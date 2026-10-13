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ukrajna

Trump már Zelenszkij távozását sürgeti, súlyos szakítás fenyeget

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egyre mélyül a szakadék az Egyesült Államok és Ukrajna között, a két ország vezetője már nyíltan szembeszáll egymással. Zelenszkij azonban nem hátrál meg Trump követelései előtt, pedig ezzel létfontosságú amerikai támogatást kockáztathat.
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ukrajnadonald trumpputyinvolodimir zelenszkij

Egyre élesebb konfliktus bontakozik ki Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij között. Az ukrán elnök továbbra sem hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miközben Washington már az amerikai támogatás megvonását is kilátásba helyezte – írja az Izvestia.

Zelenszkij szakítást kockáztat Trumppal az orosz olajfinomítók elleni támadások miatt, In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on September 30, 2026, Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends a meeting with Ukrainian servicemen at an undisclosed frontline location near Lyman, amid the Russian invasion of Ukraine. President Volodymyr Zelensky on September 30, 2026 visited frontline troops near Lyman, an embattled town in eastern Ukraine, where they have launched a counter-offensive against Russian forces and said he had discussed their battles. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - AFP CANNOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY OR LOCATION, DATE, AND CONTENT OF THESE IMAGES /
Volodimir Zelenszkij
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A konfliktust tovább mélyítette Trump és Vlagyimir Putyin dízelmegállapodása, amelynek értelmében Oroszország több millió tonna üzemanyagot szállíthat az amerikai és a világpiacra. A megállapodás komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben, ahol az orosz energiaszektor elleni csapásokat továbbra is fontosnak tartják.

Zelenszkij kockáztatja a szakítást Trumppal

A Bloomberg elemzése szerint Zelenszkij egyre nagyobb kockázatot vállal azzal, hogy szembeszáll Trumppal. Az amerikai elnök az energiaárak csökkentését tartja szem előtt, ezért azt követeli Ukrajnától, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók támadásával.

Kijev azonban továbbra is folytatja a csapásokat, ami súlyos következményekkel járhat. Ukrajna ugyanis jelentős mértékben függ az amerikai fegyverektől és a Washingtonnal folytatott hírszerzési együttműködéstől, így egy esetleges szakítás katonai szempontból is veszélyes lehet számára.

A Bloomberg arra is kitér, hogy Trump már Zelenszkij lemondásának megfontolását javasolta. Az orosz–amerikai dízelmegállapodás után az ukrán tárgyalók megszakították a Miamiban zajló egyeztetéseket az amerikai küldöttséggel.

A lap szerint Trump az amerikai félidős választások közeledtével egyre inkább az energiaárak alakulása alapján ítéli meg az orosz–ukrán konfliktust. A dízelmegállapodás ezért különösen fontossá vált számára.

Trump, Zelenszkij és Putyin

A Politico elemzése ugyanakkor megértőbb Zelenszkij álláspontjával szemben. A lap szerint az ukrán elnök felháborodása érthető, hiszen Trump orosz dízelmegállapodása éppen akkor jött, amikor Ukrajna a közelgő télre készül, és folyamatos orosz támadásokkal néz szembe. Zelenszkij ezért Putyinnak tett ajándéknak nevezte a döntést, és további csapásokat rendelt el az orosz olajfinomítók ellen.

A lap szerint Zelenszkij akár politikai előnyt is kovácsolhat a helyzetből, ha Trump meggyengül a közelgő amerikai félidős választásokon. Az ukrán elnök magabiztosságát országa katonai ellenálló képessége és a dróntechnológia fejlődése is erősíti. A nyílt szembenállás azonban veszélyes lehet: Trump válaszul leállíthatja a létfontosságú hírszerzési támogatást, vagy nyomást gyakorolhat Elon Muskra a Starlink ukrajnai szolgáltatásának korlátozása érdekében.

 

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