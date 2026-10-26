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szerbia

Autódudálás, éneklés és tűzijáték – így ünnepelték a választási eredményt Szerbiában - fotók, videó

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Megtelt ünneplőkkel több szerbiai város utcája, miután az Egyetemista Lista került az élre az előre hozott parlamenti választáson. A győzelmet hangos dudálással, énekléssel és tűzijátékkal fogadták, Vucic pedig még az este folyamán elismerte a vereségét.
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szerbiaegyetemista listaünneplés

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson. 

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Tűzijátékkal és utcai ünnepléssel fogadták az Egyetemista Lista győzelmét Szerbiában.
Fotó: MILOS MILANOVIC / AFP

Győzött az Egyetemista Lista, Vucic elismerte a vereséget

Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

BELGRADE, SERBIA - OCTOBER, 26 : People celebrate after Aleksandar Vucic, leader of the Serbian Progressive Party (SNS) conceded defeat in the parliamentary election in Belgrade, Serbia October 26, 2026. Samir Jordamovic / Anadolu (Photo by Samir Jordamovic / Anadolu via AFP)
Tűzijátékkal, énekléssel és utcai felvonulásokkal ünnepelték Szerbia több városában az Egyetemista Lista választási győzelmét.
Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / AFP

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint 

az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett. Az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.

A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett. A feldolgozott szavazóhelyiségek adatai alapján a részvételi arány 68,61 százalékos volt.

 

 

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