Durva pofont kapott Zelenszkij, méghozzá egyenesen Vitalij Klicskótól

Újabb politikai feszültség alakult ki Ukrajnában, miután Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a háború alatt különösen veszélyesnek nevezte a korrupciót. A német Bildnek adott interjújában Zelenszkij környezetének korrupciós botrányairól kérdezték, miközben az ukrán elnök a fővárosi hatóságokat bírálta az energetikai létesítmények védelmének hiányosságai miatt – számolt be a Strana.

Vitalij Klicsko szerint a korrupció Ukrajna jövőjét veszélyezteti, durván nekiment Zelenszkijnek (A képen az ukrán elnök)

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Vitalij Klicsko szerint a korrupció Ukrajna jövőjét veszélyezteti

A volt nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Kijev jelenlegi polgármestere Paul Ronzheimernek, a Bild újságírójának nyilatkozva súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg. Klicsko szerint a korrupciós botrányok nemcsak Ukrajna belső helyzetét rontják, hanem az ország nyugati szövetségeseivel fenntartott kapcsolatokat is veszélyeztetik.

A korrupció a háború alatt méreg, méreg az országunk számára

– jelentette ki Klicsko.

Hozzátette, hogy Ukrajna számára a külföldi partnerektől kapott legfontosabb dolog a bizalom, amelyet semmiképpen sem szabad elveszítenie.