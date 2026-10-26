Autódudálás, éneklés és tűzijáték – így ünnepelték a választási eredményt Szerbiában - fotók, videó

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson.

Tűzijátékkal és utcai ünnepléssel fogadták az Egyetemista Lista győzelmét Szerbiában.

Fotó: MILOS MILANOVIC / AFP

Győzött az Egyetemista Lista, Vucic elismerte a vereséget

Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

Tűzijátékkal, énekléssel és utcai felvonulásokkal ünnepelték Szerbia több városában az Egyetemista Lista választási győzelmét.

Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / AFP

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint

az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett. Az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.

A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett. A feldolgozott szavazóhelyiségek adatai alapján a részvételi arány 68,61 százalékos volt.