Putyin azt hiheti, hogy neki dolgozik az idő – az Origónak nyilatkozott a NATO korábbi főtitkárhelyettese

A NATO számára komoly kockázatot jelenthet, ha az Egyesült Államok és európai szövetségesei között tovább mélyülnek a politikai nézetkülönbségek – hangsúlyozta David Cattler az Origónak. A volt főtitkárhelyettes szerint a szövetségesek korábban is gyakran vitatkoztak egymással, időnként kifejezetten élesen, Oroszország azonban figyelemmel követi ezeket a fejleményeket, és azt keresi, hogy a nyugati elszántság gyengülésére utaló jeleket talál-e.
Cattler úgy látja, Vlagyimir Putyin régóta arra épít, hogy tovább képes kitartani Ukrajna nyugati támogatásánál. Ha az amerikai elkötelezettség bizonytalanná válik, és közben az Oroszország elleni szankciókról, illetve a gazdasági nyomásgyakorlásról is vita alakul ki, Moszkva arra a következtetésre juthat, hogy az idő neki dolgozik.
A volt NATO-tisztségviselő szerint éppen ez a legfontosabb kérdés: a nyugati döntések azt mutatják-e Putyinnak, hogy az agresszió folytatása egyre költségesebb lesz, vagy inkább azt erősítik benne, hogy a háború elhúzásával többet nyerhet, mint a komoly tárgyalásokkal.
Cattler 2019 és 2023 között a NATO hírszerzési és biztonsági főtitkárhelyetteseként dolgozott, ez idő alatt a szövetség Hírszerzési és Biztonsági Osztályát vezette, valamint hírszerzési és biztonsági kérdésekben tanácsokkal látta el a NATO legfelsőbb vezetését.
A szakember szerint a hírszerzési együttműködés különösen fontos az ukrajnai háborúban. NATO-s tapasztalatai alapján az amerikai képességek nélkülözhetetlenek többek között a stratégiai előrejelzésben, a műholdas információgyűjtésben, valamint a különböző forrásokból származó adatok összehangolásában.
Ukrajna számos ilyen képességre támaszkodik az orosz támadások előrejelzésében, katonái és infrastruktúrája védelmében, illetve a hadműveleti döntések meghozatalában. Bár az európai országok saját hírszerző szolgálatai jelentős képességekkel rendelkeznek, Cattler szerint rövid idő alatt nem tudják teljes egészében pótolni az amerikai támogatás szélességét és nagyságrendjét.
Már az is megnehezítheti az ukrán katonai tervezést, ha bizonytalanná válik, hogy Kijev a jövőben milyen mértékben férhet hozzá ezekhez az információkhoz. Cattler ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy különbséget kell tenni a lehetséges korlátozásokról szóló jelentések és a ténylegesen meghozott döntések között.
Az orosz gazdasági könnyítéseknek kézzelfogható eredményt kell hozniuk
Cattler nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy az amerikai kormányzat egyes döntéseit pontosan milyen megfontolások vezetik. Mint fogalmazott, az energiaárak, a gazdasági stabilitás, a diplomáciai lehetőségek és az elhúzódó háború költségei egyaránt legitim szempontok. A döntő kérdés azonban szerinte az, hogy ezek miként befolyásolják Putyin számításait.
Ha Oroszország úgy részesül gazdasági könnyítésekben, hogy közben tovább támadja Ukrajnát, a Kreml arra következtethet, hogy a kitartás kifizetődő. Cattler ezért úgy véli, minden olyan intézkedésnek, amely enyhíti a Moszkvára nehezedő nyomást, valamilyen érdemi eredményt kell hoznia. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a háború kevésbé lesz költséges Oroszország számára anélkül, hogy a béke közelebb kerülne.
A kérdés különösen aktuális az orosz dízelexportra vonatkozó amerikai intézkedések, az energetikai létesítmények elleni támadások és a befagyasztott orosz vagyon jövője körüli viták miatt. Donald Trump amerikai elnök az energiaárak mérséklésére hivatkozva enyhített bizonyos, orosz dízelexportot érintő korlátozásokon. A döntés bírálói szerint az ilyen lépések bevételt biztosíthatnak Moszkvának, amelyet a háború finanszírozására is fordíthat.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szintén nézetkülönbségek alakultak ki az Egyesült Államok és európai partnerei között. A vita egyik központi kérdése, hogy miként lehetne a Moszkvával szembeni gazdasági nyomást fenntartani, miközben a felek diplomáciai megoldást keresnek az ukrajnai háború lezárására.
Cattler szerint a nyomásgyakorlásnak egyértelmű üzenetet kell közvetítenie: Oroszország nem járhat jól azzal, ha folytatja az agressziót. Ha viszont a Kreml úgy látja, hogy a háború elhúzásával gazdasági és politikai előnyökhöz juthat, az csökkentheti az érdekeltségét a komoly tárgyalásokban.
Európának nagyobb szerepet kell vállalnia a saját védelmében
A volt főtitkárhelyettes szerint a jelenlegi feszültségek a NATO hosszú távú jövőjéről is fontos kérdéseket vetnek fel. A szövetség évtizedek alatt rendkívül szoros katonai és hírszerzési együttműködést épített ki, hitelessége azonban végső soron azon múlik, hogy tagjai a gyakorlatban is készek-e teljesíteni vállalásaikat, amikor azokat próbára teszik.
Cattler úgy véli, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. Ehhez nemcsak több katonai képességre, hanem olyan hadiipari kapacitásra is szükség van, amely hosszabb távon képes fenntartani Ukrajna támogatását és elrettenteni Oroszországot.
Az európai védelmi képességek megerősítése ellenállóbbá tehetné a NATO-t azokban az időszakokban, amikor az Atlanti-óceán két partja között politikai nézeteltérések alakulnak ki. Cattler ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Európa nem tudja egyik napról a másikra kiépíteni ezeket a képességeket, ezért az amerikai vezetés továbbra is alapvető fontosságú marad.
A volt NATO-főtitkárhelyettes szerint a döntéshozóknak egy egyszerű kérdést kell feltenniük maguknak: a meghozott intézkedések meggyőzik-e Putyint arról, hogy az agresszió egyre költségesebb és kevésbé kifizetődő lesz, vagy inkább okot adnak neki arra, hogy azt higgye, az idő az ő oldalán áll?
Az Origo korábban Sean Wiswesser volt CIA-állomásfőnököt is kérdezte, aki arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzési támogatást és a Starlink katonai használatát nem lehet úgy ki- és bekapcsolni, mintha videójátékról lenne szó, és határozottabb fellépést sürgetett Moszkvával szemben. Tom Armbruster volt amerikai diplomata pedig az Origónak azt mondta, szerinte Putyin befolyása kedvezőtlenül alakítja Donald Trump Oroszország-politikáját, ezért Ukrajnának teljes körű hírszerzési támogatást és minden lehetséges segítséget meg kellene adni.
Az írásos nyilatkozatot David Cattler, a NATO korábbi hírszerzési és biztonsági főtitkárhelyettese személyes minőségében, nem pedig a NATO hivatalos álláspontjának képviselőjeként adta.