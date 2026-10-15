Ukrajna újra támadja az orosz olajfinomítókat, Trump lépései tovább élezik a konfliktust

Ukrajna október 11-én még azt közölte, hogy betartja az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetet, és leállítja az orosz finomítók elleni támadásokat. Volodimir Zelenszkij szerint azonban Moszkva ezalatt sem hagyott fel az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokkal. Az ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjújában ezért kijelentette, hogy feloldották a támadásokra vonatkozó korlátozást: Ukrajna ismét célba veszi az orosz olajfinomítókat.

Ukrajna újra támadja az orosz olajfinomítókat, Trump lépései élezik a konfliktust Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A konfliktus következő jele október 15-én érkezett, amikor ukrán drónok támadták meg a Rjazanyi Olajfinomítót. Pavel Malkov, a régió kormányzója szerint a létesítmény területén tűz keletkezett. A támadások miatt a város egyes részein az oktatást is felfüggesztették: az intézkedés 14 iskolát és 25 óvodát érintett az október 15-i napon. A kormányzó közlése szerint a támadásban senki sem sérült meg. Az előző este Malkov arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában 23 drónt semmisítettek meg a régió felett.

Ukrajna szerint Moszkva nem tartotta be az energetikai tűzszünetet

Zelenszkij a Financial Timesnak azt mondta, hogy Ukrajna három napig nem támadta az orosz energetikai létesítményeket, eleget téve az amerikai kérésnek. Állítása szerint Oroszország ez idő alatt folytatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek az előző héten több mint száz civil halálát okozták. Az ukrán elnök szerint ilyen körülmények között nincs értelme annak, hogy Kijev egyoldalúan tartózkodjon az orosz olajipar elleni csapásoktól.