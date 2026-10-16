A Fehér Házból érkezhetett a parancs a Starshield korlátozására

A Reuters október 15-i beszámolója szerint a Pentagon vezetői olyan üzenetet kaptak, amely szerint lassítani kell a SpaceX által működtetett Starshield szolgáltatást az ukrán hadsereg számára. A hírügynökségnek nyilatkozó két amerikai és egy nyugati tisztviselő szerint az utasítás a Fehér Házból érkezett, azt azonban nem tudták megmondani, pontosan ki hozta meg a döntést, illetve ki felelt annak végrehajtásáért.
Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Kijevnek az amerikai elnöki hivatal, a külügyminisztérium és a Pentagon illetékeseivel folytatott egyeztetéseken azt mondták, hogy a korlátozás a Fehér Ház döntése volt.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor a Reutersnek kijelentette: Donald Trump elnök nem kért ilyen intézkedést. A Fehér Ház nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a kormányzat más tisztviselői kezdeményezhették-e a korlátozást. A Pentagon, az ukrán washingtoni nagykövetség és a SpaceX sem reagált a hírügynökség megkeresésére.
A Starshield a Starlink műholdas hálózatára épülő, kifejezetten kormányzati és nemzetbiztonsági felhasználásra, különösen az amerikai védelmi minisztérium igényeire fejlesztett rendszer. Az ukrán hadsereg számára a műholdas kapcsolat fontos szerepet játszik a harctéri kommunikációban és a drónműveletekben.
Ukrán tisztviselők korábban arról számoltak be, hogy a katonai célú Starlink-vevőkészülékek gyorsan mozgó eszközökön nem működtek megfelelően. Ez az ukrán drónok irányítását is megnehezítette. A Reutersnek az ukrán védelmi minisztérium egyik munkatársa azt mondta, hogy csütörtökre a készülékek mozgás közben ismét működtek, de csak óránként legfeljebb 100 mérföldes, vagyis körülbelül 160 kilométeres sebességig.
Az ukrán fél szerint a korlátozás nehezítette az orosz erők és a megszállt területeken működő logisztikai útvonalak elleni csapásokat, emellett lassította azokat az elfogó drónokat is, amelyekkel az orosz Sahíd típusú támadó drónokat próbálják megsemmisíteni.
Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója korábban azt írta az X közösségi oldalon, hogy a Starshield az amerikai kormány tulajdonában van és annak ellenőrzése alatt működik, ezért a használatára vagy sebességére vonatkozó korlátozásokról az amerikai hadsereg, illetve az elnök dönthet.
Feszültség Trump és Zelenszkij között
A Starshield körüli ügy egy olyan időszakban került előtérbe, amikor Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorolt Kijevre az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások leállítása érdekében. Az amerikai elnök az energiaárak emelkedésével indokolta a fellépést, miközben a Reuters által megszólaltatott szakértők szerint az energiapiaci drágulás elsődleges oka az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott háborúja, valamint a Hormuzi-szoros forgalmának jelentős visszaesése volt.
A Washington és Kijev közötti viszony az október 9-i, Miamiban tartott egyeztetés után tovább romlott. A megbeszélésen amerikai, ukrán és európai képviselők vettek részt. A Reutersnek az ügyet ismerő egyik forrás szerint Donald Trump veje, Jared Kushner, valamint Steve Witkoff, az amerikai elnök közel-keleti megbízottja egyértelművé tette az ukrán küldöttség számára, hogy Washington elégedetlen az orosz olajfinomítók elleni támadások folytatása miatt.
Az amerikai delegáció az orosz dízelexportról szóló megállapodást is ismertette. A Reuters korábbi értesülése szerint Washington azt remélte, hogy az üzlet hozzájárulhat Moszkva álláspontjának enyhítéséhez a béketárgyalásokon. A megállapodás alapján Oroszország több mint 2,25 millió hordó dízelt szállíthat az amerikai és a világpiacra.
Az üzlet az Egyesült Államokban is bírálatokat váltott ki. Egyes amerikai törvényhozók szerint a megállapodás bevételhez juttathatja Moszkvát anélkül, hogy Vlagyimir Putyin engedményeket tenne a háború lezárása érdekében.
A következő napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump nyilvánosan is bírálta egymást. Zelenszkij gyengének nevezte az orosz dízelexportról szóló amerikai döntést, Trump pedig ukrajnai választásokat sürgetett, és Zelenszkij távozását is felvetette.
A Reuters korábbi beszámolója szerint amerikai tisztviselők a háttérben azzal is fenyegetőztek, hogy leállíthatják az orosz rakétakilövésekről Ukrajnának átadott hírszerzési információkat, amelyeket Kijev a támadások elhárítására használ. Trump október 13-án ugyanakkor azt mondta, hogy Washington továbbra is megoszt hírszerzési adatokat Ukrajnával.
A Starshield működését érintő fejlemények így a két ország közötti bizalmi válság újabb elemévé váltak. A Reuters által ismertetett információk alapján a korlátozás elrendelése a Fehér Házból indulhatott, de az nem derült ki, hogy pontosan ki kezdeményezte az intézkedést. Trump közvetlen szerepét az amerikai tisztviselő tagadta.
Az Origo korábban David Cattlert, a NATO korábbi hírszerzési és biztonsági főtitkárhelyettesét is megkérdezte, aki szerint a Washington és Európa közötti nézeteltérések Moszkvát arra ösztönözhetik, hogy folytassa a háborút, ha Vlagyimir Putyin úgy látja, hogy az idő neki dolgozik. Sean Wiswesser, a CIA volt külföldi állomásfőnöke az Origónak arról beszélt, hogy a hírszerzési támogatás és a műholdas kommunikáció kulcsfontosságú Ukrajna számára, ezért ezeket nem lehet ki- és bekapcsolni „mintha valamilyen videójáték lenne”, és Európának határozottabban kellene fellépnie Moszkvával szemben. Tom Armbruster volt amerikai diplomata pedig úgy fogalmazott, hogy szerinte Putyin befolyása kedvezőtlenül alakítja Donald Trump Oroszország-politikáját, ezért az Egyesült Államoknak és Európának minden lehetséges támogatást – köztük a teljes körű hírszerzési információmegosztást – biztosítania kellene Ukrajnának.