Zelenszkij örül, szerinte új fejezetet nyílhat Szerbia történelmében

Készek vagyunk tovább bővíteni az együttműködésünket, és kívánjuk, hogy a szerbiai emberek minden reménye valóra váljon – összegzett Zelenszkij.
Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia választási koalíció listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét az előre hozott parlamenti választáson. A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte:
az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek nevű lista 135-140, míg az általa vezetett koalíció mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.
Az előrehozott választásokat csaknem két évig tartó, korrupcióellenes diáktüntetések után tartották meg - emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség. A tiltakozásokat a 2024-es újvidéki tragédia váltotta ki, amelyben a vasútállomás előtetőjének leomlása következtében 16 ember életét vesztette. Az Egyetemista Lista a tiltakozások résztvevői közötti egyeztetések eredményeképpen alakult meg. Tagjai között tudósok, orvosok, művészek és civil aktivisták vannak.
Szeptember végén Vucic lemondott az államfői tisztségről, hogy részt vehessen az előrehozott parlamenti választásokon, és megpályázhassa a miniszterelnöki posztot.