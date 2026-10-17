Üres kézzel mentek haza a tagállamok vezetői, elhalasztott döntésekkel zárult az uniós csúcs

Szinte semmit nem döntöttek el az Európai Unió állam- és kormányfői a brüsszeli kétnapos csúcson, bár téma volt bőven: az éghajlatvédelmi szabályozás, a migrációs politika és Ukrajna hosszú távú pénzügyi igényei is napirenden volt, a kulcskérdésekről szóló döntéseket azonban későbbre halasztották. Spanyolországban és Franciaországban választások közelednek, a tagállamok álláspontja pedig minden eddiginél merevebbnek tűnik, ezért semmi lényegeset nem foglaltak írásba.

Üres kézzel mentek haza az uniós tagállamok vezetői, elhalasztott döntésekkel zárult az uniós csúcs A képen: Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és Janez Jansa Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Elakadt a költségvetési alku

A találkozótól azt is várták, hogy feloldja a hónapok óta tartó patthelyzetet az EU közel 2 billió eurós hosszú távú költségvetésének méretéről és szerkezetéről, különösen azért, mert Franciaországban és Spanyolországban jövőre választásokat tartanak, így az uniós költségvetés elfogadása sürgető. Emmanuel Macron francia elnök figyelmeztette is az uniós csúcs résztvevőit, hogy mivel mandátuma jövőre, a tavaszi elnökválasztással lejár, így ha az év végéig nincs megállapodás, már nem lesz politikai felhatalmazása aláírni azt.

Úgy gondolom, a döntés még az év végéig lehetséges

– mondta Macron a csúcs végén. Hozzátette: ha idén nem születik megállapodás, az „demokrácia szempontjából nem lenne jó megoldás”.

A csütörtöki, órákig tartó tárgyalás ellenére sem mozdultak el azonban az álláspontok. Sem a Németország vezette, szűkebb költségvetést szorgalmazó „takarékosok” tábor, sem a nagyobb keretet követelő „Kohéziós Barátok” csoportja nem tett érdemi lépést a másik felé. Ez utóbbiba tartozik Magyarország is, Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcstalálkozó első napján egyeztetett is a Giorgia Meloni vezetett csoporttal és jelezte: a jelenlegi költségvetési terv elfogadhatatlan.

Zelenszkij kért és fenyegetett

A Brüsszelbe érkező ukrán elnök a csúcstalálkozón összegezte Ukrajna jelenlegi helyzetét és támogatást kért az uniótól.

A háború jövőre 155 milliárd euróba fog kerülni. És legalább további 70 milliárd euróra van szükségünk a védelemre, a fegyverekre és az ellenállóképességünk megtartására

– mondta Zelenszkij. „Ez egy reális összeg. Arra kérem önöket, hogy biztosítsák ezt a támogatást. Ez segíteni fog nekünk Oroszország visszatartásában.”