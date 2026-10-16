Putyin azt hiheti, hogy neki dolgozik az idő – az Origónak nyilatkozott a NATO korábbi főtitkárhelyettese

A NATO számára komoly kockázatot jelenthet, ha az Egyesült Államok és európai szövetségesei között tovább mélyülnek a politikai nézetkülönbségek – hangsúlyozta David Cattler az Origónak. A volt főtitkárhelyettes szerint a szövetségesek korábban is gyakran vitatkoztak egymással, időnként kifejezetten élesen, Oroszország azonban figyelemmel követi ezeket a fejleményeket, és azt keresi, hogy a nyugati elszántság gyengülésére utaló jeleket talál-e.

Ukrajna: Putyin azt hiheti, hogy neki dolgozik az idő – mondta az Origónak David Cattler Fotó: us gov

Cattler úgy látja, Vlagyimir Putyin régóta arra épít, hogy tovább képes kitartani Ukrajna nyugati támogatásánál. Ha az amerikai elkötelezettség bizonytalanná válik, és közben az Oroszország elleni szankciókról, illetve a gazdasági nyomásgyakorlásról is vita alakul ki, Moszkva arra a következtetésre juthat, hogy az idő neki dolgozik.

A volt NATO-tisztségviselő szerint éppen ez a legfontosabb kérdés: a nyugati döntések azt mutatják-e Putyinnak, hogy az agresszió folytatása egyre költségesebb lesz, vagy inkább azt erősítik benne, hogy a háború elhúzásával többet nyerhet, mint a komoly tárgyalásokkal.

Cattler 2019 és 2023 között a NATO hírszerzési és biztonsági főtitkárhelyetteseként dolgozott, ez idő alatt a szövetség Hírszerzési és Biztonsági Osztályát vezette, valamint hírszerzési és biztonsági kérdésekben tanácsokkal látta el a NATO legfelsőbb vezetését.

A szakember szerint a hírszerzési együttműködés különösen fontos az ukrajnai háborúban. NATO-s tapasztalatai alapján az amerikai képességek nélkülözhetetlenek többek között a stratégiai előrejelzésben, a műholdas információgyűjtésben, valamint a különböző forrásokból származó adatok összehangolásában.

Ukrajna számos ilyen képességre támaszkodik az orosz támadások előrejelzésében, katonái és infrastruktúrája védelmében, illetve a hadműveleti döntések meghozatalában. Bár az európai országok saját hírszerző szolgálatai jelentős képességekkel rendelkeznek, Cattler szerint rövid idő alatt nem tudják teljes egészében pótolni az amerikai támogatás szélességét és nagyságrendjét.