Zelenszkij kiakadt – Trump feloldotta a szankciókat, több millió hordó orosz dízelolajat vesz Amerika

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy Oroszország beleegyezett, hogy dízelt szállít a globális piacokra az üzemanyagárak csökkentése érdekében, és kormánya ideiglenesen feloldotta az orosz üzemanyagra kivetett amerikai szankciókat, amelyek célja, hogy megfosszák Moszkvát az Ukrajna elleni háborúhoz szükséges bevételektől – számolt be a Reuters.

Trump a közösségi médiában azt nyilatkozta, hogy „nagyon sikeres” megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin elnökkel, amelynek során megállapodtak abban, hogy Oroszország azonnal több mint 300 000 tonna dízelt szállít az amerikai és a globális piacokra, ami körülbelül 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg. Az Egyesült Államok naponta körülbelül 1,5 millió hordó dízelt exportál.

Az elnök azonban leszögezte, annak ellenére, hogy az orosz kőolajtermékekre kirótt szankciókat a megállapodás értelmében április 7-éig feloldják, ugyanakkor bizonyos büntetőintézkedések maradnak, így például bizonyos orosz pénzeszközök befagyasztva maradnak amerikai bankokban.

A hívás után Putyin egyik megbízottja, Kirill Dmitrijev egy X-en közzétett bejegyzésben dicsérte Oroszország és az Egyesült Államok közötti együttműködést. Dmitrijev a múlt havi washingtoni látogatása során arra kérte az amerikai tisztviselőket, hogy minden nagyobb orosz olajvállalat kapjon engedélyt dízelolaj amerikai piacra történő exportjára.

Ismert, 2025 októberében az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz olajtársaságokra a 2022-ben kezdődött ukrajnai háború miatt.

Zelenszkij dühös

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta a megállapodást, amelyet egy ukrán küldöttség amerikai látogatása során jelentettek be, hogy megvitassák a háború megoldásának lehetőségeit, és amelyet "az erős partnerek gyenge döntésének" nevezett.

Volodimir Zelenszkij "az erős partnerek gyenge döntésének" nevezte a szankciók feloldását

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A Putyinnak adott ajándékok nem hoznak békét, és semmilyen hasznot nem hoznak a civilizált világnak. Oroszország további terrorral és álnoksággal fogja visszafizetni a dízelt

– mondta az X-en az ukrán elnök, bírálva Trump döntését.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke által közölt megállapodás szerint: