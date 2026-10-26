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szerbia

Zelenszkij örül, szerinte új fejezetet nyílhat Szerbia történelmében

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Új fejezetet nyit Szerbia és a szerb nép történelmében az ellenzéki Egyetemista Lista választási győzelme – jelentette ki az ukrán elnök. Változások történtek Szerbiában: az Egyetemista Lista győzelme egyértelműen új fejezetet nyit az ország és a nép történelmében. Sok sikert, valódi fejlődést és az európai közösséggel való meleg kapcsolatokat kívánunk Szerbiának – írta X-oldalán Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna hálás Szerbiának népe és állama, valamint függetlensége iránti tiszteletéért.
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szerbiazelenszkijvucic

Készek vagyunk tovább bővíteni az együttműködésünket, és kívánjuk, hogy a szerbiai emberek minden reménye valóra váljon – összegzett Zelenszkij.

Zelenszkij örül, szerinte új fejezetet nyílhat Szerbia történelmében A képen: Volodimir Zelenszkij Fotó: GENYA SAVILOV / AFP
Zelenszkij örül, szerinte új fejezetet nyílhat Szerbia történelmében A képen: Volodimir Zelenszkij
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP
Vučić bukása után új korszak kezdődik Szerbiában, kiderült, mi forog kockán
Vučić bukása után új korszak kezdődik Szerbiában, kiderült, mi forog kockán
Győzelmet hirdettek Szerbiában az egyetemisták, az ország átalakítását ígérik

Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia választási koalíció listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét az előre hozott parlamenti választáson. A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: 

az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek nevű lista 135-140, míg az általa vezetett koalíció mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Az előrehozott választásokat csaknem két évig tartó, korrupcióellenes diáktüntetések után tartották meg - emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség. A tiltakozásokat a 2024-es újvidéki tragédia váltotta ki, amelyben a vasútállomás előtetőjének leomlása következtében 16 ember életét vesztette. Az Egyetemista Lista a tiltakozások résztvevői közötti egyeztetések eredményeképpen alakult meg. Tagjai között tudósok, orvosok, művészek és civil aktivisták vannak.

Szeptember végén Vucic lemondott az államfői tisztségről, hogy részt vehessen az előrehozott parlamenti választásokon, és megpályázhassa a miniszterelnöki posztot.

 

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