Botrányos kijelentést tett az ukrán írónő: 10 éven belül háborúba mennek Magyarországgal

Magyarország és Ukrajna között akár háború is kitörhet tíz éven belül – erről írt Larissza Nyicsoj ukrán író és nyelvi aktivista. A kijelentést az ukrán parlament előtt lévő, a magyar kisebbség oktatási és nyelvi jogait bővítő törvényjavaslat miatt tette. Nyicsoj szerint a magyar kisebbségnek tett engedmények hosszabb távon területi szeparatizmushoz vezethetnek. Korábban is élesen bírálta azokat a terveket, amelyek szélesebb magyar nyelvhasználatot tennének lehetővé a kárpátaljai oktatásban – számolt be a Lenta.ru.

Egy ukrán nyelvi aktivista, írónő szerint tíz éven belül háború is kitörhet Magyarországgal (illusztráció) Forrás: Pexels

Háborút jósolt Magyarországgal az ukrán aktivista

Nyicsoj Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy tíz év múlva az ukrán szülők gyermekei akár Magyarország ellen is háborúzhatnak. Azt állította, hogy egy ilyen jövőbeli konfliktus ára lehet az, ha Ukrajna most enged a magyar nyelv oktatásban történő használatának kérdésében.

10 év múlva, amikor a gyerekeitek háborúba mennek Magyarországgal, és ti azt mondjátok, hogy ’hoppá’, térjetek vissza ehhez a bejegyzéshez. A jövőbeli lövések, amelyeket egy új háborúban a magyar oldalról a gyerekeitekre leadnak, annak az árát jelentik, hogy ma úgy döntöttetek, hogy engedtek Magyarországnak az oktatás nyelvi kérdésében

– jelentette ki Larissza Nyicsoj.

A magyar kisebbség jogai miatt változhatnak az ukrán törvények

Az ukrán parlament előtt olyan törvényjavaslat fekszik, amely bővítené a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok oktatási és kulturális jogait. Budapest ezt régóta feltételként szabja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának további előrelépéséhez.

Magyarország október 7-én már lehetővé tette két további tárgyalási fejezet technikai előkészítését, a folyamat következő lépése azonban továbbra is attól függ, hogy az ukrán parlament elfogadja-e a kisebbségi jogokat érintő törvényt.

A kijelentés egyéni politikai vélemény, nem az ukrán kormány hivatalos álláspontja.

Korábban az oroszul beszélő ukránokról tett kemény kijelentést

Larissza Nyicsoj korábban is botrányt kavart egy megszólalásával. Az ukrán aktivista és gyermekkönyvíró akkor azt állította, hogy az oroszul beszélő ukránok „Moszkviát építenek” Ukrajnában, ezért szerinte üldözni és megbüntetni kellene őket. Az írónő ennél is tovább ment: egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy az oroszul beszélőket el kell hallgattatni, illetve meg kell ölni.