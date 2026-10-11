Medvegyev sem kímélte Zelenszkijt

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max-csatornáján úgy vélekedett, hogy Zelenszkijt ledermesztette Donald Trump amerikai elnök kijelentése, miszerint az ukrán vezető nem akarja igazából lezárni a konfliktust.

Trump végre kimondta az igazságot: a véres bohóc csak háborút akar, és minél hamarabb el kellene tűnnie (...) Mindazonáltal a békefenntartó részéről elhangzott szidalmazásának némi haszna mégis van: a banderista rezsim ledermedt. Kifelé tartva belőle az eszüket vesztett patkányok egymást fogják támadni

– fogalmazott Medvegyev.

Hangot adott véleménylének miszerint Trump kijelentésének jelentős hatása nem lesz, Zelenszkij „keményen tovább fogja fejni az európai degeneráltakat, hatalmas összegeket és új fegyvereket szipolyozva ki belőlük”, és a győzelmet csakis az orosz fegyverek hozhatják el.

Amint arról beszámoltunk, Trump bírálta az ukrán elnököt és úgy fogalmazott: Ukrajnának új elnökre van szüksége. Az amerikai elnök azután fakadt ki az ukrán elnökre, hogy Volodimir Zelenszkij az amerikai-orosz megállapodást kritizálta.

Trump szerint Zelenszkijnek fel kellene hagynia az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével. Az amerikai elnök kiemelte, hogy Washington korábban is arra kérte Kijevet, ne támadja ezeket a létesítményeket, mert az ilyen akciók világszerte energiapiaci problémákat okozhatnak.

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: Zelenszkij számos lehetőséget kapott már a megállapodásra, de nem élt velük.