Az EU Tanácsának ír elnöksége, amely a tárgyalásokat irányítja, az Európai Unió 2028 és 2034 közötti teljes költségvetésének körülbelül 8%-os csökkentését javasolta. A több Németország vezette tábor tagjai százmilliárd eurós csökkentéseket követelnek.

Merzék elutasították az ír javaslatot: az uniós költségvetés 8 százalékos csökkentése sem elég A képen: Friedrich Merz

Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Az EU két táborra szakadt: az egyikben a takarékos országok állnak, amelyek átfogó költségcsökkentéseket szorgalmaznak, a másik pedig a déli és keleti tagállamokból álló, „Kohéziós Barátok” nevű tábor, amely ellenzi a mezőgazdasági támogatások és a kohéziós politika néven ismert regionális kifizetések csökkentését – írta a Politico.

Ezek a területek a teljes költségvetés csaknem felét teszik ki, és a mezőgazdasági lobbik és a régiók nyomása miatt politikailag érzékeny kérdésnek számítanak.

A 17 tagú „Kohéziós Barátok” csoportnak tett engedményként Írország érintetlenül hagyta a mezőgazdasági és regionális költségvetéseket, és a csökkentéseket más prioritásokra, például a versenyképességre, a védelemre és a fejlesztési segélyekre összpontosította.

A „Kohéziós Barátok” csoport tagjainak reakciói a tárgyalási csomagra nyitottabbnak mutatkoztak.

Kiváló kiindulási pont, hogy visszaszereztük a KAP-ra [Közös Agrárpolitika] szánt pénzt, de még mindig nem vagyunk elégedettek

– mondta Francesco Lollobrigida olasz mezőgazdasági miniszter.

Ignacy Niemczycki lengyel európai ügyekért felelős miniszter üdvözölte, hogy országa „továbbra is a legnagyobb támogatást kapja”, de megjegyezte, hogy „a költségvetés teljes összegének változása nem felel meg az EU ambícióinak”.

A másik csoport korántsem volt ennyire optimista.

Még mindig messze vagyunk a megállapodástól. Az új javaslatban szereplő összeg nem képez alapot a megállapodáshoz. Az EU-költségvetésnek megfizethetőnek kell lennie azok számára, akik a finanszírozás terhét viselik

– írta nyilatkozatában Merz .

Németország vezeti a hat „takarékos” országból álló csoportot – Svédország, Dánia, Hollandia, Finnország és Ausztria –, amelyek az Unió közös költségvetésének 40%-át adják.

A legtöbb takarékos ország bírálta Írország javaslatát, amely jelenlegi árakon 159 milliárd eurós csökkentést irányoz elő a Bizottság közel 2 billió eurós javaslatához képest, mondván, hogy ez nem elegendő.

Jessica Rosencrantz svéd európai ügyekért felelős miniszter a tárgyalási dokumentumot, az úgynevezett „negoboxot” az X-en „teljesen megfizethetetlen emelésnek” nevezte, mivel az összeg még így is magasabb lenne, mint a jelenlegi költségvetés.