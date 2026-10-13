Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondícionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel és újra elérhető lesz az Eurasmus+ és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára.

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Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió Tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondícionalitási eljárás Képünk illusztráció Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

‼️ StateSec @BiroNagyAndras represents Hungary at today’s #GAC, which has just adopted the Council Implementing Decision lifting the conditionality measures on Hungary, unlocking €4.2 billion & restoring full access to Erasmus+ and Horizon Europe for all Hungarian universities. — Hungary in the EU (@HungaryintheEU) October 13, 2026 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel - mint kiemelte - új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. I warmly welcome @EUCouncil decision to adopt our proposal. A new chapter starts today. For Hungary and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

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