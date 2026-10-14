Zelenszkij súlyos váddal állt elő: szándékosan hallgathatott Amerika

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna nem kapott előzetes figyelmeztetést partnereitől, amikor Oroszország kedden ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet és más területeket.

Ukrajna nem hisz a magyarázatnak.

Fotó: HANDOUT / Donetsk Region Prosecutor's Offi

Starlink-gondok és elmaradt riasztás nehezítette Ukrajna védekezését

A CBS News több forrása szerint az amerikai illetékesek azt mondták ukrán kollégáiknak, hogy a rakétaindításokat érzékelő rendszer a rossz időjárás miatt meghibásodott. Névtelenül nyilatkozó ukrán tisztviselők ezt nem fogadták el, és azzal vádolták Washingtont, hogy „játszik” a rendszerrel.

Amikor szerda hajnalban újabb orosz rakétahullám indult, az amerikai korai előrejelző rendszer a források szerint ismét működött. Hasonló eset állítólag korábban is történt: akkor Washington arra hivatkozott, hogy több hírszerzési erőforrást kell a Közel-Keletre összpontosítania.

Zelenszkij szerint Oroszország az éjszakai támadásban több mint 39 ballisztikus rakétát, valamint több mint 120 drónt és kóborló lőszert vetett be. A fő célpontok Kijev és Harkiv energetikai, illetve létfontosságú létesítményei voltak. Hat ember meghalt, mintegy 600 ezren pedig áram nélkül maradtak.

Donald Trump tagadta, hogy az Egyesült Államok leállította volna a hírszerzési adatok átadását. A CBS News forrásai is azt állították, hogy nem általános leállásról, hanem egy konkrét riasztás elmaradásáról volt szó.

A beszámoló szerint az ukrán hadsereg közben a Starlink működésében is nehézségeket tapasztalt. Az ukrán védelmi minisztérium forrásai azt állították, hogy a SpaceX előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a mozgás közben használt katonai Starshield-terminálokat. Ez megnehezíthette a drónműveleteket, a felderítést és a frontvonalbeli kommunikációt.