Szigoríthatja az Európai Unió az orosz turisták vízumait, több országba sem engednék be őket

Az Európai Unió Tanácsának dokumentuma szerint a munkacsoport napirendjén szerepel az úgynevezett korlátozott területi érvényességű vízumok, vagyis az LTV-engedélyek orosz állampolgárok számára történő kiadásának kérdése. Ezek a vízumok nem jogosítanak fel a teljes schengeni térség beutazására, hanem csak bizonyos országokra érvényesek.

Vízumkorlátozás jöhet az orosz turistáknak az Európai Unióban Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A dokumentum a nem létfontosságú utazásokat, köztük a turizmust is említi. Egyelőre azonban nem világos, hogy a munkacsoport kizárólag ilyen vízumok kiadását javasolná-e az orosz állampolgároknak, vagy csupán a lehetőséget vizsgálja meg.

Több országot érintő utazások kerülhetnek nehéz helyzetbe

Az orosz turisztikai ágazat képviselői szerint a korlátozott területi érvényességű vízumok elterjedése jelentősen megnehezítené a több országot érintő utazások megszervezését. Különösen a több államon áthaladó buszos körutak, illetve az olyan csomagutak kerülhetnének hátrányba, amelyek során az utasok egyetlen utazás alatt több európai országot is felkeresnek.

Az LTV-vízumok jelenleg is léteznek, és bizonyos esetekben kiadják őket. Az uniós munkacsoport október 14-i ülésének napirendje ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy az EU már döntött volna az orosz turistákra vonatkozó új szabályokról.

A Politico korábban arról számolt be, hogy az Európai Unió 2027-től újabb vízumkorlátozásokat vezethet be az orosz állampolgárokkal szemben. A kérdés az október 12-i uniós külügyminiszteri tanácskozáson is felmerült. Több tagállam az Oroszországból érkező hibrid fenyegetésekkel indokolja a szigorítás szükségességét, a konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem részletezték.

Finnország teljes tilalmat sürget

Petteri Orpo finn miniszterelnök október 11-én arról beszélt, hogy Európa biztonságának erősítése érdekében teljesen le kellene állítani az orosz állampolgároknak kiadott turistavízumokat. Orpo a javaslatot az október 15–16-i uniós csúcstalálkozón is elő kívánja terjeszteni.

Finnország az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete után több más uniós és schengeni országhoz hasonlóan leállította az orosz turisták vízumkérelmeinek elfogadását, illetve a turistavízumok kiadását. Más tagállamok azonban továbbra is engedélyezik az ilyen utazásokat.

Görögország, Spanyolország, Olaszország és Franciaország például továbbra is ad ki turistavízumokat orosz állampolgároknak. A Politico adatai szerint 2025-ben mintegy 478 ezer schengeni turistavízumot állítottak ki orosz állampolgárok számára.