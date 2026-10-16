Trump újra bírálta az ukrán elnököt, Zelenszkij visszaüzent

Trump, aki nemrég sokak által vitatott megállapodást kötött Moszkvával az orosz dízel amerikai piacra történő importjáról, „szégyennek” nevezte Ukrajna orosz olajfinomítók ellen indított újabb támadássorozatát. Zelenszkij - Trump kérésére - három napra felfüggesztette az energetikai célpontok elleni támadásokat, csütörtökön azonban kijelentette, hogy azokat újra megkezdik, mivel Moszkva sem állt le soha.

Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta az ukrán elnököt, Zelenszkij burkoltan üzent vissza Fotó: JIM WATSON / AFP

A Washington és Kijev közötti feszültségek az utóbbi időben fokozódtak az amerikai–orosz dízelmegállapodás, valamint az ukrajnai műholdas kommunikáció harctéri korlátozásai miatt.

Zelenszkij burkoltan visszaüzent Trumpnak

Az ukrán elnök nem kommentálta Trump legújabb kritikáját, azonban amikor megérkezett a brüsszeli EU-csúcstalálkozóra és találkozott Antonio Costával és Ursula von der Leyennel, köszönetet mondott a „valódi vezetőknek” támogatásukért.

Természetesen támogattuk Trump elnök energiaügyi tűzszünetét, de láttuk, hogy Oroszország egyetlen percig sem tartotta tiszteletben

– mondta von der Leyen az újságíróknak, hozzátéve, hogy az Oroszországra kiszabott szankciókat „szigorítani kell”.

Eközben Moszkva közölte, hogy soha nem egyezett bele abba az energiaügyi tűzszünetbe, amelyet Trump a múlt héten hirtelen bejelentett

– emlékeztetett a BBC. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke nem említette az Egyesült Államokat, de kijelentette, hogy „nem ez a megfelelő idő a támogatás visszavonására” az ország számára, és „nem ez a megfelelő idő az Oroszországra vonatkozó szankciók enyhítésére”. Ezzel lényegében utalt az Egyesült Államok és Oroszország megállapodására a 300 000 tonna orosz dízel importjáról.

Ursula von der Leyen is megerősítette a támogatási szándékot.

„Oroszország mindent megpróbál, hogy tönkretegye az energia- és vízügyi infrastruktúrát” – mondta az Európai Bizottság elnöke Zelenszkijnek, hozzátéve, „de mi mellettetek állunk, támogatunk benneteket, ahogyan az előző teleken is tettük.”

Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

A brüsszeli csúcstalálkozó napirendjének középpontjában az Ukrajnának nyújtandó támogatás áll. Az uniós vezetők célja az is, hogy segítsék az országot abban, hogy átvészelje a következő hideg telet, amely már az ötödik lesz a 2022-ben indult háború kezdete óta.