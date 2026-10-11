— Zelenszkij a hisztérikus állapotában aligha képes jelenleg bármilyen átgondolt lépésre. Ha képes lenne átgondolt lépésekre, most hajlandóságot mutatna a béketárgyalásokra – mondta Peszkov.
A Kreml szóvivője szerint Zelenszkij most még több pénzt követel szövetségeseitől a légvédelemre és nagy hatótávolságú fegyverekre, valamint hozzáférést a Starlink infrastruktúrához, hogy az ukrán hadsereg mélyen Oroszország belsejében is képes legyen csapásokat mérni. Úgy vélekedett, hogy ezzel Ukrajna számára hibát követ el.
Ez tragikus hiba Ukrajna számára. Oroszországgal nem lehet így bánni. Aki ilyen magatartást tanúsít Oroszországgal szemben, az megfizeti az árát. Most Ukrajna fizeti ezt az árat
– hangsúlyozta.
Medvegyev sem kímélte Zelenszkijt
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max-csatornáján úgy vélekedett, hogy Zelenszkijt ledermesztette Donald Trump amerikai elnök kijelentése, miszerint az ukrán vezető nem akarja igazából lezárni a konfliktust.
Trump végre kimondta az igazságot: a véres bohóc csak háborút akar, és minél hamarabb el kellene tűnnie (...) Mindazonáltal a békefenntartó részéről elhangzott szidalmazásának némi haszna mégis van: a banderista rezsim ledermedt. Kifelé tartva belőle az eszüket vesztett patkányok egymást fogják támadni
– fogalmazott Medvegyev.
Hangot adott véleménylének miszerint Trump kijelentésének jelentős hatása nem lesz, Zelenszkij „keményen tovább fogja fejni az európai degeneráltakat, hatalmas összegeket és új fegyvereket szipolyozva ki belőlük”, és a győzelmet csakis az orosz fegyverek hozhatják el.
Amint arról beszámoltunk, Trump bírálta az ukrán elnököt és úgy fogalmazott: Ukrajnának új elnökre van szüksége. Az amerikai elnök azután fakadt ki az ukrán elnökre, hogy Volodimir Zelenszkij az amerikai-orosz megállapodást kritizálta.
Trump szerint Zelenszkijnek fel kellene hagynia az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével. Az amerikai elnök kiemelte, hogy Washington korábban is arra kérte Kijevet, ne támadja ezeket a létesítményeket, mert az ilyen akciók világszerte energiapiaci problémákat okozhatnak.
Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: Zelenszkij számos lehetőséget kapott már a megállapodásra, de nem élt velük.