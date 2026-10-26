Autódudálás, éneklés és tűzijáték – így ünnepelték a választási eredményt Szerbiában - fotók, videó

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson.
Győzött az Egyetemista Lista, Vucic elismerte a vereséget
Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.
A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint
az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett. Az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.
A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett. A feldolgozott szavazóhelyiségek adatai alapján a részvételi arány 68,61 százalékos volt.