Kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij: pórul járhat, ha nem vállalja a felelősséget

A két katona egyike volt annak a több ezer észak-koreai fegyveresnek, akiket Phenjan Oroszország támogatására küldött az ukrajnai háborúba. A foglyok korábban azt mondták az ukrán sajtónak, hogy Dél-Koreába szeretnének kerülni. Átszállításukat azonban állítólag titokban akarták tartani. Zelenszkij a múlt héten, az ENSZ Közgyűlése előtt beszélt arról, hogy a két katona már Dél-Koreában van, ami komoly felháborodást váltott ki Szöulban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elszólta magát

Nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Zelenszkijt Dél-Korea

A dél-koreai elnöki hivatal szerint éppen Ukrajna kérte, hogy az ügy ne kerüljön nyilvánosságra. Ezzel részben a hadifoglyok Észak-Koreában élő családtagjait akarták megvédeni. Kijev emellett állítólag szerette volna elkerülni azokat a bírálatokat is, amelyek szerint elszalasztotta a lehetőséget, hogy a két katonát ukrán hadifoglyokra cserélje.

Zelenszkij hivatala viszont azt közölte, hogy a két ország között nem született megállapodás a titoktartásról.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter diplomáciai félreértésnek nevezte a történteket, és azt mondta, Kijev dolgozik a helyzet rendezésén. Hangsúlyozta, hogy Dél-Korea fontos partner Ukrajna számára.

I Dzsemjong azonban elutasította ezt a magyarázatot. Szerinte az ügy a koreai nép és az ország méltóságát érinti, ezért Ukrajnának el kell ismernie a megállapodás tényét, és nyilvánosan bocsánatot kell kérnie.

A dél-koreai elnök azzal is megvádolta Kijevet, hogy háborút próbál előidézni a Koreai-félszigeten.

Közölte: ha Ukrajna nem kér bocsánatot, kormánya további intézkedéseket tehet, ezek részleteit azonban nem ismertette.

Zelenszkij bejelentése belpolitikai támadásokat is kiváltott Dél-Koreában. Az ellenzék azzal vádolta az elnököt, hogy Phenjan kiengesztelése érdekében megpróbálta eltitkolni a foglyok átszállítását.