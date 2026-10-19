Macron nyugalomra intett a súlyos franciaországi zavargások után, több ezren kerültek őrizetbe - videó

Emmanuel Macron francia elnök nyugalomra szólított fel vasárnap, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig Franciaországon. A megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló színvonala miatt kirobbant tüntetések erőszakba torkolltak: országszerte több ezer embert vettek őrizetbe, üzleteket fosztottak ki, középületeket rongáltak meg, és csaknem ezer rendőr megsérült – írja a Reuters.
Macron: dühöt és szégyent érzünk
„Semmi sem indokolja, semmi sem magyarázza, semmi sem menti fel ezt. Ma este mindannyian dühöt és szégyent érzünk” – mondta Macron a nemzethez intézett, televízióban közvetített beszédében. Az elnök arról is beszélt, hogy a pusztítás képeit látva felmerül a kérdés: hogyan tehetnek ilyet a franciák a saját országukkal?
Macron elismerte, hogy a békésen demonstrálók elégedetlenségének vannak jogos okai, ugyanakkor hangsúlyozta: követeléseiket nem szabad összemosni azokkal, akik erőszakba torkolló akciókkal rombolnak.
Nem rendelt el rendkívüli állapotot, ugyanakkor jelezte, hogy a prefektusok szükség esetén megtilthatják a tüntetéseket a középületek és az üzletek védelme érdekében.
A kormány a szélsőbaloldali csoportokat és a fosztogatásokban részt vevő bűnözőket okolta az erőszakos cselekményekért. A zavargások egyúttal a Macronnal szembeni társadalmi elégedetlenséget is felszínre hozták. Az elnök 2027-ben, tíz év kormányzás után távozik hivatalából.
Több száz üzletet fosztottak ki, egy városháza is kigyulladt
A szombati országos demonstrációk során több városban összecsapások törtek ki a rendőrökkel. A tüntetők üzleteket fosztottak ki, rendőrautókra támadtak, épületeket rongáltak meg, a porcelánjáról híres Limoges-ban pedig lángok martalékává vált a városháza óratornya. A polgármester szerint a támadók előre eltervezték a városháza felgyújtását, az épületben tartózkodók pedig attól tartottak, hogy nem élik túl a támadást.
Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint
országszerte 2400 embert vettek őrizetbe a zavargások miatt.
A párizsi tüntetések idején egy ember szívleállás következtében meghalt, a rendbontások során pedig csaknem ezer rendőr megsérült.
Párizsban és Marseille-ben vasárnap is összecsaptak a rendőrök és a tüntetők. A francia fővárosban a rendfenntartók könnygázt vetettek be, a demonstrálók pedig kerékpárokat gyújtottak fel.
A zavargások után több városban megkezdődött a károk eltakarítása.
Több tízmillió eurós kár érhette a Carrefourt
Szombaton több mint félmillióan vonultak utcára Franciaország több tucat városában. Az egy hónapja tartó diáktüntetések időközben a növekvő megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások miatt erősödő társadalmi elégedetlenség szélesebb hullámává váltak.
Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője szintén nyugalomra intett, hangsúlyozva, hogy Franciaország nem szokhat hozzá az erőszak és a fosztogatások látványához. Jean-Luc Mélenchon, a baloldali Engedetlen Franciaország vezetője eközben arra szólította fel Macront, hogy válaszoljon a tiltakozó középiskolások követeléseire.
A gazdasági miniszter segítséget ígért a zavargásokban kárt szenvedett vállalkozásoknak, és hangsúlyozta, hogy a pusztítás felelőseit elszámoltatják.
Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója a BFMTV-nek elmondta, hogy a kiskereskedelmi lánc 50 üzletét megrongálták, közülük húszat kifosztottak. A keletkezett károk értéke több tízmillió euróra tehető.
Miért tüntetnek Franciaországban?
A tiltakozások az iskolai dolgozók hiánya, a leromlott állapotú középiskolák és a növekvő megélhetési költségek miatt kezdődtek. Később szakszervezetek és a sárgamellényes mozgalom támogatói is csatlakoztak a demonstrációkhoz. A kormány korábban 3000 új helyettesítő tanár felvételét ígérte, az elégedetlenséget azonban ez sem oszlatta el.