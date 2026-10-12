Trump botrányos kijelentést tett Zelenszkijről, Moszkva azonnal reagált

Dmitrij Peszkov a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy Moszkva nem támogatja a 60 napos fegyvernyugvást, amely lehetővé tenné az ukrán elnökválasztás lebonyolítását. A Kreml ugyanakkor nem zárta ki, hogy a voksolás napján felfüggessze az Ukrajna elleni támadásokat.

Tűzszünet: a Kreml elutasította Zelenszkij 60 napos javaslatát

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„Ha Kijevben valóban választásokat akarnak tartani, akkor az Oroszországi Föderáció elnöke, a Legfelsőbb Főparancsnok kész lesz arra, hogy elrendelje: a választás napján ne mérjenek csapásokat Ukrajnára. Kifejezetten a választás napján” – fogalmazott Peszkov.

Trump új ukrán elnököt sürget, Zelenszkij tűzszünetet kér

Donald Trump amerikai elnök október 10-én arról beszélt, hogy ideje lenne új elnököt választani Ukrajnában, mert Volodimir Zelenszkij szerinte „soha nem köt megállapodásokat”. Az amerikai elnök kijelentése újra előtérbe helyezte az ukrán választások kérdését, amelyek megtartását a háborús helyzet is nehezíti.

Zelenszkij erre reagálva azt javasolta Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyinnál kezdeményezze a 60 napos tűzszünetet. Az ukrán elnök szerint ennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy megtarthassák a választásokat.

„Teljes tűzszünetet 60 napra, és megtartjuk a választásokat” – jelentette ki Zelenszkij.