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ukrajna

Zelenszkij rendszeresen bírálja Trumpot, az európai vezetők leállítanák az ukrán elnököt

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Az európai vezetők arra készülnek, hogy visszafogottságra intik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump amerikai elnök nyilvános bírálata miatt. A Financial Times értesülései szerint az Európai Unió attól tart, hogy a kijevi vezető egyre élesebb kijelentései tovább ronthatják Washington és Kijev amúgy is feszült kapcsolatát.
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ukrajnadonald trumpwashingtonvolodimir zelenszkij

Az európai vezetők arra készülnek, hogy visszafogottságra intik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump amerikai elnök nyilvános bírálata miatt. A Financial Times értesülései szerint az Európai Unió attól tart, hogy a kijevi vezető egyre élesebb kijelentései tovább ronthatják Washington és Kijev amúgy is feszült kapcsolatát.

Zelenszkij bírálja Trumpot, az európai vezetők az ukrán elnököt intik
Zelenszkij bírálja Trumpot, az európai vezetők az ukrán elnököt intik
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij bírálatai miatt aggódik Európa

A Financial Times forrásai szerint az európai vezetők azt szeretnék elérni, hogy az ukrán elnök mérsékelje a Donald Trumppal szembeni nyilvános kritikáját. 

Az egyik forrás úgy fogalmazott: „Lehet, hogy igaza van [Zelenszkijnek], de nem kell mindent hangosan kimondani.”

Az ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjújában több kérdésben is bírálta az amerikai elnök politikáját. Kritizálta az orosz dízelkereskedelmet érintő amerikai megállapodást, elítélte az amerikai hírszerzési információk megosztásának leállítását, és azt állította, hogy Trump az autokratákat és a rendkívül gazdag embereket részesíti előnyben.

Zelenszkij szerint az amerikai elnök nyíltan hangoztatja, hogy kedveli és tiszteli az ilyen vezetőket. Az ukrán államfő úgy idézte Trump gondolkodását, hogy ha valaki húsz, harminc vagy negyven évig képes hatalmon maradni, az szerinte rendkívüli erőt jelent.

A Starlink és az orosz támadások miatt is nekiment Washingtonnak

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna leállította az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ennek ellenére nem kapott előzetes amerikai figyelmeztetést az orosz ballisztikusrakéta-támadásokról. Az ukrán elnök a Starlink műholdas kommunikációs rendszer korlátozásait is szóba hozta.

Zelenszkij elutasította azt a magyarázatot, hogy a Starlink működésében tapasztalt problémákat technikai hiba okozta volna. „Nem technikai probléma volt, hanem egy döntés” – fogalmazott.

A Financial Times szerint az európai vezetők attól tartanak, hogy az ilyen kijelentések tovább mélyíthetik a konfliktust az Egyesült Államok és Ukrajna között. Washington támogatása továbbra is meghatározó Kijev számára, ezért az európai vezetők a nyilvános konfrontáció mérséklésére próbálhatják rávenni az ukrán elnököt.

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