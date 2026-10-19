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franciaország

Macron nyugalomra intett a súlyos franciaországi zavargások után, több ezren kerültek őrizetbe - videó

7 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Több ezer embert vettek őrizetbe Franciaországban, ahol az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig. Üzleteket fosztottak ki, egy városháza kigyulladt, csaknem ezer rendőr megsérült. Emmanuel Macron elnök nyugalomra szólított fel.
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franciaországmacronrendőr

Emmanuel Macron francia elnök nyugalomra szólított fel vasárnap, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig Franciaországon. A megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló színvonala miatt kirobbant tüntetések erőszakba torkolltak: országszerte több ezer embert vettek őrizetbe, üzleteket fosztottak ki, középületeket rongáltak meg, és csaknem ezer rendőr megsérült – írja a Reuters.

zavargás
Tüntetők betörik egy üzlet kirakatát Párizsban, a zavargások alatt, 2026. október 18-án.
Fotó: MATTHIEU RONDEL / AFP

Macron: dühöt és szégyent érzünk

„Semmi sem indokolja, semmi sem magyarázza, semmi sem menti fel ezt. Ma este mindannyian dühöt és szégyent érzünk” – mondta Macron a nemzethez intézett, televízióban közvetített beszédében. Az elnök arról is beszélt, hogy a pusztítás képeit látva felmerül a kérdés: hogyan tehetnek ilyet a franciák a saját országukkal?

France, Marseille, 2026-10-18. Emmanuel macron s speech after the demonstration on october 17 in France . Photography by Stephane Ferrer Yulianti / Hans Lucas. France, Aix-en-Provence, 2025 Allocution de Emmanuel Macron apres les manifestations du 17 octobre. Photographie de Stephane Ferrer Yulianti / Hans Lucas. (Photo by Stephane FERRER / Hans Lucas via AFP)
Emmanuel Macron francia elnök televíziós beszédet mond az Élysée-palotából.
Fotó: Hans Lucas / AFP

Macron elismerte, hogy a békésen demonstrálók elégedetlenségének vannak jogos okai, ugyanakkor hangsúlyozta: követeléseiket nem szabad összemosni azokkal, akik erőszakba torkolló akciókkal rombolnak. 

Nem rendelt el rendkívüli állapotot, ugyanakkor jelezte, hogy a prefektusok szükség esetén megtilthatják a tüntetéseket a középületek és az üzletek védelme érdekében.

A kormány a szélsőbaloldali csoportokat és a fosztogatásokban részt vevő bűnözőket okolta az erőszakos cselekményekért. A zavargások egyúttal a Macronnal szembeni társadalmi elégedetlenséget is felszínre hozták. Az elnök 2027-ben, tíz év kormányzás után távozik hivatalából.

Több száz üzletet fosztottak ki, egy városháza is kigyulladt

A szombati országos demonstrációk során több városban összecsapások törtek ki a rendőrökkel. A tüntetők üzleteket fosztottak ki, rendőrautókra támadtak, épületeket rongáltak meg, a porcelánjáról híres Limoges-ban pedig lángok martalékává vált a városháza óratornya. A polgármester szerint a támadók előre eltervezték a városháza felgyújtását, az épületben tartózkodók pedig attól tartottak, hogy nem élik túl a támadást.

Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatása szerint 

országszerte 2400 embert vettek őrizetbe a zavargások miatt. 

A párizsi tüntetések idején egy ember szívleállás következtében meghalt, a rendbontások során pedig csaknem ezer rendőr megsérült.

Párizsban és Marseille-ben vasárnap is összecsaptak a rendőrök és a tüntetők. A francia fővárosban a rendfenntartók könnygázt vetettek be, a demonstrálók pedig kerékpárokat gyújtottak fel. 

 

A zavargások után több városban megkezdődött a károk eltakarítása.

Több tízmillió eurós kár érhette a Carrefourt

Szombaton több mint félmillióan vonultak utcára Franciaország több tucat városában. Az egy hónapja tartó diáktüntetések időközben a növekvő megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások miatt erősödő társadalmi elégedetlenség szélesebb hullámává váltak.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője szintén nyugalomra intett, hangsúlyozva, hogy Franciaország nem szokhat hozzá az erőszak és a fosztogatások látványához. Jean-Luc Mélenchon, a baloldali Engedetlen Franciaország vezetője eközben arra szólította fel Macront, hogy válaszoljon a tiltakozó középiskolások követeléseire.

A gazdasági miniszter segítséget ígért a zavargásokban kárt szenvedett vállalkozásoknak, és hangsúlyozta, hogy a pusztítás felelőseit elszámoltatják.

 Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója a BFMTV-nek elmondta, hogy a kiskereskedelmi lánc 50 üzletét megrongálták, közülük húszat kifosztottak. A keletkezett károk értéke több tízmillió euróra tehető.

Miért tüntetnek Franciaországban?

A tiltakozások az iskolai dolgozók hiánya, a leromlott állapotú középiskolák és a növekvő megélhetési költségek miatt kezdődtek. Később szakszervezetek és a sárgamellényes mozgalom támogatói is csatlakoztak a demonstrációkhoz. A kormány korábban 3000 új helyettesítő tanár felvételét ígérte, az elégedetlenséget azonban ez sem oszlatta el.

 

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