Magyarország nem blokkolja tovább az ukrán uniós csatlakozás továbbhaladását

„A COELA jóváhagyta a 2. és 3. tárgyalási klaszterekre vonatkozó eredményeket Ukrajna esetében, és közvetlenül ezt követően a Coreper ülésén az EU-tagállamok nagykövetei jóváhagyták az Ukrajna és Moldova kormányainak címzett levelek megküldését a tárgyalási álláspontok benyújtásával kapcsolatban” – írta az eurointegration.com. Az ukrán portál uniós forrásokra hivatkozva számolt be a fejleményről.
Az EU mindkét klaszterre vonatkozó tárgyalási álláspontjának tervezetét a COELA következő napokban tartandó ülésén kell kidolgozni. Sajtóinformációk szerint várhatóan az EU-tagállamok már hétfőn, október 12-én egyeztetni tudják a klaszterek megnyitására vonatkozó tárgyalási álláspontot, miután a Verhovna Rada elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló jogszabályi módosításokat.
Az EU tárgyalási álláspontjának jóváhagyását követően, másnap, október 13-án lehetőség nyílik az Ukrajna–EU kormányközi konferencia megtartására, amelyen a 2. és 3. klaszter hivatalosan is megnyitható.
Korábban Magyarország több hónapig blokkolta a klaszterek eredményeinek jóváhagyását, ami miatt Ukrajna nem tudott továbblépni a megnyitásuk következő eljárási szakaszaira.
Október 1-jén az ukrán parlamentben bejegyezték a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslatot, amelynek jóváhagyása hozzájárulhatott ahhoz, hogy Magyarország visszavonja a két tárgyalási klaszter feloldására vonatkozó vétóját.
Október 6-án az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot az EU bővítési előtti politikájának felülvizsgálatáról, amelyek lehetővé teszi új tagok, köztük Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Marta Kos, a bővítésért felelős európai biztos öt lépést nevezett meg, amelyeket az Európai Bizottság javasol a jövőbeli EU-tagállamok számára.
Az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak
Megköszönte Magyarországnak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán, hogy „zöld utat adott” az Ukrajnával folyó európai uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához.
Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé
– emelte ki a tárcavezető.
Szibiha külön kifejezte háláját a magyar külügyminiszternek.
Köszönöm, Orbán Anita, a csapatmunkát, amely egyaránt szolgálja mind baráti népeink, mind pedig egy erős Európa érdekeit!
– írta.