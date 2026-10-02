Új rakétát vetett be Zelenszkij Oroszország ellen – titkolják, mit talált el

„Az első harci bevetés. Köszönöm az eredményt” – közölte Zelenszkij a közösségi médiában. Bejegyzéséhez egy éjszakai rakétaindításról készült videót is mellékelt.

Fordulat a háborúban: saját fejlesztésű rakétát vetett be Zelenszkij.

Fotó: Nicolas Tucat

Videón Zelenszkij új ballisztikus rakétájának első harci bevetése

Zelenszkij szerint a következő feladat a rakétagyártás bővítése. Ukrajna az amerikai és európai fegyverszállítások korlátai, valamint a légvédelmi rakéták hiánya miatt kezdett saját ballisztikus és elfogórakéták fejlesztésébe.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Az ukrán Fire Point hadiipari vállalat korábban többször elhalasztotta FP–7 típusú ballisztikus rakétájának első harci bevetését. A cég vezetése eredetileg már nyárra csapásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen, később azonban ősz végére módosította a tervezett időpontot. Az orosz főváros központja több mint 450 kilométerre található az ukrán határtól.

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy az első bevetés során milyen célpontot támadtak, illetve mekkora károkat okozott a rakéta.

Lelőttek egy ukrán MiG–29-est

Az ukrán hadsereg közben egy MiG–29-es vadászgép elvesztéséről is beszámolt. A repülőt egy orosz rakéta találta el harci bevetés közben. A pilóta katapultált, de nem élte túl a zuhanást.

A vadászgép korábban egy meg nem nevezett frontszakaszon hajtott végre támadást.

Ukrajna júniusban és augusztusban is elveszített egy-egy MiG–29-est, nem megerősített hírek szerint pedig további gépek semmisülhettek meg az ukrán légibázisokra mért orosz csapásokban.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének becslése szerint Ukrajna 2025 végén még 14 szovjet gyártmányú MiG–29-essel rendelkezett. Kijev közben további három F–16-os vadászgépet vár Belgiumtól, ám sajtóhírek szerint a már átadott gépek karbantartási problémái miatt csak kevés bevethető közülük.