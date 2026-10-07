„A COELA jóváhagyta a 2. és 3. tárgyalási klaszterekre vonatkozó eredményeket Ukrajna esetében, és közvetlenül ezt követően a Coreper ülésén az EU-tagállamok nagykövetei jóváhagyták az Ukrajna és Moldova kormányainak címzett levelek megküldését a tárgyalási álláspontok benyújtásával kapcsolatban” – írta az eurointegration.com. Az ukrán portál uniós forrásokra hivatkozva számolt be a fejleményről.

Magyarország nem blokkolja tovább az ukrán uniós csatlakozás továbbhaladását A képen: Donald Tusk, Antonó Costa, Volodimir Zelenszkij és Magyar PéterFotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Az EU mindkét klaszterre vonatkozó tárgyalási álláspontjának tervezetét a COELA következő napokban tartandó ülésén kell kidolgozni. Sajtóinformációk szerint várhatóan az EU-tagállamok már hétfőn, október 12-én egyeztetni tudják a klaszterek megnyitására vonatkozó tárgyalási álláspontot, miután a Verhovna Rada elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló jogszabályi módosításokat.

Az EU tárgyalási álláspontjának jóváhagyását követően, másnap, október 13-án lehetőség nyílik az Ukrajna–EU kormányközi konferencia megtartására, amelyen a 2. és 3. klaszter hivatalosan is megnyitható.

Korábban Magyarország több hónapig blokkolta a klaszterek eredményeinek jóváhagyását, ami miatt Ukrajna nem tudott továbblépni a megnyitásuk következő eljárási szakaszaira.

Október 1-jén az ukrán parlamentben bejegyezték a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslatot, amelynek jóváhagyása hozzájárulhatott ahhoz, hogy Magyarország visszavonja a két tárgyalási klaszter feloldására vonatkozó vétóját.

Október 6-án az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot az EU bővítési előtti politikájának felülvizsgálatáról, amelyek lehetővé teszi új tagok, köztük Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Marta Kos, a bővítésért felelős európai biztos öt lépést nevezett meg, amelyeket az Európai Bizottság javasol a jövőbeli EU-tagállamok számára.