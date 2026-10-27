Ankara ad otthont a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozójának

Üzbegisztán a csatlakozása óta több mint 85 kezdeményezést terjesztett elő a közös munka fejlesztésére. Taskent a szervezetet a külgazdasági kapcsolatok diverzifikálására, az exportpiacok bővítésére és új szállítási útvonalak kialakítására is felhasználná.

Umarbek Nuriddinov, az Üzbegisztán elnöke mellett működő Stratégiai és Regionális Tanulmányok Intézetének vezető kutatója

A tagállamok együttes lakossága meghaladja a 170 millió főt, nominális bruttó hazai termékük 2025-ben megközelítette a 2300 milliárd dollárt, külkereskedelmi forgalmuk pedig meghaladta az 1200 milliárd dollárt.

Üzbegisztán a gazdasági és ipari együttműködést erősítené

Taskent négy fő területre összpontosít: a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, a közlekedési összeköttetések fejlesztésére, az energetikai együttműködésre, valamint a kulturális kapcsolatok erősítésére.

A gazdasági tervek között szerepel egy szabadkereskedelmi térség fokozatos kialakítása, valamint a vámeljárások egyszerűsítése és digitalizálása. Üzbegisztán és a türk államok kereskedelmi forgalma 2025-ben elérte a 9,607 milliárd dollárt, ami az üzbég külkereskedelem mintegy 12 százalékát tette ki.

A tagállamok különböző iparágakban egészíthetik ki egymást: Törökország jelentős gépiparral, autógyártással és textiliparral rendelkezik, Kazahsztán és Azerbajdzsán az energiahordozók mellett a kohászatban is erős, Üzbegisztán pedig többek között a textil-, az autó- és az elektromosberendezés-gyártást fejleszti.

A közös beruházások egyik példája az üzbég–azeri megállapodás egy autógyár felépítéséről az azerbajdzsáni Hajigabulban. Az üzem a tervek szerint 2027 közepén kezdheti meg működését.

A beruházásokat a 500 millió dolláros engedélyezett tőkével rendelkező Türk Befektetési Alap is segítheti. Az alap a termelési láncok korszerűsítését, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a logisztikai és innovációs projektek finanszírozását célozza.

Új közlekedési folyosók köthetik össze Közép-Ázsiát Európával

Üzbegisztán számára kiemelten fontos a közlekedési útvonalak diverzifikálása, mivel az országnak nincs közvetlen tengeri kijárata. Ennek részeként támogatja a Kaszpi-tengeren áthaladó középső folyosó fejlesztését, amely Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül vezet az európai piacok felé.