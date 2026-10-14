Üzbegisztán új kezdeményezésekkel erősítené a közép-ázsiai gazdasági együttműködést

A közép-ázsiai országok 2018 óta rendszeres konzultatív találkozókon egyeztetnek a közös kihívásokról és a gazdasági lehetőségekről. Üzbegisztán 2025-ös elnöksége idején több mint húsz regionális rendezvényt tartottak, a résztvevők pedig célul tűzték ki a térségen belüli kereskedelem 20 milliárd dollárra növelését.

Üzbegisztán erősítené a közép-ázsiai együttműködést Forrás: Pexels

A regionális együttműködés már a gazdasági adatokban is megmutatkozik: az üzbég külkereskedelmi forgalom a szomszédos országokkal 2025 végére 8,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 15,2 százalékos növekedést jelentett.

Üzbegisztán a közlekedési kapcsolatokat is fejlesztené

A felek közös ipari termelési programokkal, beruházásokkal és új szállítási útvonalakkal erősítenék a kapcsolatokat. Kiemelt projekt a Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán vasút, valamint a Transzafgán és a Kaszpi-tengeren áthaladó közlekedési folyosók fejlesztése.

A kezdeményezések között szerepel a regionális infrastruktúra összehangolása és a határokon átnyúló együttműködés egyszerűsítése is. Üzbegisztán emellett a „Made in Central Asia” programmal ösztönözné a térségben előállított termékek piacra jutását.

A hosszú távú célokat a Central Asia 2040 stratégia foglalja keretbe, amely a gazdasági integráció és a regionális stabilitás erősítését helyezi előtérbe.