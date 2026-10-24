Zelenszkij kimondta: Ukrajna kész befagyasztani a háborút a jelenlegi frontvonal mentén

Volodimir Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjújában beszélt arról, milyen feltételek mellett lenne hajlandó Ukrajna békemegállapodást kötni Oroszországgal. A Portfolio beszámolója szerint az ukrán elnök kész lenne a harcok mielőbbi lezárására és a konfliktus befagyasztására a jelenlegi frontvonal mentén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelentené az orosz területi követelések elfogadását.

Zelenszkij kijelentette, hogy kész a háború mielőbbi lezárására, és elfogadná a frontvonal mentén történő befagyasztását (Fotó: Nicolas Tucat)

Zelenszkij szerint Ukrajna kész lezárni a háborút, de van egy feltétele

Az ukrán államfő határozottan leszögezte, hogy országa továbbra sem tekinti Oroszország részének a megszállt ukrán területeket. Zelenszkij egyúttal vitatta azokat az állításokat is, amelyek szerint az orosz hadsereg már Ukrajna területének 25 százalékát ellenőrizné.