Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: Magyar Péter a magyar vétó feloldásával kitárhatja az EU ajtaját Ukrajna előtt

Akár már a következő napokban megnyílhat az út Ukrajna előtt, ugyanis Magyar Péterék fontos akadályát szüntethetik meg keleti szomszédunk uniós csatlakozásának. A Tisza-kormány már ezen a héten enyhíthet a Fidesz-kormány által emelt Ukrajna elleni vétón, ugyanis várhatóan nem blokkolja tovább Kijev uniós csatlakozási folyamatát. A Financial Times szerint ugyanakkor a kormány a vétó megszüntetését feltételhez kötheti.

Magyarország megszüntetheti az Ukrajna elleni vétóját (Fotó: AFP)

A Financial Times lényegében megerősítette, amiről ukrán lapok az elmúlt napokban cikkeztek, azaz hogy Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, hogyan zárják le az elmérgesedett konfliktust, Budapest pedig már október 6-án megteheti az első konkrét lépést a vétó feloldása felé – írja a Világgazdaság.

A brit gazdasági lap két, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva azt írta, Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a magyar diplomatákat, hogy az e heti szakértői szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg az Ukrajnának és Moldovának küldendő leveleket, melyek a következő két tárgyalási klaszter, a belső piac, valamint a versenyképességi szakpolitikai területek megnyitását készítik elő.

A lépés eljárási szempontból technikai jellegű, politikailag azonban komoly jelentősége van

– hangsúlyozták.

A vétó elvetésének ára lehet

A kormány teljes politikai támogatása azonban továbbra sem feltétlenül automatikus. A lap forrásai szerint ugyanis a magyar kormány azt várja, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadja a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt. Ez azért is fontos, mivel a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése hosszú ideje a magyar–ukrán kapcsolatok egyik központi kérdése.

Amennyiben a kijevi parlament elfogadja a törvényt, megnyílhat az út ahhoz, hogy az uniós tagállamok már a tíz nap múlva esedékes brüsszeli EU-csúcs előtt politikai szinten is továbblépjenek a két tárgyalási klaszter ügyében

– mutattak rá. Jelezték: ha a két újabb klaszter megnyitásáról megszületik a megállapodás, Ukrajna esetében már csak kettő maradna hátra:

a zöld átállást, valamint

a mezőgazdasági és kohéziós ügyeket

tartalmazó tárgyalási területek. Az Európai Bizottság célja, hogy ezekről Ukrajna és Moldova esetében egyaránt még az év vége előtt létrejöjjön az egyezség.