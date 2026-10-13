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ursula von der leyen

Bekeményítene Brüsszel: Ursula von der Leyen szigorú fellépést sürget az illegális migráció ellen

1 órája
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Szigorúbb migrációs intézkedéseket sürget az Európai Bizottság elnöke, aki az uniós állam- és kormányfőknek küldött levelében a külső határok védelmének megerősítését és a kitoloncolások számának növelését szorgalmazta. Ursula von der Leyen szerint az Európai Uniónak határozottan fel kell lépnie azokkal szemben is, akik a migrációt politikai nyomásgyakorlásra használják.
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Az illegális migráció elleni fellépés megerősítését sürgette Ursula von der Leyen az Európai Unió mind a 27 tagállamának vezetőjéhez eljuttatott levelében – számolt be róla a Politico. Az Európai Bizottság elnöke a héten esedékes brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt fogalmazta meg javaslatait, amelyek között a Frontex hatásköreinek bővítése, a kitoloncolások arányának növelése és egy új válságkezelési mechanizmus létrehozása is szerepel. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie: külső határainak védelméből nem engedhet.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen a külső határok védelmének megerősítését és a kitoloncolások számának növelését szorgalmazta (Fotó: Hans Lucas/AFP)

Ursula von der Leyen három területet jelölt meg

Az Európai Bizottság elnöke három kiemelt területen sürget változtatásokat az uniós migrációs politikában:

  • A Frontex megerősítése: az EU határ- és partvédelmi ügynöksége szélesebb hatásköröket kapna a külső határok ellenőrzésében.
  • A kitoloncolások számának növelése: hatékonyabbá tennék azoknak a személyeknek a visszaküldését, akik nem jogosultak az Európai Unió területén tartózkodni.
  • Új válságkezelési mechanizmus: különleges intézkedési keretrendszert hoznának létre azokra az esetekre, amikor állami vagy nem állami szereplők a migrációt az EU destabilizálására használják fel.

A javaslatok hátterében a spanyolországi Ceutában nyáron kialakult migrációs válság is szerepet játszik. A Politico beszámolója szerint a Marokkóval határos spanyol területre mintegy 70 ezer migráns érkezett, ami ismét ráirányította a figyelmet az uniós külső határok sérülékenységére.

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Von der Leyen levelében határozott fellépést sürgetett az ilyen helyzetek megelőzése érdekében.

Meg kell előznünk az ilyen fenyegetéseket, és világossá kell tennünk, hogy soha nem fogjuk veszélyeztetni külső határaink védelmét: egyetlen állami vagy nem állami szereplő sem használhatja ki szabályainkat vagy értékeinket az Unió destabilizálására”

 – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

A levél az Európai Tanács e heti csúcstalálkozójának előkészítését szolgálja, amelynek második napján, pénteken a migráció kérdése is napirendre kerül.

A tagállami vezetők várhatóan megvitatják, milyen további intézkedésekkel lehetne megerősíteni az EU külső határainak védelmét, hatékonyabbá tenni a visszaküldési eljárásokat, valamint megakadályozni, hogy a migrációt politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.

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