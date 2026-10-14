Megszólalt a beregszászi egyetem rektora, fontos változások jöhetnek az ukrán oktatási törvény után

Az ukrán parlament október 12-én fogadta el, majd október 13-án kihirdetéssel hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely többek között a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának feltételeit érinti. Csernicskó István szerint az ukrán oktatási törvény több, az elmúlt években bizonytalanságot okozó kérdést rendez, és új jogi garanciákat teremt a kárpátaljai magyar oktatási intézmények, pedagógusok, szülők és diákok számára.
Az ukrán oktatási törvény az iskolai életben is erősíti a magyar nyelv használatát
A rektor felidézte, hogy a 2017-ben elfogadott ukrán oktatási törvény az anyanyelvű oktatás lehetőségét alapvetően az óvodai és elemi iskolai szintre korlátozta. A 2023 végi módosítás kedvezőbb feltételeket biztosított az Európai Unió hivatalos nyelveit beszélő kisebbségeknek, köztük a magyaroknak, de az ukrán nyelven oktatott tantárgyak arányának növelését is előírta.
A mostani módosítás egyik fontos újdonsága, hogy a magyar nyelv használatát nemcsak az oktatásban, hanem az iskolai élet más területein is jogi garanciákkal erősíti meg. Csernicskó István az Origónak elmondta, hogy
az új szabályozás lehetővé teszi a magyar tannyelvű osztályok diákjai és az oktatási folyamat más résztvevői, például a szülők számára a magyar nyelv használatát az iskola területén, a tanórákon kívüli kommunikációban is.
Ez a mindennapokban azt jelenti, hogy a diákok és a pedagógusok közötti iskolai kommunikációban is egyértelmű törvényi garanciát kap a magyar nyelv használata.
Magyar feliratok, kétnyelvű bizonyítványok és magyar nyelvű vizsgák
A törvénymódosítás lehetőséget teremt a nemzeti kisebbségi oktatási intézményi státusz megszerzésére is. Azok az iskolák, amelyekben a tanulók több mint fele valamely európai uniós hivatalos kisebbségi nyelven tanul, jogosulttá válhatnak erre a státuszra.
Az érintett intézmények hivatalos nevükben is megjeleníthetik kisebbségi jellegüket, az oktatási dokumentumokat és az iskolai feliratokat pedig az ukrán mellett magyar nyelven is elkészíthetik. A szabályozás a kétnyelvű bizonyítványok kiállítását is lehetővé teszi, emellett garanciákat fogalmaz meg a kisebbségi iskolák megőrzésére és a tanulók anyanyelvű továbbtanulására.
Változhat a középiskolai tanulmányokat lezáró külső értékelés rendszere is. A tanulók kérésére a nyelvi és irodalmi tárgyak kivételével a vizsgafeladatokat magyar nyelven is biztosítanák.
Csernicskó István szerint ez a magyar nyelvű érettségi és felvételi vizsgák kérdését is rendezi, a gyakorlati megvalósításhoz azonban további intézkedésekre lesz szükség.
Hat hónap áll rendelkezésre a végrehajtásra
A rektor hangsúlyozta, hogy
a törvény elfogadása önmagában nem old meg minden problémát.
Az ukrán kormánynak hat hónapja van a szükséges végrehajtási és jogszabályi módosítások elvégzésére. Különösen fontosnak nevezte, hogy az iskolafenntartók és az intézményvezetők pontos tájékoztatást kapjanak az új lehetőségekről, és azok alkalmazását ne akadályozzák indokolatlan adminisztratív előírások.
Csernicskó István szerint a módosítás nem jelenti az ukrán államnyelv oktatásának háttérbe szorítását. Úgy fogalmazott, a kárpátaljai magyar gyermekek érdeke, hogy magas színvonalon, anyanyelvükön tanulhassanak, miközben az ukrán államnyelvet is megfelelően elsajátítják. A két cél szerinte nem áll ellentétben egymással, a megfelelő anyanyelvi oktatás pedig az államnyelv és más nyelvek eredményes tanulását is segítheti.
A mostani módosítás elsősorban a közoktatásra összpontosít, a kárpátaljai magyar közösség jogainak teljes körű rendezése azonban további területeket is érint. A közigazgatási nyelvhasználat és a nemzeti szimbólumok használata kapcsán további egyeztetésekre lehet szükség.
Csernicskó István összességében az ukrán-magyar szakmai és diplomáciai egyeztetések fontos eredményének tartja a törvényt. Kiemelte, hogy az előkészítésbe a kárpátaljai magyar közösség képviselőit és szakértőit is bevonták. A szabályozás nemcsak a magyar közösségre vonatkozik, hanem más, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét beszélő ukrajnai kisebbségek és az őshonos népek számára is biztosíthat jogokat és garanciákat.
A rektor szerint a törvény tényleges hatását a következő hónapok és tanévek gyakorlata mutatja majd meg. A legfontosabb cél, hogy a kárpátaljai magyar családok hosszú távon is biztosított lehetőséget kapjanak gyermekeik anyanyelvű oktatására, miközben azok az ukrán államnyelvet is megfelelő szinten sajátítják el.