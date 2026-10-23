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európai bizottság

Ursula von der Leyen megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az '56-os ünnepségeken

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Ursula von der Leyen megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az 1956-os forradalom budapesti megemlékezésein.
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európai bizottságUrsula von der Leyenoktóber 23.

Megtiszteltetésnek tartja Ursula von der Leyen, hogy részt vehet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezéseken. Az Európai Bizottság elnöke erről az X közösségi oldalon tett közzé bejegyzést pénteken.

Ursula von der Leyen megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az '56-os ünnepségeken
Ursula von der Leyen megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az '56-os ünnepségeken
Fotó: Hans Lucas/AFP

"Hetven évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak. Éppen azokért az értékekért, amelyek ma Európa alapját jelentik. Bátorságuk tovább él" - fogalmazott bejegyzésében Ursula von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke beszédet is mond a tervek szerint.


 

 

Október 23-i megemlékezés
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