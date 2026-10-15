Üzbegisztán nagy dobásra készül, milliárdos lehetőségek nyílhatnak meg

Üzbegisztán a türk államokkal folytatott gazdasági együttműködés elmélyítésére törekszik. A közelgő ankarai csúcstalálkozó előtt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közös ipari projektek, a szállítási útvonalak és a digitális infrastruktúra fejlesztései.

Üzbegisztán milliárdos lehetőségeket lát a türk államokkal Forrás: Pexels

A türk államok szervezetének tagországai 2025 végére összesen mintegy 2,3 billió dolláros nominális GDP-t értek el, külkereskedelmi forgalmuk pedig meghaladta az 1200 milliárd dollárt. Üzbegisztán további 2,7 milliárd dolláros exportlehetőséget lát a tagállamok piacain.

Új útvonalak és milliárdos beruházások

Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma 2025-ben elérte a 81,2 milliárd dollárt. Kazahsztánnal 5 milliárd, Törökországgal 3 milliárd dollár értékű kereskedelmet bonyolított. A térség országai a kereskedelem bővítése mellett közös termelési láncok kialakításával is erősítenék kapcsolataikat.

A közlekedésben fontos szerepet kaphat a Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán vasút összekötése a Kaszpi-tengeren áthaladó középső folyosóval, amely a Kaukázuson és Törökországon keresztül biztosít összeköttetést Európával.

A beruházási kapcsolatok is erősödnek: 2017 és 2025 között a türk államokból több mint 11,5 milliárd dollárnyi befektetés érkezett Üzbegisztánba. A Türk Befektetési Alap pedig nemzetközi pénzügyi intézmények bevonásával segítheti a kis- és középvállalkozások finanszírozását.

A digitális együttműködés is előtérbe kerül

A tervek között szerepel egy úgynevezett Digitális Türk Folyosó kialakítása, amely nagy sebességű hálózatokkal kapcsolná össze a térség adatközpontjait. Emellett a mesterséges intelligencia, az elektronikus fuvarokmányok és a digitális vámügyintézés fejlesztése is napirenden van.

A 13. csúcstalálkozót Ankarában rendezik meg. A résztvevők a 2027–2031-es időszakra szóló stratégia előkészítésével a következő évek gazdasági együttműködésének irányait is kijelölhetik.