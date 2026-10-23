Újabb tüntetésekre készül Franciaország: még a Louvre sem nyit ki szombaton

Franciaország-szerte vállalkozások, kulturális intézmények és rendezvények maradhatnak zárva a hétvégén annak ellenére, hogy korlátozások léptek életbe a tüntetésekre vonatkozóan. Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök a rend helyreállítására törekszik, egy héttel azután, hogy az országos tiltakozások erőszakba torkolltak.

Újabb tüntetésekre készül Franciaország. Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Franciaország legnagyobb diákszervezete, az UNEF szombatra tüntetéseket hirdetett, miközben a a 2018-ban indult, rendszerellenes Sárgamellényesek mozgalma a héten bejelentette, hogy felvonulást tervez Párizs belvárosán keresztül.

Macron pénteken később találkozott volna a diákok képviselőivel, hogy megvitassák a terveiket, az UNEF azonban közölte, hogy a megmozdulásokat mindenképpen megtartják.

A tiltakozások még a múlt hónapban kezdődtek, amikor középiskolások tüntettek a tanárhiány és az elhanyagolt iskolai infrastruktúra miatt.

Macron lábbal tiporja a tiltakozáshoz való szabadságot hazánkban, és szembeköpi a köztársaság értékeit, amelyeket állítása szerint meg akar védeni

- közölte a szakszervezet egy e-mailben elküldött nyilatkozatban.

Hiába a korlátozás, több tüntetés is lesz a hétvégén Franciaországban

A múlt hétvégén országos tüntetések mellett fosztogatások és zavargások törtek ki, azóta azonban Párizs egyes részein és más városokban az éjszakai kijárási tilalmak komolyabb incidensek nélkül teltek el.

Macron a zavargásokért a szélsőbaloldali csoportokat tette felelőssé. Az elnök csütörtökön kijelentette, hogy a következő napokban betiltják a jogosulatlannak minősített tüntetéseket. Hozzátette, hogy a szakszervezetekhez hasonló csoportok által szervezett demonstrációkat engedélyezik, de szükség esetén más útvonalra terelhetik őket.

Marylise Léon, az ország egyik legnagyobb szakszervezete, a CFDT főtitkára szerint az intézkedés aligha fogja helyreállítani a nyugalmat. Úgy vélte, a kormánynak inkább konkrét javaslatokat kellene tennie az emberek haragját kiváltó problémák megoldására.

Ez kontraproduktív, mert rengeteg a düh, hatalmas az elégedetlenség, és az emberek azt követelik, hogy vegyék őket komolyan, és hallgassák meg őket. Nem az elnök feladata eldönteni, hogy ki kérheti jogszerűen a tüntetés lehetőségét.

- mondta a TF1 francia televíziónak.