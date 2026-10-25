Forrnak az indulatok Prágában, több tízezres tüntetés volt a cseh kormány tervei ellen

Tízezres tüntetés volt vasárnap délután Prágában az ellen, hogy az Andrej Babis vezette hárompárti koalíciós kormány módosítani akarja a közszolgálati televízió és rádió eddigi finanszírozási rendszerét. Jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díjak befizetésével, de a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná ezeket.

Tízezres tüntetés volt vasárnap délután Prágában a közmédiáért (Fotó: AFP)

A javaslat, amely a televízió és a rádió jövő évi költségvetési keretét az ideihez képest mintegy 15 százalékkal csökkentené, jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, miután sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium törvény szerint pártatlan és független működésére.

Az „El a kezekkel a médiától” című prágai tüntetést, amelyet a köztévé és -rádió élőben közvetítettek, a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű civil szervezet kezdeményezte.

Mikulás Minár, a szervezet elnöke beszédében felszólította Babis kormányfőt, hogy vonja vissza a képviselőházban szokatlan időben, szombaton kora elfogadott törvénytervezetet és nyisson társadalmi vitát az ügyben.

Kora reggel 4 óra 36 perckor érdemi vita nélkül valóban nem szokás dönteni lényeges törvényekről. Négy óra 36-kor a maffia és a szovjet politbüró hozott döntéseket. Ebben az órában csak a tolvajok vagy a Gestapo és az StB (kommunista állambiztonság) volt aktív

– jelentette ki Minár.

A törvénymódosítás elfogadásának gyorsaságát és szokatlan módját vasárnapi nyilatkozatában Petr Pavel államfő is bírálta. – Most arra megy ki a játék, milyen lesz Csehország a következő évtizedekben. A kormány azt próbálgatja, mit engedhet még meg magának. Ha most nem lesz hallható az ellenkezésünk, akkor holnap elveszi a független bíróságokat és a demokrácia további pilléreit is – hangzott el a tüntetésen.

A tüntetők teljesen megtöltötték a történelmi Óvárosi teret, az emberek feje felett cseh zászlók és számos transzparens volt látható, amelyek azt hirdették, hogy "A közszolgálati média a lakosságé, nem a kormányé", vagy "Nem adjuk a független televíziót és a rádiót!". Más transzparensek a kormányfő lemondását követelték.