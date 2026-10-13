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erasmus +

Lezárult a Magyarország elleni uniós kondícionalitási eljárás

15 perce
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Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondícionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel és újra elérhető lesz az Eurasmus+ és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára.
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erasmus +horizont európaeurópai unió

Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió Tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt.

Lezárult a Magyarország elleni uniós kondícionalitási eljárás Képünk illusztráció Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
Lezárult a Magyarország elleni uniós kondícionalitási eljárás Képünk illusztráció Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

 

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel - mint kiemelte - új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt.

 

 

 

 

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