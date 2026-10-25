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Wall Street Journal: Orbán Viktort az ENSZ főtitkárának jelölik

orbán viktor

Wall Street Journal: Orbán Viktort az ENSZ főtitkárának jelölik

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Az ENSZ-nek 1945 óta mindössze kilenc főtitkára volt. A 10. lehet Orbán Viktor, Magyarország leghosszabb ideig hivatalban volt miniszterelnöke.
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A Wall Street Journal szerint a Trump-kormányzat egyik külügyminisztériumi tisztviselője elismerte, Orbán Viktort az ENSZ főtitkárának jelölik.

Különös jelentőségű lehet, hogy Orbán Viktort az Egyesült Államok, Kína és Oroszország közösen jelöli, amely jelentősen növelheti a volt miniszterelnök esélyét. 

 

Orbán Viktor
A 10. ENSZ főtitkár lehet Orbán Viktor, Magyarország leghosszabb ideig hivatalban volt miniszterelnöke
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az ENSZ-nek 1945 óta mindössze kilenc főtitkára volt. A 10. lehet Orbán Viktor, Magyarország leghosszabb ideig hivatalban volt miniszterelnöke.

A külügyminisztériumi tisztviselő szerint Orbán Viktor nyolc szavazatra nyugodtan számíthat a Biztonsági Tanácsban, és a testület 15 tagja közül akár tíz támogatását is megszerezheti. 

Orbán Viktor egyelőre nem kommentálta a hírt. 

 

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