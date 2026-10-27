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üzbegisztán

Ankara ad otthont a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozójának

42 perce
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A Türk Államok Szervezete (TÁSZ) államfői október 29–30-án Ankarában tartják következő csúcstalálkozójukat. Az esemény egybeesik azzal, hogy öt éve alakult át a szervezet teljes jogú nemzetközi szervezetté, ami új lendületet adott a tagállamok közötti gazdasági és közlekedési együttműködésnek.
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üzbegisztántörökországgazdaságiazerbajdzsán

Üzbegisztán a csatlakozása óta több mint 85 kezdeményezést terjesztett elő a közös munka fejlesztésére. Taskent a szervezetet a külgazdasági kapcsolatok diverzifikálására, az exportpiacok bővítésére és új szállítási útvonalak kialakítására is felhasználná.

Üzbegisztán fontos tervekkel készül a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozójára
Umarbek Nuriddinov, az Üzbegisztán elnöke mellett működő Stratégiai és Regionális Tanulmányok Intézetének vezető kutatója

A tagállamok együttes lakossága meghaladja a 170 millió főt, nominális bruttó hazai termékük 2025-ben megközelítette a 2300 milliárd dollárt, külkereskedelmi forgalmuk pedig meghaladta az 1200 milliárd dollárt.

Üzbegisztán a gazdasági és ipari együttműködést erősítené

Taskent négy fő területre összpontosít: a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, a közlekedési összeköttetések fejlesztésére, az energetikai együttműködésre, valamint a kulturális kapcsolatok erősítésére.

A gazdasági tervek között szerepel egy szabadkereskedelmi térség fokozatos kialakítása, valamint a vámeljárások egyszerűsítése és digitalizálása. Üzbegisztán és a türk államok kereskedelmi forgalma 2025-ben elérte a 9,607 milliárd dollárt, ami az üzbég külkereskedelem mintegy 12 százalékát tette ki.

A tagállamok különböző iparágakban egészíthetik ki egymást: Törökország jelentős gépiparral, autógyártással és textiliparral rendelkezik, Kazahsztán és Azerbajdzsán az energiahordozók mellett a kohászatban is erős, Üzbegisztán pedig többek között a textil-, az autó- és az elektromosberendezés-gyártást fejleszti.

A közös beruházások egyik példája az üzbég–azeri megállapodás egy autógyár felépítéséről az azerbajdzsáni Hajigabulban. Az üzem a tervek szerint 2027 közepén kezdheti meg működését.

A beruházásokat a 500 millió dolláros engedélyezett tőkével rendelkező Türk Befektetési Alap is segítheti. Az alap a termelési láncok korszerűsítését, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a logisztikai és innovációs projektek finanszírozását célozza.

Új közlekedési folyosók köthetik össze Közép-Ázsiát Európával

Üzbegisztán számára kiemelten fontos a közlekedési útvonalak diverzifikálása, mivel az országnak nincs közvetlen tengeri kijárata. Ennek részeként támogatja a Kaszpi-tengeren áthaladó középső folyosó fejlesztését, amely Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül vezet az európai piacok felé.

Az útvonalon szállított üzbég áruk mennyisége 2025-re az előző öt évhez képest megduplázódott. A közlekedési kapcsolatokat tovább bővítheti a Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán vasútvonal, amelynek összekapcsolása a középső folyosóval új lehetőségeket teremthet a Kína, Közép-Ázsia, a Kaukázus és Európa közötti áruszállításban.

Taskent a fuvarokmányok, az engedélyek és a vámeljárások digitalizálását is szorgalmazza a szállítási idő és költségek csökkentése érdekében. A 2026. májusi, turkesztáni informális csúcstalálkozón az üzbég elnök a vasútvonal és a középső folyosó összekapcsolását, az egyszerűsített vámeljárásokat és a rakománykövetés fejlesztését is javasolta.

A zöldenergia is fontos szerepet kaphat

Az energetikai együttműködés célja a szállítási útvonalak diverzifikálása és a megújuló energiaforrások fejlesztése. Savkat Mirzijojev üzbég elnök a 2025-ös gabalai csúcstalálkozón a zöldenergia területén kialakítandó stratégiai partnerséget szorgalmazta.

Üzbegisztán támogatott egy olyan megállapodást is, amelynek célja egy, a Kaszpi-tenger alatt húzódó elektromos vezeték megépítése Kazahsztán és Azerbajdzsán részvételével. A tervezett infrastruktúra a megújuló forrásokból előállított villamos energia Európába történő exportját segíthetné.

Taskent török energetikai vállalatokkal is együttműködik. A lehetséges beruházások között naperőművek és szélerőművek építése, energiatároló rendszerek telepítése, valamint az energetikai infrastruktúra korszerűsítése szerepel.

A kulturális kapcsolatok fejlesztésére is törekednek

A gazdasági és közlekedési együttműködés mellett a kulturális kapcsolatok erősítése is fontos része Üzbegisztán stratégiájának. A közös örökség ápolásában olyan intézmények vesznek részt, mint a TURKSOY, a Türk Akadémia és a Türk Kultúra és Örökség Alapítvány.

A kezdeményezések között szerepel a Türk Világ Kulturális Fővárosa cím odaítélése, a Nomád Világjátékok megrendezése és a Modern Selyemút közös turisztikai projekt. Üzbegisztán emellett az Aliser Navoi Nemzetközi Díj létrehozását is kezdeményezte, amelyet a türk világ egységéért végzett munkáért ítélnének oda.

Umarbek Nuriddinov, az Üzbegisztán elnöke mellett működő Stratégiai és Regionális Tanulmányok Intézetének vezető kutatója szerint a Türk Államok Szervezete fontos eszköz Üzbegisztán külgazdasági kapcsolatainak bővítésében. A közös projektek erősíthetik a regionális összeköttetéseket, és új lehetőségeket teremthetnek a tagállamok számára.

 

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