Trump újra bírálta az ukrán elnököt, Zelenszkij visszaüzent

Trump, aki nemrég sokak által vitatott megállapodást kötött Moszkvával az orosz dízel amerikai piacra történő importjáról, „szégyennek” nevezte Ukrajna orosz olajfinomítók ellen indított újabb támadássorozatát. Zelenszkij - Trump kérésére - három napra felfüggesztette az energetikai célpontok elleni támadásokat, csütörtökön azonban kijelentette, hogy azokat újra megkezdik, mivel Moszkva sem állt le soha.
A Washington és Kijev közötti feszültségek az utóbbi időben fokozódtak az amerikai–orosz dízelmegállapodás, valamint az ukrajnai műholdas kommunikáció harctéri korlátozásai miatt.
Zelenszkij burkoltan visszaüzent Trumpnak
Az ukrán elnök nem kommentálta Trump legújabb kritikáját, azonban amikor megérkezett a brüsszeli EU-csúcstalálkozóra és találkozott Antonio Costával és Ursula von der Leyennel, köszönetet mondott a „valódi vezetőknek” támogatásukért.
Természetesen támogattuk Trump elnök energiaügyi tűzszünetét, de láttuk, hogy Oroszország egyetlen percig sem tartotta tiszteletben
– mondta von der Leyen az újságíróknak, hozzátéve, hogy az Oroszországra kiszabott szankciókat „szigorítani kell”.
Eközben Moszkva közölte, hogy soha nem egyezett bele abba az energiaügyi tűzszünetbe, amelyet Trump a múlt héten hirtelen bejelentett
– emlékeztetett a BBC. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke nem említette az Egyesült Államokat, de kijelentette, hogy „nem ez a megfelelő idő a támogatás visszavonására” az ország számára, és „nem ez a megfelelő idő az Oroszországra vonatkozó szankciók enyhítésére”. Ezzel lényegében utalt az Egyesült Államok és Oroszország megállapodására a 300 000 tonna orosz dízel importjáról.
Ursula von der Leyen is megerősítette a támogatási szándékot.
„Oroszország mindent megpróbál, hogy tönkretegye az energia- és vízügyi infrastruktúrát” – mondta az Európai Bizottság elnöke Zelenszkijnek, hozzátéve, „de mi mellettetek állunk, támogatunk benneteket, ahogyan az előző teleken is tettük.”
A brüsszeli csúcstalálkozó napirendjének középpontjában az Ukrajnának nyújtandó támogatás áll. Az uniós vezetők célja az is, hogy segítsék az országot abban, hogy átvészelje a következő hideg telet, amely már az ötödik lesz a 2022-ben indult háború kezdete óta.
Zelenszkij arról beszélt, hogy országa „a lehető leggyorsabban” szeretné, ha a háború véget érne, de mivel szerinte Oroszország nem mutat jeleket arra, hogy ugyanezt akarná, így fel kell készülniük a télre.
A téli csomag nem csak az energiáról szól, hanem a védelemről és a finanszírozásról is
– mondta.
Megromlott az ukrán-amerikai kapcsolat
Trump a Newsmaxnak adott interjúban beszélt Zelenszkijről, amelyből kitűnik, ismét megromlott az amerikai-ukrán kapcsolat.
Az amerikai elnök kijelentette, hogy „nem nagy rajongója Zelenszkijnek” és hozzátette azt is, hogy „nem egy olyan ember, akivel könnyű dolgunk lenne”.
Nem akar megegyezni. Azt mondja, hogy meg akar, de valójában nem
– mondta Trump, hozzátéve:
Mint tudják, Putyin gyűlöli Zelenszkijt, Zelenszkij pedig Putyint. És ha ilyen gyűlölet van, nagyon nehéz bármiben is megegyezni.
Amikor Ukrajna orosz olajfinomítók elleni újabb támadásairól kérdezték, Trump azt mondta, hogy ez „szégyen”.
Ezzel csak a világpiaci olajárat emeli... Rengeteg célpont van, amit meg lehet támadni”
– fogalmazott az elnök.
Trumpot frusztrálja, hogy Ukrajna továbbra is orosz olajfinomítókat támad, mert ez korlátozza Moszkva képességét arra, hogy dízeljét Amerikába exportálja, az USA és Oroszország között nemrég megkötött megállapodás értelmében, amelynek célja az üzemanyagárak csökkentése volt.
Egyes elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a februárban kirobbant iráni háború óta az amerikai üzemanyagárak, különösen a dízelárak az egekbe szöktek, ami rontotta Trump népszerűségét az amerikai közvélemény körében, amit Trump szeretné helyrebillenteni a jövő hónapban esedékes félidős választások előtt.
A dízelmegállapodás viszont elháborította Zelenszkijt, aki ezt ajándéknak nevezte Putyinnak, és „befektetésnek egy olyan háborúba, amelyet be kell fejezni, nem pedig elhúzni”.