Amint arról korábban beszámoltunk a négyszemközti tárgyalás során Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett.

Így zajlott a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó: videót osztott meg az ukrán elnök a tárgyalásról Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A találkozót követően Magyar Péter és Zelenszkij is közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Az ukrán elnök egy videót is megosztott a tárgyalás első pillanatairól.

I met with Hungarian Prime Minister Péter Magyar @magyarpeterMP. We spoke one-on-one about key issues on our bilateral agenda and Ukraine's progress toward EU accession. I thanked the Prime Minister for his principled steps and for the opening of two more negotiating clusters. We are working to open the remaining two by the end of the year. We discussed the diplomatic situation and efforts to end Russia's war. I am grateful for his solidarity with Ukraine and our people, and for his readiness to work together for peace. We also discussed opportunities for cooperation between Ukraine and Hungary, trade, and issues related to agricultural products. Ukraine always stands for good-neighborly relations and mutual strengthening. We agreed to resume joint work at various levels and to exchange visits. Our teams will work out the dates. Thank you! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

Az ukrán elnök posztjában azt írta:

Egyeztettünk a kétoldalú kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseiről, valamint Ukrajna EU-csatlakozása felé tett előrelépéseiről. Megköszöntem a miniszterelnöknek az elvi alapú lépéseit és azt, hogy két további tárgyalási klasztert nyitottak meg. Dolgozunk azon, hogy az év végéig megnyissuk a fennmaradó kettőt.

Hozzátette:

„Beszéltünk a diplomáciai helyzetről és a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről. Hálás vagyok a szolidaritásáért Ukrajnával és népünkkel, valamint azért, hogy a magyar miniszterelnök kész a közös munkára a béke érdekében. Egyeztettünk Ukrajna és Magyarország közötti együttműködési lehetőségekről, a kereskedelmi kapcsolatokról, valamint a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kérdésekről. ”

Hangsúlyozta.

Ukrajna mindig kiáll a jószomszédi viszony és annak kölcsönös erősítése mellett.

Zelenszkij emellett Magyar Péter meghívására is reagált. Úgy fogalmazott: