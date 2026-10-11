Trump közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az energetikai fegyverszünet azonnal hatályba lép, de további részleteket nem közölt.

Energetikai tűzszünetről tett bejelentést Trump, Kijev és Moszkva még nem reagált A képen: Donald Trump Fotó: AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kijevből és Moszkvából egyelőre nem érkezett megerősítés – írta a Reuters.

A bejelentést aktív diplomáciai folyamatok és üzenetváltások előzték meg. Donald Trump pénteken bejelentette, hogy megállapodásra jutott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacra juttatásáról, amelynek keretében Oroszország kezdetben 300 ezer tonna dízelt szabadítana fel, novemberben további 500 ezer tonna érkezhetne, ezt pedig újabb szállítmányok követnék. Trump később további egymillió, majd rövid időn belül hárommillió tonna dízel lehetőségéről is beszélt, az utóbbi mennyiséget azonban az orosz finomítók állapotához kötötte.