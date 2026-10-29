Újabb háborús válság robbanhat ki Európában? Putyin aggasztó kijelentést tett

Korábban a NATO elleni orosz támadás veszélyére figyelmeztettek

Az európai biztonsági helyzet miatt már szeptemberben is komoly aggodalmak merültek fel. Szeptember 21-én arról érkezett hír, hogy európai hírszerzési vezetők szerint Oroszország hónapokon belül támadással vagy provokációval tesztelheti a NATO-t. Közvetlenül küszöbön álló katonai támadásra ugyanakkor nem volt bizonyíték.

Október 10-e környékén Vlagyimir Putyin Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén jelezte, hogy kész tárgyalni az ukrajnai konfliktus hosszú távú rendezéséről. A Kreml szerint azonban Oroszország háborús céljai nem változtak.

Vlagyimir Putyin figyelmeztetése mellett újraindulhatnak az ukrajnai béketárgyalások

Október 28-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb lehetséges diplomáciai fordulatról beszélt. Bejelentette, hogy akár november 10-én ismét tárgyalóasztalhoz ülhetnek az orosz és az ukrán fél képviselői.

Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy nem hajlandó bármilyen árat megfizetni a békéért. Putyin legfrissebb, Balti-tengerrel kapcsolatos kijelentése így egy olyan időszakban hangzott el, amikor az európai biztonsági kockázatok mellett a háború diplomáciai rendezésének lehetősége is napirenden van.