A Reuters október 15-i beszámolója szerint a Pentagon vezetői olyan üzenetet kaptak, amely szerint lassítani kell a SpaceX által működtetett Starshield szolgáltatást az ukrán hadsereg számára. A hírügynökségnek nyilatkozó két amerikai és egy nyugati tisztviselő szerint az utasítás a Fehér Házból érkezett, azt azonban nem tudták megmondani, pontosan ki hozta meg a döntést, illetve ki felelt annak végrehajtásáért.

Ukrajna: a Fehér Házból érkezhetett a parancs a Starshield korlátozására – Reuters

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Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Kijevnek az amerikai elnöki hivatal, a külügyminisztérium és a Pentagon illetékeseivel folytatott egyeztetéseken azt mondták, hogy a korlátozás a Fehér Ház döntése volt.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor a Reutersnek kijelentette: Donald Trump elnök nem kért ilyen intézkedést. A Fehér Ház nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a kormányzat más tisztviselői kezdeményezhették-e a korlátozást. A Pentagon, az ukrán washingtoni nagykövetség és a SpaceX sem reagált a hírügynökség megkeresésére.

A Starshield a Starlink műholdas hálózatára épülő, kifejezetten kormányzati és nemzetbiztonsági felhasználásra, különösen az amerikai védelmi minisztérium igényeire fejlesztett rendszer. Az ukrán hadsereg számára a műholdas kapcsolat fontos szerepet játszik a harctéri kommunikációban és a drónműveletekben.

Ukrán tisztviselők korábban arról számoltak be, hogy a katonai célú Starlink-vevőkészülékek gyorsan mozgó eszközökön nem működtek megfelelően. Ez az ukrán drónok irányítását is megnehezítette. A Reutersnek az ukrán védelmi minisztérium egyik munkatársa azt mondta, hogy csütörtökre a készülékek mozgás közben ismét működtek, de csak óránként legfeljebb 100 mérföldes, vagyis körülbelül 160 kilométeres sebességig.

Az ukrán fél szerint a korlátozás nehezítette az orosz erők és a megszállt területeken működő logisztikai útvonalak elleni csapásokat, emellett lassította azokat az elfogó drónokat is, amelyekkel az orosz Sahíd típusú támadó drónokat próbálják megsemmisíteni.

Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója korábban azt írta az X közösségi oldalon, hogy a Starshield az amerikai kormány tulajdonában van és annak ellenőrzése alatt működik, ezért a használatára vagy sebességére vonatkozó korlátozásokról az amerikai hadsereg, illetve az elnök dönthet.