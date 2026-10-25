Orbán Viktor választási veresége begyűrűzött Szlovákiába is

A kiugróan sikeres 2022-es szereplés után visszaesett a Magyar Szövetség a megyei parlamentekben. Míg a választás előtt 54 mandátuma volt a pártnak, a szavazatok szinte teljes feldolgozottságát követően csak 37 helyet szerzett – derül ki a szlovákia Új Szó beszámolójából. A magyar nyelvű lap szerint az előző választáshoz képest nehezebb helyzetben indult neki a párt a választásnak, több egykori képviselője függetlenként indult, valamint a demográfiai folyamatok sem kedveztek a magyar jelöltek támogatottságának.

Egyharmados lemorzsolódás a helyi választásokon

A párt megyei jelöltjeinek visszaesése országos szinten tapasztalható. Nyitra megyében a komáromi járásban a Halász Béla-vezette független listával küzdöttek a Szövetség jelöltjei. Nagyszombat megyében 12 képviselője lett a Magyar Szövetségnek. Ez kettővel kevesebb a korábbinál, de mivel a képviselőtestület jelenleg már 42 tagú, ez összességében erőteljes gyengülést mutat a korábbi adatokhoz képest. A Magyar Szövetség a szavazatok száz százalékának feldolgozása alapján két megyei képviselői helyet veszít Besztercebánya megyében. Az előző választási ciklusban kilenc képviselője volt a Szövetségnek, a következő négy évben pedig heten lesznek. Kassa megyében alaposan visszaszorult a Magyar Szövetség képviselete: a 2022-ben megszerzett 11 hely helyett a párt öt hellyel kénytelen megelégedni.

Magyar Péterrel megszűnt az anyaországi hátszél a választáson

Robert Fico megtartotta a bástyáit, viszont anyaországi hátszél nélkül a magyar párt visszaesett a szlovákiai önkormányzati választáson – értékelte a szlovákia önkormányzati választások eredményét Deák Dániel.

A politikai elemző emlékeztetett, hogy mind a nyolc hivatalban lévő megyeelnök megőrizte pozícióját. A helyi vezetők személyes támogatottsága tehát a kiélezett országos pártpolitikai küzdelmek mellett is meghatározó maradt. Ezzel szemben a Magyar Szövetség közel egyharmados visszaesést szenvedett el.

A belső versengés mellett az anyaországi hátszél megváltozása is szerepet játszhatott. Orbán Viktor kormányzása alatt a felvidéki magyar politika jelentős támogatást kapott Budapesttől, a magyarországi kormányváltással azonban ez a politikai háttér is megváltozott.

– jegyezte meg Deák Dániel.