Lezárult a Magyarország elleni uniós kondícionalitási eljárás

Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondícionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel és újra elérhető lesz az Eurasmus+ és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára.
Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió Tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel - mint kiemelte - új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!