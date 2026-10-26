Zelenszkij örül, szerinte új fejezetet nyílhat Szerbia történelmében

There have been changes in Serbia – a victory of the Student List @studentblokade. And this is clearly a new chapter in the history of the country and its people. We wish Serbia success, real development, and warm relations with the European community. We in Ukraine thank Serbia for respecting our people, our state, and our independence. And we always celebrate our shared achievements – everything that strengthens our societies and gives people more opportunities. We are ready to continue expanding our cooperation, and may all the good hopes of the people of Serbia come true! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia választási koalíció listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét az előre hozott parlamenti választáson. A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte:

az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek nevű lista 135-140, míg az általa vezetett koalíció mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Az előrehozott választásokat csaknem két évig tartó, korrupcióellenes diáktüntetések után tartották meg - emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség. A tiltakozásokat a 2024-es újvidéki tragédia váltotta ki, amelyben a vasútállomás előtetőjének leomlása következtében 16 ember életét vesztette. Az Egyetemista Lista a tiltakozások résztvevői közötti egyeztetések eredményeképpen alakult meg. Tagjai között tudósok, orvosok, művészek és civil aktivisták vannak.

Szeptember végén Vucic lemondott az államfői tisztségről, hogy részt vehessen az előrehozott parlamenti választásokon, és megpályázhassa a miniszterelnöki posztot.