Trump már Zelenszkij távozását sürgeti, súlyos szakítás fenyeget

Egyre élesebb konfliktus bontakozik ki Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij között. Az ukrán elnök továbbra sem hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miközben Washington már az amerikai támogatás megvonását is kilátásba helyezte – írja az Izvestia.
A konfliktust tovább mélyítette Trump és Vlagyimir Putyin dízelmegállapodása, amelynek értelmében Oroszország több millió tonna üzemanyagot szállíthat az amerikai és a világpiacra. A megállapodás komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben, ahol az orosz energiaszektor elleni csapásokat továbbra is fontosnak tartják.
Zelenszkij kockáztatja a szakítást Trumppal
A Bloomberg elemzése szerint Zelenszkij egyre nagyobb kockázatot vállal azzal, hogy szembeszáll Trumppal. Az amerikai elnök az energiaárak csökkentését tartja szem előtt, ezért azt követeli Ukrajnától, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók támadásával.
Kijev azonban továbbra is folytatja a csapásokat, ami súlyos következményekkel járhat. Ukrajna ugyanis jelentős mértékben függ az amerikai fegyverektől és a Washingtonnal folytatott hírszerzési együttműködéstől, így egy esetleges szakítás katonai szempontból is veszélyes lehet számára.
A Bloomberg arra is kitér, hogy Trump már Zelenszkij lemondásának megfontolását javasolta. Az orosz–amerikai dízelmegállapodás után az ukrán tárgyalók megszakították a Miamiban zajló egyeztetéseket az amerikai küldöttséggel.
A lap szerint Trump az amerikai félidős választások közeledtével egyre inkább az energiaárak alakulása alapján ítéli meg az orosz–ukrán konfliktust. A dízelmegállapodás ezért különösen fontossá vált számára.
Trump, Zelenszkij és Putyin
A Politico elemzése ugyanakkor megértőbb Zelenszkij álláspontjával szemben. A lap szerint az ukrán elnök felháborodása érthető, hiszen Trump orosz dízelmegállapodása éppen akkor jött, amikor Ukrajna a közelgő télre készül, és folyamatos orosz támadásokkal néz szembe. Zelenszkij ezért Putyinnak tett ajándéknak nevezte a döntést, és további csapásokat rendelt el az orosz olajfinomítók ellen.
A lap szerint Zelenszkij akár politikai előnyt is kovácsolhat a helyzetből, ha Trump meggyengül a közelgő amerikai félidős választásokon. Az ukrán elnök magabiztosságát országa katonai ellenálló képessége és a dróntechnológia fejlődése is erősíti. A nyílt szembenállás azonban veszélyes lehet: Trump válaszul leállíthatja a létfontosságú hírszerzési támogatást, vagy nyomást gyakorolhat Elon Muskra a Starlink ukrajnai szolgáltatásának korlátozása érdekében.