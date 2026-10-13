Trump már Zelenszkij távozását sürgeti, súlyos szakítás fenyeget

Egyre élesebb konfliktus bontakozik ki Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij között. Az ukrán elnök továbbra sem hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miközben Washington már az amerikai támogatás megvonását is kilátásba helyezte – írja az Izvestia.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A konfliktust tovább mélyítette Trump és Vlagyimir Putyin dízelmegállapodása, amelynek értelmében Oroszország több millió tonna üzemanyagot szállíthat az amerikai és a világpiacra. A megállapodás komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben, ahol az orosz energiaszektor elleni csapásokat továbbra is fontosnak tartják.

Zelenszkij kockáztatja a szakítást Trumppal

A Bloomberg elemzése szerint Zelenszkij egyre nagyobb kockázatot vállal azzal, hogy szembeszáll Trumppal. Az amerikai elnök az energiaárak csökkentését tartja szem előtt, ezért azt követeli Ukrajnától, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók támadásával.

Kijev azonban továbbra is folytatja a csapásokat, ami súlyos következményekkel járhat. Ukrajna ugyanis jelentős mértékben függ az amerikai fegyverektől és a Washingtonnal folytatott hírszerzési együttműködéstől, így egy esetleges szakítás katonai szempontból is veszélyes lehet számára.