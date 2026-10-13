Bekeményítene Brüsszel: Ursula von der Leyen szigorú fellépést sürget az illegális migráció ellen

Az illegális migráció elleni fellépés megerősítését sürgette Ursula von der Leyen az Európai Unió mind a 27 tagállamának vezetőjéhez eljuttatott levelében – számolt be róla a Politico. Az Európai Bizottság elnöke a héten esedékes brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt fogalmazta meg javaslatait, amelyek között a Frontex hatásköreinek bővítése, a kitoloncolások arányának növelése és egy új válságkezelési mechanizmus létrehozása is szerepel. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie: külső határainak védelméből nem engedhet.

Ursula von der Leyen a külső határok védelmének megerősítését és a kitoloncolások számának növelését szorgalmazta (Fotó: Hans Lucas/AFP)

Ursula von der Leyen három területet jelölt meg

Az Európai Bizottság elnöke három kiemelt területen sürget változtatásokat az uniós migrációs politikában:

A Frontex megerősítése: az EU határ- és partvédelmi ügynöksége szélesebb hatásköröket kapna a külső határok ellenőrzésében.

A kitoloncolások számának növelése: hatékonyabbá tennék azoknak a személyeknek a visszaküldését, akik nem jogosultak az Európai Unió területén tartózkodni.

Új válságkezelési mechanizmus: különleges intézkedési keretrendszert hoznának létre azokra az esetekre, amikor állami vagy nem állami szereplők a migrációt az EU destabilizálására használják fel.