzekből működik. A közmédia-szakszervezetek már bejelentették, hogy november 3-án 24 órás általános sztrájkot tartanak, ennek formája azonban még nem ismert. A szakszervezetek azt is kifogásolják, hogy a törvénymódosításra szélesebb társadalmi vita nélkül kerülne sor.