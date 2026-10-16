Magyarországra érkezhet Zelenszkij, már meg is van a dátum

Mikor és miért látogathat Budapestre Zelenszkij?

Találkozik-e Magyar Péter és Zelenszkij?

Mi változott a magyar–ukrán kapcsolatokban?

Hogyan halad Ukrajna európai uniós csatlakozása?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre. A látogatásra október 23-án kerülhet sor, azonban az ukrán államfő részvételét egyelőre nem erősítették meg.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Zelenszkij lehetséges magyarországi látogatásáról Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője beszélt az Euronewsnak adott exkluzív interjújában. Megerősítette, hogy az ukrán elnök meghívást kapott az október 23-i ünnepségre, de arról még nem született végleges döntés, hogy részt vesz-e a megemlékezésen.

Az esetleges látogatás különös jelentőséggel bírna, hiszen idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. A meghívás egyúttal a magyar–ukrán diplomáciai kapcsolatok javulásának újabb jele lehet.

Magyar Péter és Zelenszkij Brüsszelben találkozhat

A két ország vezetője péntek délelőtt, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó keretében tarthatja első hivatalos kétoldalú megbeszélését.

Kijev pozitív várakozásokkal tekint a találkozó elé. Zsovkva szerint az egyeztetés egyik központi témája Ukrajna európai uniós csatlakozása lesz, de az ukrán vezetés más területeken is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Magyarországgal. Az ukrán fél Magyar Pétert Kijevben is szívesen fogadná, miközben egy későbbi beregszászi találkozó lehetősége is felmerült.

Újabb fordulat történt Ukrajna EU-csatlakozásában

A diplomáciai közeledést elősegítette, hogy az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait erősítő törvényt, amelyet Zelenszkij ezt követően aláírt.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdése hosszú ideje vitát okozott Budapest és Kijev között, és akadályozta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását.

Magyarország azonban feloldotta korábbi kifogásait, így az Európai Unió kedden két újabb tárgyalási fejezetcsoportot nyithatott meg Ukrajnával. Ezzel a hatból már négy fejezetcsoportban megindulhattak a tárgyalások. Magyar Péter csütörtökön történelmi áttörésnek nevezte az ukrán kisebbségi oktatási törvény elfogadását – írja az Euronews.