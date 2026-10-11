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Merzék elutasították az ír javaslatot: az uniós költségvetés 8 százalékos csökkentése sem elég

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Németország és az uniós költségvetés további csökkentését szorgalmazó országok visszautasították az ír elnökség javaslatát, amely a 2028–2034-es uniós költségvetés nagyjából 8 százalékos lefaragását tartalmazza. Friedrich Merz kancellár szerint az összeg „nem lehet a megállapodás alapja”. A csütörtöki és pénteki uniós csúcson éles vita várható.
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euköltségvetésunió

Az EU Tanácsának ír elnöksége, amely a tárgyalásokat irányítja, az Európai Unió 2028 és 2034 közötti teljes költségvetésének körülbelül 8%-os csökkentését javasolta. A több Németország vezette tábor tagjai százmilliárd eurós csökkentéseket követelnek. 

Merzék elutasították az ír javaslatot: az uniós költségvetés 8 százalékos csökkentése sem elég A képen: Friedrich Merz Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab
Merzék elutasították az ír javaslatot: az uniós költségvetés 8 százalékos csökkentése sem elég A képen: Friedrich Merz
Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Az EU két táborra szakadt: az egyikben a takarékos országok állnak, amelyek átfogó költségcsökkentéseket szorgalmaznak, a másik pedig a déli és keleti tagállamokból álló, „Kohéziós Barátok” nevű tábor, amely ellenzi a mezőgazdasági támogatások és a kohéziós politika néven ismert regionális kifizetések csökkentését – írta a Politico.

Ezek a területek a teljes költségvetés csaknem felét teszik ki, és a mezőgazdasági lobbik és a régiók nyomása miatt politikailag érzékeny kérdésnek számítanak.

A 17 tagú „Kohéziós Barátok” csoportnak tett engedményként Írország érintetlenül hagyta a mezőgazdasági és regionális költségvetéseket, és a csökkentéseket más prioritásokra, például a versenyképességre, a védelemre és a fejlesztési segélyekre összpontosította.

A „Kohéziós Barátok” csoport tagjainak reakciói a tárgyalási csomagra nyitottabbnak mutatkoztak.

Kiváló kiindulási pont, hogy visszaszereztük a KAP-ra [Közös Agrárpolitika] szánt pénzt, de még mindig nem vagyunk elégedettek

– mondta Francesco Lollobrigida olasz mezőgazdasági miniszter.

Ignacy Niemczycki lengyel európai ügyekért felelős miniszter üdvözölte, hogy országa „továbbra is a legnagyobb támogatást kapja”, de megjegyezte, hogy „a költségvetés teljes összegének változása nem felel meg az EU ambícióinak”.

A másik csoport korántsem volt ennyire optimista.

Még mindig messze vagyunk a megállapodástól. Az új javaslatban szereplő összeg nem képez alapot a megállapodáshoz. Az EU-költségvetésnek megfizethetőnek kell lennie azok számára, akik a finanszírozás terhét viselik

 – írta nyilatkozatában Merz .

Németország vezeti a hat „takarékos” országból álló csoportot – Svédország, Dánia, Hollandia, Finnország és Ausztria –, amelyek az Unió közös költségvetésének 40%-át adják.

A legtöbb takarékos ország bírálta Írország javaslatát, amely jelenlegi árakon 159 milliárd eurós csökkentést irányoz elő a Bizottság közel 2 billió eurós javaslatához képest, mondván, hogy ez nem elegendő.

Jessica Rosencrantz svéd európai ügyekért felelős miniszter a tárgyalási dokumentumot, az úgynevezett „negoboxot” az X-en „teljesen megfizethetetlen emelésnek” nevezte, mivel az összeg még így is magasabb lenne, mint a jelenlegi költségvetés.

Claudia Bauer osztrák európai ügyekért felelős miniszter is hasonló kritikát fogalmazott meg, szerinte az új költségvetés „mérföldekre van attól, hogy Ausztria igent mondjon rá”.

A feszültségek a jövő heti, csütörtökön és pénteken tartandó EU-csúcstalálkozón tovább fokozódhatnak, ahol a tagállamok vezetői megvitatják a javaslatot.

A határidő szoros: az EU-tagállamok kormányainak még az év végéig megállapodásra kell jutniuk a költségvetésről – mielőtt a 2027-es francia, olasz és lengyel választások veszélybe sodorhatják a tárgyalásokat.

Eelco Heinen holland pénzügyminiszter azonban arra figyelmeztetett, hogy „ilyen ütemben év végéig nem lesz megállapodás”.

Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár, aki a tárgyalásokat vezeti, elutasította a kritikát, és a javaslatot kiegyensúlyozott kompromisszumnak nevezte.

A tárgyalási keret arra szolgál, hogy áthidalja a tagállamok közötti számos nézeteltérést

– mondta Byrne szombaton újságíróknak.

 

 

 

 


 

 

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