Üres kézzel mentek haza a tagállamok vezetői, elhalasztott döntésekkel zárult az uniós csúcs

Szinte semmit nem döntöttek el az Európai Unió állam- és kormányfői a brüsszeli kétnapos csúcson, bár téma volt bőven: az éghajlatvédelmi szabályozás, a migrációs politika és Ukrajna hosszú távú pénzügyi igényei is napirenden volt, a kulcskérdésekről szóló döntéseket azonban későbbre halasztották. Spanyolországban és Franciaországban választások közelednek, a tagállamok álláspontja pedig minden eddiginél merevebbnek tűnik, ezért semmi lényegeset nem foglaltak írásba.
Elakadt a költségvetési alku
A találkozótól azt is várták, hogy feloldja a hónapok óta tartó patthelyzetet az EU közel 2 billió eurós hosszú távú költségvetésének méretéről és szerkezetéről, különösen azért, mert Franciaországban és Spanyolországban jövőre választásokat tartanak, így az uniós költségvetés elfogadása sürgető. Emmanuel Macron francia elnök figyelmeztette is az uniós csúcs résztvevőit, hogy mivel mandátuma jövőre, a tavaszi elnökválasztással lejár, így ha az év végéig nincs megállapodás, már nem lesz politikai felhatalmazása aláírni azt.
Úgy gondolom, a döntés még az év végéig lehetséges
– mondta Macron a csúcs végén. Hozzátette: ha idén nem születik megállapodás, az „demokrácia szempontjából nem lenne jó megoldás”.
A csütörtöki, órákig tartó tárgyalás ellenére sem mozdultak el azonban az álláspontok. Sem a Németország vezette, szűkebb költségvetést szorgalmazó „takarékosok” tábor, sem a nagyobb keretet követelő „Kohéziós Barátok” csoportja nem tett érdemi lépést a másik felé. Ez utóbbiba tartozik Magyarország is, Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcstalálkozó első napján egyeztetett is a Giorgia Meloni vezetett csoporttal és jelezte: a jelenlegi költségvetési terv elfogadhatatlan.
Zelenszkij kért és fenyegetett
A Brüsszelbe érkező ukrán elnök a csúcstalálkozón összegezte Ukrajna jelenlegi helyzetét és támogatást kért az uniótól.
A háború jövőre 155 milliárd euróba fog kerülni. És legalább további 70 milliárd euróra van szükségünk a védelemre, a fegyverekre és az ellenállóképességünk megtartására
– mondta Zelenszkij. „Ez egy reális összeg. Arra kérem önöket, hogy biztosítsák ezt a támogatást. Ez segíteni fog nekünk Oroszország visszatartásában.”
Az ukrán elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján fenyegetéssel is felérő, egyértelmű figyelmeztetést intézett európai partnereihez: ha nem dolgoznak ki finanszírozási tervet Ukrajna számára, akár „20 millió ukrán” is Európába menekülhet, ami példátlan migrációs válságot okozna.
António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen Zelenszkij érkezésekor egyértelműen támogatásáról biztosította Ukrajnát és az ukrán elnököt, majd később Costa megjegyezte, hogy az unió vezetők „nem szántak sok időt” a 2027-es ukrajnai finanszírozás tervére.
„Azonnal egyetértettünk abban, hogy foglalkoznunk kell Ukrajna 2027-es finanszírozásának további igényeivel, és felkértük a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatot
– mondta.
A 300 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyon körüli vitában sem történt előrelépés. Közel egy éve az uniós vezetők Belgium, Franciaország és Olaszország ellenvetése miatt elvetették a felhasználását. Most több ország is kérte, hogy vizsgálják meg újra a lehetőséget. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője előre jelezte, hogy a téma a csúcs napirendjére kerül.
Az Ukrajnáról szóló többórás egyeztetés után azonban Ulf Kristersson svéd miniszterelnök úgy nyilatkozott: „semmi sem változott”. „A
pénz nem veszett el, de meggyőződésem szerint a legutóbbi megbeszélés óta semmi sem történt. Rövid távon az Ukrajnát támogató pénznek a befagyasztott vagyonon kívüli más forrásokból kell származnia
– mondta.
A Politiconak nyilatkozó két uniós diplomata szerint a bizottság és a tagállamok több alternatíván is dolgoznak. Pénzt keresnek Ukrajna nem uniós szövetségeseinél, mozgósítanák a még kiaknázatlan uniós forrásokat, és fontolgatnak egy újabb közös uniós hitelt is, amely kiegészítené a tavaly elfogadott 90 milliárd eurós kölcsönt.
Migráció és környezetvédelem: éles viták alakultak ki
A Politico megállapítása szerint a vezetők a csúcs nagy részében inkább taktikai csatározásokkal voltak elfoglalva. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kezdeményezése, amely az ETS2 néven ismert új kibocsátáskereskedelmi rendszer enyhítésére irányult, csütörtökön órákig tartó tárgyalásokat eredményezett. Tusk javaslata ugyan szélesebb támogatást kapott, mint a korábbi csúcsokon, de a jelenlegi rendszer támogatói végül leszavazták kezdeményezését.
A migrációs kérdésben Dánia, Olaszország és Lengyelország próbálta szigorítani az uniós álláspontot.
A zárónyilatkozathoz javasolt módosításaik kifejezetten összekapcsolták volna az illegális migrációt a bűnözési rátákkal, és az európai társadalmak kohézióját fenyegető veszélyként írták volna le a jelenséget. A Politico forrásai szerint a javaslatot végül mintegy tíz ország támogatta, köztük Magyarország is.
A kezdeményezés közvetve Spanyolországot is célba vette. Pedro Sánchez kormányfő döntése, hogy mintegy egymillió illegális bevándorló helyzetét rendezi, összetűzésekhez vezetett közte és Giorgia Meloni olasz, illetve Mette Frederiksen dán miniszterelnök között.
Meloni és Frederiksen akciója végül kudarcot vallott. A vitatott bekezdéseket törölték az uniós csúcsot lezáró következtetésekből. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor megerősítette, hogy a testület még az év vége előtt előterjeszt egy sürgősségi reagálási keretrendszert a migráció vonatkozásában. Ennek segítségével a tagállamok gyorsan reagálhatnának az olyan váratlan, tömeges érkezésekre, mint nyáron Ceutában történt.
Macron élesen bírálta a migrációs vitát.
Rossz vita volt, mert rendkívül politizált volt, és jelentős megosztottságot okozott a tárgyalóasztalnál
– mondta a francia elnök.
Magyar Péter Zelenszkijjel is egyeztetett és elégedetten távozott az uniós csúcsról
A miniszterelnök és Ukrajna elnöke négyszemközti tárgyalást folytatott Brüsszelben. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett, s mindketten sikeresnek ítélték a találkozót. A kormányfő az uniós csúcstalálkozó után közösségi oldalán feltöltött videóban összegezte a kétnapos csúcstalálkozót és arról beszélt, hogy elégedett az uniós csúcson elért eredményekkel. Magyar Péter úgy fogalmazott: „minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el.”