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ukrajna

Így zajlott a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó: videót osztott meg az ukrán elnök a tárgyalásról

1 órája
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Brüsszelben találkozott a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij videót is megosztott a Magyar Péterrel folytatott tárgyalás első perceiről.
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ukrajnaelnökzelenszkijmagyar

Amint arról korábban beszámoltunk a négyszemközti tárgyalás során Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on October 16, 2026, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) speaking with Hungary's Prime Minister Peter Magyar (R) ahead of their meeting in Brussels. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Így zajlott a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó: videót osztott meg az ukrán elnök a tárgyalásról Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A találkozót követően Magyar Péter és Zelenszkij is közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Az ukrán elnök egy videót is megosztott a tárgyalás első pillanatairól.

Az ukrán elnök posztjában azt írta: 

Egyeztettünk a kétoldalú kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseiről, valamint Ukrajna EU-csatlakozása felé tett előrelépéseiről. Megköszöntem a miniszterelnöknek az elvi alapú lépéseit és azt, hogy két további tárgyalási klasztert nyitottak meg. Dolgozunk azon, hogy az év végéig megnyissuk a fennmaradó kettőt.

Hozzátette: 

„Beszéltünk a diplomáciai helyzetről és a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről. Hálás vagyok a szolidaritásáért Ukrajnával és népünkkel, valamint azért, hogy a magyar miniszterelnök kész a közös munkára a béke érdekében. Egyeztettünk Ukrajna és Magyarország közötti együttműködési lehetőségekről, a kereskedelmi kapcsolatokról, valamint a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kérdésekről. ”

Hangsúlyozta.

Ukrajna mindig kiáll a jószomszédi viszony és annak kölcsönös erősítése mellett. 

Zelenszkij emellett Magyar Péter meghívására is reagált. Úgy fogalmazott:

Megállapodtunk a közös munka különböző szinteken történő újraindításáról és a további találkozókról is. Csapataink kidolgozzák a dátumokat. 

 

 

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