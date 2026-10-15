Volt amerikai diplomata az Origónak: Trump Oroszországnak kedvez, Ukrajnának minden támogatást meg kell adni

Tom Armbruster pályafutása során több korszakban is testközelből tapasztalta meg az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatának alakulását. Már 1975-ben járt a Szovjetunióban, később az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségén nukleáris és politikai ügyekkel foglalkozott, 2007 és 2010 között pedig Vlagyivosztokban szolgált főkonzulként.

Ukrajna támogatásáról beszélt az Origónak Tom Armbruster volt amerikai diplomata, Trumpot bírálta

A volt diplomata mostani kommentárjában azt írta: szerinte Vlagyimir Putyin befolyása továbbra is kedvezőtlenül alakítja Donald Trump döntéseit, és veszélyezteti az Egyesült Államok, valamint szövetségesei érdekeit.

Úgy véli, az amerikai elnöknek végleg el kellene távolodnia az orosz vezetőtől.

Armbruster az orosz dízel amerikai értékesítését is bírálta. Szerinte az Egyesült Államoknak inkább Kanadából, egy szomszédos és szövetséges országból kellene beszereznie az üzemanyagot, nem pedig Oroszországból. Álláspontja szerint Moszkvát nem szabad jutalmazni azért, mert megtámadta Ukrajnát, megsértve az ENSZ Alapokmányát.

A volt diplomata szerint az orosz vagyont továbbra is befagyasztva kell tartani, az Egyesült Államoknak és Európának pedig minden lehetséges előnyt meg kell adnia Ukrajnának. Ebbe a teljes körű hírszerzési információmegosztást és a NATO-tagság lehetőségét is beleérti.

Armbruster hangsúlyozta: a szuverén országoknak joguk van megválasztani barátaikat és szövetségeseiket. Szerinte éppen ez jelenti a szuverenitás lényegét, ezért Ukrajnának is joga van eldönteni, milyen biztonsági szövetséghez kíván csatlakozni.

A volt diplomata az amerikai elnök és az orosz vezető kapcsolatára visszatérve úgy fogalmazott, hogy Trump és Putyin hosszú múltra visszatekintő viszonya szerinte akadályozza az amerikai elnököt abban, hogy felismerje, mi szolgálja az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit.