Megszólalt a beregszászi egyetem rektora, fontos változások jöhetnek az ukrán oktatási törvény után

Az ukrán parlament október 12-én fogadta el, majd október 13-án kihirdetéssel hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely többek között a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának feltételeit érinti. Csernicskó István szerint az ukrán oktatási törvény több, az elmúlt években bizonytalanságot okozó kérdést rendez, és új jogi garanciákat teremt a kárpátaljai magyar oktatási intézmények, pedagógusok, szülők és diákok számára.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora az ukrán oktatási törvény módosításának a kárpátaljai magyar oktatásra gyakorolt hatásairól beszélt az Origónak (Forrás: kulhonimagyarok.hu)

Az ukrán oktatási törvény az iskolai életben is erősíti a magyar nyelv használatát

A rektor felidézte, hogy a 2017-ben elfogadott ukrán oktatási törvény az anyanyelvű oktatás lehetőségét alapvetően az óvodai és elemi iskolai szintre korlátozta. A 2023 végi módosítás kedvezőbb feltételeket biztosított az Európai Unió hivatalos nyelveit beszélő kisebbségeknek, köztük a magyaroknak, de az ukrán nyelven oktatott tantárgyak arányának növelését is előírta.

A mostani módosítás egyik fontos újdonsága, hogy a magyar nyelv használatát nemcsak az oktatásban, hanem az iskolai élet más területein is jogi garanciákkal erősíti meg. Csernicskó István az Origónak elmondta, hogy

az új szabályozás lehetővé teszi a magyar tannyelvű osztályok diákjai és az oktatási folyamat más résztvevői, például a szülők számára a magyar nyelv használatát az iskola területén, a tanórákon kívüli kommunikációban is.

Ez a mindennapokban azt jelenti, hogy a diákok és a pedagógusok közötti iskolai kommunikációban is egyértelmű törvényi garanciát kap a magyar nyelv használata.

Magyar feliratok, kétnyelvű bizonyítványok és magyar nyelvű vizsgák

A törvénymódosítás lehetőséget teremt a nemzeti kisebbségi oktatási intézményi státusz megszerzésére is. Azok az iskolák, amelyekben a tanulók több mint fele valamely európai uniós hivatalos kisebbségi nyelven tanul, jogosulttá válhatnak erre a státuszra.

Az érintett intézmények hivatalos nevükben is megjeleníthetik kisebbségi jellegüket, az oktatási dokumentumokat és az iskolai feliratokat pedig az ukrán mellett magyar nyelven is elkészíthetik. A szabályozás a kétnyelvű bizonyítványok kiállítását is lehetővé teszi, emellett garanciákat fogalmaz meg a kisebbségi iskolák megőrzésére és a tanulók anyanyelvű továbbtanulására.