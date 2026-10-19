Macron nyugalomra intett a súlyos franciaországi zavargások után, több ezren kerültek őrizetbe - videó

Emmanuel Macron francia elnök nyugalomra szólított fel vasárnap, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig Franciaországon. A megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló színvonala miatt kirobbant tüntetések erőszakba torkolltak: országszerte több ezer embert vettek őrizetbe, üzleteket fosztottak ki, középületeket rongáltak meg, és csaknem ezer rendőr megsérült – írja a Reuters.

Tüntetők betörik egy üzlet kirakatát Párizsban, a zavargások alatt, 2026. október 18-án.

Fotó: MATTHIEU RONDEL / AFP

Macron: dühöt és szégyent érzünk

„Semmi sem indokolja, semmi sem magyarázza, semmi sem menti fel ezt. Ma este mindannyian dühöt és szégyent érzünk” – mondta Macron a nemzethez intézett, televízióban közvetített beszédében. Az elnök arról is beszélt, hogy a pusztítás képeit látva felmerül a kérdés: hogyan tehetnek ilyet a franciák a saját országukkal?

Emmanuel Macron francia elnök televíziós beszédet mond az Élysée-palotából.

Fotó: Hans Lucas / AFP

Macron elismerte, hogy a békésen demonstrálók elégedetlenségének vannak jogos okai, ugyanakkor hangsúlyozta: követeléseiket nem szabad összemosni azokkal, akik erőszakba torkolló akciókkal rombolnak.

Nem rendelt el rendkívüli állapotot, ugyanakkor jelezte, hogy a prefektusok szükség esetén megtilthatják a tüntetéseket a középületek és az üzletek védelme érdekében.

A kormány a szélsőbaloldali csoportokat és a fosztogatásokban részt vevő bűnözőket okolta az erőszakos cselekményekért. A zavargások egyúttal a Macronnal szembeni társadalmi elégedetlenséget is felszínre hozták. Az elnök 2027-ben, tíz év kormányzás után távozik hivatalából.

Több száz üzletet fosztottak ki, egy városháza is kigyulladt

A szombati országos demonstrációk során több városban összecsapások törtek ki a rendőrökkel. A tüntetők üzleteket fosztottak ki, rendőrautókra támadtak, épületeket rongáltak meg, a porcelánjáról híres Limoges-ban pedig lángok martalékává vált a városháza óratornya. A polgármester szerint a támadók előre eltervezték a városháza felgyújtását, az épületben tartózkodók pedig attól tartottak, hogy nem élik túl a támadást.

Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint

országszerte 2400 embert vettek őrizetbe a zavargások miatt.

A párizsi tüntetések idején egy ember szívleállás következtében meghalt, a rendbontások során pedig csaknem ezer rendőr megsérült.