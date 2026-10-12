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Szigoríthatja az Európai Unió az orosz turisták vízumait, több országba sem engednék be őket

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Az Európai Unió újabb korlátozást mérlegelhet az orosz turistákkal szemben: a schengeni térség egészére érvényes vízumok helyett csak meghatározott országokba szóló engedélyeket kaphatnának. A kérdés október 14-én kerülhet napirendre az uniós vízumpolitikával foglalkozó munkacsoport ülésén, miközben több tagállam ennél is szigorúbb fellépést sürget.
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Az Európai Unió Tanácsának dokumentuma szerint a munkacsoport napirendjén szerepel az úgynevezett korlátozott területi érvényességű vízumok, vagyis az LTV-engedélyek orosz állampolgárok számára történő kiadásának kérdése. Ezek a vízumok nem jogosítanak fel a teljes schengeni térség beutazására, hanem csak bizonyos országokra érvényesek.

Vízumkorlátozás jöhet az orosz turistáknak az Európai Unióban
Vízumkorlátozás jöhet az orosz turistáknak az Európai Unióban Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A dokumentum a nem létfontosságú utazásokat, köztük a turizmust is említi. Egyelőre azonban nem világos, hogy a munkacsoport kizárólag ilyen vízumok kiadását javasolná-e az orosz állampolgároknak, vagy csupán a lehetőséget vizsgálja meg.

Több országot érintő utazások kerülhetnek nehéz helyzetbe

Az orosz turisztikai ágazat képviselői szerint a korlátozott területi érvényességű vízumok elterjedése jelentősen megnehezítené a több országot érintő utazások megszervezését. Különösen a több államon áthaladó buszos körutak, illetve az olyan csomagutak kerülhetnének hátrányba, amelyek során az utasok egyetlen utazás alatt több európai országot is felkeresnek.

Az LTV-vízumok jelenleg is léteznek, és bizonyos esetekben kiadják őket. Az uniós munkacsoport október 14-i ülésének napirendje ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy az EU már döntött volna az orosz turistákra vonatkozó új szabályokról.

A Politico korábban arról számolt be, hogy az Európai Unió 2027-től újabb vízumkorlátozásokat vezethet be az orosz állampolgárokkal szemben. A kérdés az október 12-i uniós külügyminiszteri tanácskozáson is felmerült. Több tagállam az Oroszországból érkező hibrid fenyegetésekkel indokolja a szigorítás szükségességét, a konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem részletezték.

Finnország teljes tilalmat sürget

Petteri Orpo finn miniszterelnök október 11-én arról beszélt, hogy Európa biztonságának erősítése érdekében teljesen le kellene állítani az orosz állampolgároknak kiadott turistavízumokat. Orpo a javaslatot az október 15–16-i uniós csúcstalálkozón is elő kívánja terjeszteni.

Finnország az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete után több más uniós és schengeni országhoz hasonlóan leállította az orosz turisták vízumkérelmeinek elfogadását, illetve a turistavízumok kiadását. Más tagállamok azonban továbbra is engedélyezik az ilyen utazásokat.

Görögország, Spanyolország, Olaszország és Franciaország például továbbra is ad ki turistavízumokat orosz állampolgároknak. A Politico adatai szerint 2025-ben mintegy 478 ezer schengeni turistavízumot állítottak ki orosz állampolgárok számára.

Az Európai Bizottság már 2025 novemberében azt javasolta, hogy az orosz állampolgárok ne kaphassanak többszöri belépésre jogosító schengeni vízumokat. Az ilyen engedélyek száma azóta jelentősen csökkent, de bizonyos esetekben továbbra is kiadják őket.

 

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