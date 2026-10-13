Bekeményítene Brüsszel: Ursula von der Leyen szigorú fellépést sürget az illegális migráció ellen

Az illegális migráció elleni fellépés megerősítését sürgette Ursula von der Leyen az Európai Unió mind a 27 tagállamának vezetőjéhez eljuttatott levelében – számolt be róla a Politico. Az Európai Bizottság elnöke a héten esedékes brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt fogalmazta meg javaslatait, amelyek között a Frontex hatásköreinek bővítése, a kitoloncolások arányának növelése és egy új válságkezelési mechanizmus létrehozása is szerepel. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie: külső határainak védelméből nem engedhet.
Ursula von der Leyen három területet jelölt meg
Az Európai Bizottság elnöke három kiemelt területen sürget változtatásokat az uniós migrációs politikában:
- A Frontex megerősítése: az EU határ- és partvédelmi ügynöksége szélesebb hatásköröket kapna a külső határok ellenőrzésében.
- A kitoloncolások számának növelése: hatékonyabbá tennék azoknak a személyeknek a visszaküldését, akik nem jogosultak az Európai Unió területén tartózkodni.
- Új válságkezelési mechanizmus: különleges intézkedési keretrendszert hoznának létre azokra az esetekre, amikor állami vagy nem állami szereplők a migrációt az EU destabilizálására használják fel.
A javaslatok hátterében a spanyolországi Ceutában nyáron kialakult migrációs válság is szerepet játszik. A Politico beszámolója szerint a Marokkóval határos spanyol területre mintegy 70 ezer migráns érkezett, ami ismét ráirányította a figyelmet az uniós külső határok sérülékenységére.
Von der Leyen levelében határozott fellépést sürgetett az ilyen helyzetek megelőzése érdekében.
Meg kell előznünk az ilyen fenyegetéseket, és világossá kell tennünk, hogy soha nem fogjuk veszélyeztetni külső határaink védelmét: egyetlen állami vagy nem állami szereplő sem használhatja ki szabályainkat vagy értékeinket az Unió destabilizálására”
– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.
A levél az Európai Tanács e heti csúcstalálkozójának előkészítését szolgálja, amelynek második napján, pénteken a migráció kérdése is napirendre kerül.
A tagállami vezetők várhatóan megvitatják, milyen további intézkedésekkel lehetne megerősíteni az EU külső határainak védelmét, hatékonyabbá tenni a visszaküldési eljárásokat, valamint megakadályozni, hogy a migrációt politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.