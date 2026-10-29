Újabb háborús válság robbanhat ki Európában? Putyin aggasztó kijelentést tett

Súlyos válság kialakulásának veszélyére utalt az orosz elnök, miközben továbbra is bizonytalan az ukrajnai háború rendezése. Vlagyimir Putyin csütörtökön Moszkvában kijelentette, hogy Oroszország nem szeretné, ha a Balti-tengeren a Hormuzi-szoroséhoz hasonló helyzet alakulna ki.
Putyin a harmadik Oroszország–Afrika csúcstalálkozót lezáró sajtótájékoztatón beszélt a Balti-tenger helyzetéről. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva támogat minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti az Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatok teljes helyreállítását.
Azt is elmondta, hogy Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéseket. Mindkét vezető hangsúlyozta, hogy nem az EU nevében tárgyal vele.
Korábban a NATO elleni orosz támadás veszélyére figyelmeztettek
Az európai biztonsági helyzet miatt már szeptemberben is komoly aggodalmak merültek fel. Szeptember 21-én arról érkezett hír, hogy európai hírszerzési vezetők szerint Oroszország hónapokon belül támadással vagy provokációval tesztelheti a NATO-t. Közvetlenül küszöbön álló katonai támadásra ugyanakkor nem volt bizonyíték.
Október 10-e környékén Vlagyimir Putyin Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén jelezte, hogy kész tárgyalni az ukrajnai konfliktus hosszú távú rendezéséről. A Kreml szerint azonban Oroszország háborús céljai nem változtak.
Vlagyimir Putyin figyelmeztetése mellett újraindulhatnak az ukrajnai béketárgyalások
Október 28-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb lehetséges diplomáciai fordulatról beszélt. Bejelentette, hogy akár november 10-én ismét tárgyalóasztalhoz ülhetnek az orosz és az ukrán fél képviselői.
Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy nem hajlandó bármilyen árat megfizetni a békéért. Putyin legfrissebb, Balti-tengerrel kapcsolatos kijelentése így egy olyan időszakban hangzott el, amikor az európai biztonsági kockázatok mellett a háború diplomáciai rendezésének lehetősége is napirenden van.