Ukrajna ultimátumot küldött az Európai Uniónak

Ukrajna világossá tette, hogy az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokon nem támogatja az olyan megoldást, amely tartósan korlátozná az ukrán mezőgazdasági termékek uniós értékesítését. Tarasz Viszockij mezőgazdasági miniszter a Politicónak nyilatkozva azt mondta, hogy Kijev átmeneti időszakot elfogadna, de a tartós korlátozás szerinte összeegyeztethetetlen lenne a teljes jogú EU-tagsággal.

Ukrajna feltételt szab az EU-csatlakozásnak: nem mondanak le a gabonaexport lehetőségéről

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Viszockij szerint alapvető különbség van egy átmeneti időszak és az állandó korlátozások között. Ukrajna az előbbit kész elfogadni, utóbbit azonban nem.

A nyilatkozat hátterében az Európai Bizottság friss javaslata áll, amely bizonyos érzékeny ukrán mezőgazdasági termékek esetében korlátozná az uniós piachoz való hozzáférést és az agrártámogatásokhoz való hozzáférést még a csatlakozás után is. A javaslat célja többek között az uniós mezőgazdasági ágazat védelme és az új tagállamok integrációjának kezelése.

Ukrajna szerint a tartós korlátozás nem fér össze a teljes jogú tagsággal

Tarasz Viszockij szerint Ukrajna nem kizárólag az uniós mezőgazdasági termelők számára jelenthet konkurenciát. Úgy véli, hogy az ország hozzájárulhatna az Európai Unió harmadik országokból származó importfüggőségének csökkentéséhez is.

Az ukrán miniszter szerint Ukrajna többek között műtrágyával, szójával és állati takarmányokhoz szükséges lizinnel segíthetné az uniós ellátást. Emellett az ukrán mezőgazdaság az európai termelők számára is új exportútvonalakat nyithatna a Fekete-tengeren keresztül.

Viszockij azt is hangsúlyozta, hogy Kijev hosszabb távon nem szeretné, ha az ukrán gabonaexport kizárólag nyersanyagok értékesítésére korlátozódna. Szerinte az ország élelmiszer-feldolgozó iparába is jelentős beruházások érkezhetnének, így Ukrajna takarmányt, élelmiszeripari összetevőket, feldolgozott termékeket és bioüzemanyagot is szállíthatna az európai piacra.

Az ukrán kormány ugyanakkor nem zárja ki az átmeneti intézkedéseket. Viszockij szerint ideiglenes kvóták, védintézkedések és az agrártámogatások fokozatos bevezetése is elfogadható lehet, amennyiben ezeknek egyértelműen meghatározott lejárati idejük van.