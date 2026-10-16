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Magyarországra érkezhet Zelenszkij, már meg is van a dátum

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Putyin azt hiheti, hogy neki dolgozik az idő – az Origónak nyilatkozott a NATO korábbi főtitkárhelyettese

volodimir zelenszkij

Magyarországra érkezhet Zelenszkij, már meg is van a dátum

45 perce
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2026. október 16-án újabb, akár sorsfordító hírek érkeztek a magyar–ukrán kapcsolatokról. Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője az Euronewsnak adott interjújában elárulta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott Magyarországra az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára rendezett megemlékezésre. Az államfő részvétele egyelőre nem biztos.
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  • Mikor és miért látogathat Budapestre Zelenszkij?
  • Találkozik-e Magyar Péter és Zelenszkij?
  • Mi változott a magyar–ukrán kapcsolatokban?
  • Hogyan halad Ukrajna európai uniós csatlakozása?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre. A látogatásra október 23-án kerülhet sor, azonban az ukrán államfő részvételét egyelőre nem erősítették meg.

Zelenszkij meghívást kapott az október 23-i ünnepségre. Az ukrán elnök budapesti látogatásáról és a Magyar Péterrel tervezett találkozóról is új hírek érkeztek.Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) speaks with Hungary's Prime Minister Peter Magyar (C) as President of the European Council Antonio Costa (L) looks on during a round table meeting of EU leaders and Ukraine during the EU Summit at the EU headquarters in Brussels, on June 18, 2026. (Photo by Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP)
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Zelenszkij lehetséges magyarországi látogatásáról Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője beszélt az Euronewsnak adott exkluzív interjújában. Megerősítette, hogy az ukrán elnök meghívást kapott az október 23-i ünnepségre, de arról még nem született végleges döntés, hogy részt vesz-e a megemlékezésen.

Az esetleges látogatás különös jelentőséggel bírna, hiszen idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. A meghívás egyúttal a magyar–ukrán diplomáciai kapcsolatok javulásának újabb jele lehet.

Magyar Péter és Zelenszkij Brüsszelben találkozhat

A két ország vezetője péntek délelőtt, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó keretében tarthatja első hivatalos kétoldalú megbeszélését.

Kijev pozitív várakozásokkal tekint a találkozó elé. Zsovkva szerint az egyeztetés egyik központi témája Ukrajna európai uniós csatlakozása lesz, de az ukrán vezetés más területeken is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Magyarországgal. Az ukrán fél Magyar Pétert Kijevben is szívesen fogadná, miközben egy későbbi beregszászi találkozó lehetősége is felmerült.

Újabb fordulat történt Ukrajna EU-csatlakozásában

A diplomáciai közeledést elősegítette, hogy az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait erősítő törvényt, amelyet Zelenszkij ezt követően aláírt.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdése hosszú ideje vitát okozott Budapest és Kijev között, és akadályozta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását.

Magyarország azonban feloldotta korábbi kifogásait, így az Európai Unió kedden két újabb tárgyalási fejezetcsoportot nyithatott meg Ukrajnával. Ezzel a hatból már négy fejezetcsoportban megindulhattak a tárgyalások. Magyar Péter csütörtökön történelmi áttörésnek nevezte az ukrán kisebbségi oktatási törvény elfogadását – írja az Euronews.

 

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