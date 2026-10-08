Zelenszkij nem bírta sokáig a diplomatikus stílust, visszatért a régi hangnemhez

Zelenszkij erről újságíróknak az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében lévő Prilukiban beszélt, ahová azért látogatott el, hogy lerója kegyeletét az előző napi orosz rakétacsapás áldozatai előtt – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy a látogatásra elkísérte őt Ed Miliband brit külügyminiszter.

Az ukrán elnök felszólította az Egyesült Államokat, hogy segítsen Ukrajnának légi fölényre szert tenni, és fokozza a nyomást Oroszországon A képen: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: SERGII VOLSKYI / AFP

A háborúban már nagyon sok különböző helyzetről hallottunk: nevezték ezeket súlyosnak, kilátástalannak vagy egyebeknek. Mi, emberek, vezetők, politikusok magunkat juttatjuk zsákutcába (…). Egy ember megpróbált egy egész népet beszorítani egy zsákutcába, ez a nép viszont fellázadt és megvédte államát

– jelentette ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy a zsákutcából nem nehéz kijutni, ehhez fokozni kell az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást, Ukrajnának hozzáférést kell kapnia a Starlink műholdas hálózathoz Oroszország területe felett is, és nem szabad megállapodni Oroszországgal semmilyen projektről.

Nem lehet egyszerre megállapodni is az oroszokkal valamilyen gazdasági projekt elindításában, valamint azt mondani, hogy diplomáciai zsákutcában vagyunk, ugyanis nem vagyunk. Szigeteljék el teljesen Oroszország gazdaságát! Némítsák el Oroszországot! Ne gyarapítsák eladásaikkal, hanem vessenek ki szankciókat a fegyvereire! Nyissák meg előttünk, Ukrajna előtt a Starlinket!

– mondta Zelenszkij, hozzátéve:

Vagyimir Putyin orosz elnököt azzal lehet tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, ha az Egyesült Államok segít Ukrajnának megszerezni a légi fölényt.

Rubio a Kathimerini című görög lapnak adott és csütörtökön megjelent interjújában fejtette ki, hogy szerinte a diplomáciai erőfeszítések kudarcot vallanak, mert Oroszország teljes ellenőrzést követel a Donyec-medence felett, Ukrajna pedig elutasítja ezt.

Zelenszkij közölte: az ukrán tárgyalóküldöttség jelenleg Európában folytat megbeszéléseket, pénteken pedig megérkezik az Egyesült Államokba. Hozzátette: azt várja a partnerektől, hogy fokozzák a szankciós nyomást Oroszországon - különösen priluki és kramatorszki támadásai megtorlásaként -, és hogy adjanak Ukrajnának további védelmi eszközöket, mindenekelőtt légvédelmi rendszereket, valamint pénzügyi támogatást.