Volt CIA-állomásfőnök az Origónak: A Starlinket nem lehet videójátékként ki- és bekapcsolni

Ukrajna újraindította az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miután Volodimir Zelenszkij közölte: Kijev korábban az amerikai kérésre átmenetileg szüneteltette az energetikai létesítmények elleni csapásokat, Oroszország azonban továbbra is támadta az ukrán energetikai infrastruktúrát. Az ukrán elnök ezért bejelentette, hogy országa ismét célba veszi az orosz olajipari létesítményeket.

Ukrajna háborúja: a volt CIA-állomásfőnök az Origónak beszélt a Starlinkről Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Október 15-én ukrán drónok csapódtak be a rjazanyi olajfinomító területére. Pavel Malkov, a régió kormányzója szerint, tűz keletkezett, sérültekről azonban nem érkezett jelentés. A támadás miatt 14 iskolában és 25 óvodában felfüggesztették a tanítást.

A konfliktus közben a Starlink körül is feszültség alakult ki. Ukrán beszámolók szerint a műholdas kommunikációs rendszer katonai használatát (Starshield) érintő korlátozások, illetve a kapcsolat megszakadásai egyes műveleteket is megnehezítettek. Elon Musk ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a katonai célú Starshield rendszer az amerikai kormány tulajdonában és ellenőrzése alatt áll, a használati és sebességkorlátozásokról pedig az amerikai hadsereg, végső soron az elnök dönt. A kereskedelmi Starlinket elmondása szerint polgári és védelmi célokra szánták, nem támadó katonai műveletekre.

A Fehér Ház egyik tisztviselője az Axiosnak azt mondta, hogy az amerikai kormányzat nem vett részt a Starlink ukrajnai működésének korlátozásában, és felveszik a kapcsolatot a SpaceX-szel, hogy tisztázzák a történteket.

Sean Wiswesser: a hírszerzési támogatás és a Starlink emberéleteket menthet

Sean Wiswesser, a CIA egykori külföldi állomásfőnöke az Origónak adott reakciójában hangsúlyozta: a harctéri hírszerzési információk létfontosságúak Ukrajna számára, mert ezek segítik a katonai eszközök, a fegyveres erők és a civilek védelmét. Szerinte erről kevesebb szó esik, mint az elfogórakétákról vagy más fegyverekről, holott a hírszerzés a háború egyik kulcsfontosságú frontja.