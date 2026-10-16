Így zajlott a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó: videót osztott meg az ukrán elnök a tárgyalásról

Amint arról korábban beszámoltunk a négyszemközti tárgyalás során Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett.
A találkozót követően Magyar Péter és Zelenszkij is közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Az ukrán elnök egy videót is megosztott a tárgyalás első pillanatairól.
Az ukrán elnök posztjában azt írta:
Egyeztettünk a kétoldalú kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseiről, valamint Ukrajna EU-csatlakozása felé tett előrelépéseiről. Megköszöntem a miniszterelnöknek az elvi alapú lépéseit és azt, hogy két további tárgyalási klasztert nyitottak meg. Dolgozunk azon, hogy az év végéig megnyissuk a fennmaradó kettőt.
Hozzátette:
„Beszéltünk a diplomáciai helyzetről és a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről. Hálás vagyok a szolidaritásáért Ukrajnával és népünkkel, valamint azért, hogy a magyar miniszterelnök kész a közös munkára a béke érdekében. Egyeztettünk Ukrajna és Magyarország közötti együttműködési lehetőségekről, a kereskedelmi kapcsolatokról, valamint a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kérdésekről. ”
Hangsúlyozta.
Ukrajna mindig kiáll a jószomszédi viszony és annak kölcsönös erősítése mellett.
Zelenszkij emellett Magyar Péter meghívására is reagált. Úgy fogalmazott:
Megállapodtunk a közös munka különböző szinteken történő újraindításáról és a további találkozókról is. Csapataink kidolgozzák a dátumokat.