Újabb erőszakos tüntetésektől tart a francia kormány: Macron megszólalt

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn ígéretet tett arra, hogy kormánya egy intézkedéscsomagot fog bejelenteni, válaszul a különböző sérelmek miatt hetek óta zajló utcai tüntetésekre, miközben elismerte, hogy fennáll a további zavargások kockázata. Miniszterelnöke, Sebastien Lecornu a tervek szerint sajtótájékoztatót tart, miután találkozik a középiskolásokat képviselő diákszervezetekkel, akik több forrást követelnek az oktatási szektor számára, valamint az egyetemi felvételi eljárás reformját, amely szerintük tovább mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Újabb erőszakos tüntetésektől tart a francia kormány. Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Arra kértem... a kormányt, hogy válaszoljon a társadalmi mozgalom gyökerében rejlő jogos követelésekre

- mondta Macron újságíróknak Marseille-ben, ahová a korábbi tüntetések okozta károk felmérése miatt utazott.

Macron megismételte Laurent Nunez belügyminiszter korábbi szavait, miszerint a jövő hétvégén további zavargások várhatók.

Újabb erőszakos tüntetésektől tart a francia kormány

A tüntetések kevés jelet mutatnak az enyhülésnek, miután kilenc nappal ezelőtt több tucat várost elárasztottak az erőszakos cselekmények. A zavargásokra válaszul a belügyminisztérium 70 000 rendőrt vezényelt a szombati tüntetésekre, amelyeket a szakszervezetek a magas megélhetési költségek és a közszolgáltatások romló színvonala miatt hívtak össze.

A mozgalom messze túlnőtt a kezdeti diákelégedetlenségen, és bevonta a szakszervezeteket és a sárgamellényes aktivistákat, akik jól látható mellényeikről és a gazdasági nyomás, többek között a magas üzemanyagárak elleni tömegtüntetéseikről ismertek.

Nunez elmondta, hogy a hatalmas rendőri jelenlét megakadályozta a hónap elején látott erőszak megismétlődését, de amikor hétfőn megkérdezték, hogy számít-e további zavargásokra az október 31-re tervezett tüntetéseken, azt válaszolta: "Egyértelműen igen."

A halloween estéje hagyományosan mindig is mozgalmas. Arra számítunk, hogy ismét bonyolult lesz.

Nunez elmondta, hogy a szombati tüntetések során országszerte 1435 embert tartóztattak le, és azt mondta, hogy a rendőrség egy új jelenséget is észlelt, szervezett szélsőjobboldali bandák több városban is szembeszállnak szélsőbaloldali aktivistákkal.