Fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, Zelenszkij fontos bejelentést tett

Mikor és hol kezdődhetnek az újabb orosz–ukrán béketárgyalások?

Milyen feltételekkel hajlandó Zelenszkij tárgyalni a békéről?

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Akár november 10-én újabb béketárgyalások kezdődhetnek Oroszország és Ukrajna között, amerikai közvetítéssel, Abu-Dzabiban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev kész a legérzékenyebb kérdéseket is megvitatni az orosz–ukrán béketárgyalásokon, ugyanakkor figyelmeztette Donald Trumpot, hogy Ukrajna nem hajlandó bármilyen árat megfizetni a békéért.

Az ukrajnai háború lezárása továbbra is bizonytalan. Zelenszkij kényes kérdésekről is tárgyalna, miközben Donald Trumppal egyre élesebb a konfliktusa.

Fotó: AFP

Zelenszkij a The Sunnak adott interjújában elmondta, hogy az eredetileg november végére tervezett találkozót akár már november 10-én megtarthatják. Az ukrán vezetés szeretné felgyorsítani a tárgyalásokat, amelyekre az amerikai félidős választások után, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában kerülhet sor. A tervek szerint a tárgyalásokat amerikai küldöttség vezetné, a találkozó időpontja azonban egyelőre nem végleges.

Zelenszkij kész a legkényesebb kérdésekről is tárgyalni

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa bármilyen tárgyalási formátumra nyitott, és olyan érzékeny kérdésekről is hajlandó egyeztetni, amelyek megvitatását igazságtalannak tartja.