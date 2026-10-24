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volodimir zelenszkij

Zelenszkij kimondta: Ukrajna kész befagyasztani a háborút a jelenlegi frontvonal mentén

1 órája
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Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna kész elfogadni a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonal mentén. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor világossá tette, hogy a megszállt területek orosz fennhatóságát semmilyen körülmények között nem ismerné el.
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Volodimir Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjújában beszélt arról, milyen feltételek mellett lenne hajlandó Ukrajna békemegállapodást kötni Oroszországgal. A Portfolio beszámolója szerint az ukrán elnök kész lenne a harcok mielőbbi lezárására és a konfliktus befagyasztására a jelenlegi frontvonal mentén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelentené az orosz területi követelések elfogadását.

Zelenszkij
Zelenszkij kijelentette, hogy kész a háború mielőbbi lezárására, és elfogadná a frontvonal mentén történő befagyasztását (Fotó: Nicolas Tucat)

Zelenszkij szerint Ukrajna kész lezárni a háborút, de van egy feltétele

Az ukrán államfő határozottan leszögezte, hogy országa továbbra sem tekinti Oroszország részének a megszállt ukrán területeket. Zelenszkij egyúttal vitatta azokat az állításokat is, amelyek szerint az orosz hadsereg már Ukrajna területének 25 százalékát ellenőrizné.

Az elnök szerint az orosz csapatok jelenleg az ország területének 19,3 százalékát tartják megszállás alatt. Hozzátette, hogy a 25 százalékos arány csak abban az esetben lenne helytálló, ha Ukrajna önként lemondana a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről.

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Zelenszkij az interjúban egyértelművé tette, hogy a háború mielőbbi lezárása érdekében kész kompromisszumra.

Készek vagyunk a lehető leghamarabb véget vetni ennek a háborúnak, és befagyasztani a konfliktust a frontvonal mentén”

 – fogalmazott az ukrán elnök.

A kijelentés alapján Kijev hajlandó lenne elfogadni a jelenlegi katonai helyzet mentén történő tűzszünetet, de ez nem járna együtt a megszállt területekről való jogi lemondással. Zelenszkij tehát különbséget tett a harcok beszüntetése és az orosz területi követelések elismerése között.

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