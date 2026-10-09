Durva pofont kapott Zelenszkij, méghozzá egyenesen Vitalij Klicskótól

Újabb politikai feszültség alakult ki Ukrajnában, miután Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a háború alatt különösen veszélyesnek nevezte a korrupciót. A német Bildnek adott interjújában Zelenszkij környezetének korrupciós botrányairól kérdezték, miközben az ukrán elnök a fővárosi hatóságokat bírálta az energetikai létesítmények védelmének hiányosságai miatt – számolt be a Strana.
Vitalij Klicsko szerint a korrupció Ukrajna jövőjét veszélyezteti
A volt nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Kijev jelenlegi polgármestere Paul Ronzheimernek, a Bild újságírójának nyilatkozva súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg. Klicsko szerint a korrupciós botrányok nemcsak Ukrajna belső helyzetét rontják, hanem az ország nyugati szövetségeseivel fenntartott kapcsolatokat is veszélyeztetik.
A korrupció a háború alatt méreg, méreg az országunk számára
– jelentette ki Klicsko.
Hozzátette, hogy Ukrajna számára a külföldi partnerektől kapott legfontosabb dolog a bizalom, amelyet semmiképpen sem szabad elveszítenie.
Zelenszkij a kijevi energiahelyzet miatt bírálta a városvezetést
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben azzal vádolta a kijevi hatóságokat, hogy nem készültek fel megfelelően az energetikai létesítmények elleni orosz támadásokra.
A városi hatóságok szinte teljesen képtelenek voltak végrehajtani a szükséges lépéseket
– írta Zelenszkij a Telegram-csatornáján, miután egyeztetett a katonai és kormányzati vezetőkkel.
Az ukrán főváros energiaellátását az orosz légicsapások is súlyosan érintették. Az elnök szerint a városvezetés nem tette meg időben a szükséges intézkedéseket az infrastruktúra ellenálló képességének javítására.
A két politikus külön nyilatkozatban bírálta egymás vezetési területét: Klicsko a korrupció és a nyugati bizalom kapcsolatára figyelmeztetett, Zelenszkij pedig a főváros felkészültségét kérte számon.
Korrupciós hálózatot leplezhettek le Ukrajnában – Zelenszkij hivatalát is elérte az ügy
Nagyszabású korrupcióellenes művelet indult Ukrajnában, amely közvetlenül elérte Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának vezetését is. Az ukrán korrupció újabb ügyében házkutatást tartottak az elnöki hivatal egyik helyettes vezetőjénél, akit meg is gyanúsítottak, majd Zelenszkij röviddel később menesztett.