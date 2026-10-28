Fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, Zelenszkij fontos bejelentést tett

- Mikor és hol kezdődhetnek az újabb orosz–ukrán béketárgyalások?
- Milyen feltételekkel hajlandó Zelenszkij tárgyalni a békéről?
- Miért romlott meg Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kapcsolata?
Akár november 10-én újabb béketárgyalások kezdődhetnek Oroszország és Ukrajna között, amerikai közvetítéssel, Abu-Dzabiban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev kész a legérzékenyebb kérdéseket is megvitatni az orosz–ukrán béketárgyalásokon, ugyanakkor figyelmeztette Donald Trumpot, hogy Ukrajna nem hajlandó bármilyen árat megfizetni a békéért.
Zelenszkij a The Sunnak adott interjújában elmondta, hogy az eredetileg november végére tervezett találkozót akár már november 10-én megtarthatják. Az ukrán vezetés szeretné felgyorsítani a tárgyalásokat, amelyekre az amerikai félidős választások után, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában kerülhet sor. A tervek szerint a tárgyalásokat amerikai küldöttség vezetné, a találkozó időpontja azonban egyelőre nem végleges.
Zelenszkij kész a legkényesebb kérdésekről is tárgyalni
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa bármilyen tárgyalási formátumra nyitott, és olyan érzékeny kérdésekről is hajlandó egyeztetni, amelyek megvitatását igazságtalannak tartja.
Zelenszkij szerint Ukrajna nem akarja akadályozni a békefolyamatot, de egy esetleges megállapodás érdekében sem hajlandó súlyos áldozatokat vállalni. Az Egyesült Államoktól semleges közvetítést vár, ugyanakkor elengedhetetlennek tartja, hogy Washington Oroszországot tekintse az agresszornak.
Egyre élesebb a konfliktus Donald Trump és Zelenszkij között
Az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket Washington és Kijev romló kapcsolata is nehezíti. Zelenszkij azzal vádolta az amerikai felet, hogy az utolsó pillanatban elhalasztotta a hétfőre tervezett brüsszeli egyeztetést, hogy inkább a közel-keleti fejleményekkel foglalkozzon.
Az ukrán elnök Trump személyes bírálataira is reagált. Közölte, hogy az amerikai elnök szabadon véleményt nyilváníthat róla, Ukrajnát érintő kijelentéseire azonban kötelességének érzi válaszolni.
Határozott fellépését a folyamatos orosz támadásokkal és az ukrán légvédelem rakétahiányával indokolta. Szerinte a jelenlegi háborús helyzetben nincs idő visszafogott diplomáciai üzenetekre, ezért más országok vezetőitől is határozottabb kiállást vár Trumppal szemben.
Zelenszkij ugyanakkor nem tudta megmondani, hogy az orosz–ukrán háború jelenleg inkább a békéhez vagy a további eszkalációhoz áll közelebb. Úgy véli, a folytatás nagyban függ az érintett országok és vezetők döntéseitől.