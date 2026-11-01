Senki nem tudja, mi lesz a vége, Trump is mindent bevet az amerikai félidős választáson

Két nappal az amerikai félidős választások előtt a demokraták és a republikánusok vezetői még egy utolsó erőfeszítést tesznek a választók megnyerésére. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja és az ennek nyomán növekvő üzemanyagárak kérdése a félidős választások egyik legfontosabb témájává vált.
A legfrissebb felmérés szerint a demokraták továbbra is vezetnek a republikánusok előtt, de több szoros szenátusi verseny dönthet arról, hogy melyik párt szerez végül többséget az amerikai Kongresszusban – írta az Al Jazeera.
A demokraták továbbra is 51,5 százalékos támogatottsággal vezetnek a republikánusok 43,1 százaléka előtt. Egy október 28-án és 29-én végzett országos felmérés szerint a demokraták 54 százalékos támogatottsággal vezetnek a republikánusok 41 százaléka előtt, míg az október 24. és 26. között végzett Emerson College-felmérés 10 pontos demokratikus előnyt mutatott.
Egy másik, az Emerson College által készített felmérés azonban szorosabb versenyt jelezett: Hamilton 50 százalékos támogatottsággal vezetett Marshall 47 százaléka előtt.
Doug Heye, republikánus stratéga és a Republikánus Nemzeti Bizottság korábbi kommunikációs igazgatója, kétségbe vonta a Washington Post–Schar School felmérésben szereplő kilencpontos előnyt.
Nem tudom, hogyan alakul majd a helyzet, de, tudja, alig két évvel ezelőtt Iowa-ban láttunk egy szélsőséges közvélemény-kutatást, amely komoly károkat okozott az egész közvélemény-kutatási ágazatnak
– mondta Heye, utalva arra a 2024-es elnökválasztás előtt néhány nappal közzétett közvélemény-kutatásra, amely Kamala Harris három százalékpontos vezetését mutatta Trump előtt Iowában. Trump végül körülbelül 13 százalékpontos előnnyel nyerte meg az államot, ami 16 százalékpontos eltérést jelentett a közvélemény-kutatás eredményéhez képest.
A közvélemény-kutatók arról számoltak be, hogy nehézségekbe ütköznek, amikor a republikánusokat arra próbálják rávenni, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Ez arra utalhat, hogy a közvélemény-kutatások alulbecsülik a republikánusok támogatottságát, de ezt nem tudhatjuk biztosan, amíg a szavazatokat nem számolják össze.
A választások közeledtével mindkét párt a gazdaságra és a megélhetési költségekre összpontosítja utolsó kampányüzeneteit.
Míg a demokraták a megfizethetőségi kérdésekre koncentrálnak, Trump kampányrendezvényeket tart a szoros versenyben lévő republikánus jelöltek támogatására, miközben sokak szerint a republikánusok nehezen tudják meggyőzni a választókat arról, hogy gazdasági politikájuk javítana az ország helyzetén.
A republikánusok stratégiája szerint a jelölteknek azokra a kérdésekre kellene összpontosítaniuk, amelyeket a választók felvetnek, különösen az energia-, az egészségügyi, az élelmiszer- és egyéb mindennapi kiadásokra.
Celinda Lake, a michigani El-Sayed-kampányban dolgozó demokrata stratéga és közvélemény-kutató szerint a demokraták is azzal a kérdéssel szembesülnek, hogy mit fognak megvalósítani, ha ők irányítják a Kongresszust.
A demokratákkal kapcsolatos hangulat is negatív, ami nagyban eltér például a 2018-as évtől, amikor a demokratákat pozitívan fogadták
– mondta.
Trump vasárnap Iowa-ban és Kansas-ben tart kampánygyűléseket. Az elnök eredetileg mindkét megjelenést lemondta, de pénteken meggondolta magát. Iowában, az egyik kiélezett szenátusi választási küzdelemben Trump a republikánus Ashley képviselővel fog kampányolni, aki a demokrata Josh Turekkel áll szemben. Kansasban Marshall szenátor is újraválasztásra törekszik a demokrata Adam Hamilton ellen egy szoros versenyben.
Ez az állam 1932 óta nem választott demokrata szenátort, de a növekvő mezőgazdasági költségek és a Trump bevándorlásellenes intézkedései elleni ellenállás váratlanul versenyképessé tették ezt a választási küzdelmet.
Amerikai félidős választás: sokan voksoltak már
A jelölteknek vasárnap és hétfőn van lehetőségük arra, hogy utoljára megszólítsák a választókat, mielőtt azok kedden az urnákhoz mennek.
A szavazóhelyiségek kedd este zárnak be, az első eredmények röviddel ezután várhatók. Azonban néhány szoros versenyben hosszabb időbe telhet a végeredmény megállapítása.
A jelentések szerint több mint 51 millió amerikai szavazott már. Mindkét párt arra buzdította a választókat, hogy postai úton adják le szavazatukat, vagy tervezzék meg, hogy kedden mennek szavazni. Az előzetes szavazási adatok azonban nem árulják el, melyik párt fog nyerni, mivel nem derül ki belőlük, hogy azok a választók hogyan szavaztak.
Összesen 435 képviselőházi és 35 szenátusi hely áll rendelkezésre. A demokratáknak három képviselőházi és négy szenátusi helyet kell nyerniük ahhoz, hogy mindkét kamarában többséget szerezzenek. Bár a közvélemény-kutatások szerint a demokraták vezetnek, a Szenátus irányítása az egyes választási körzetek eredményétől függ, ideértve a michigani, texasi, kansasi, iowai, észak-karolinai és alaszkai választásokat is.
Szakértők szerint a szenátusi választások rendkívül kampány-, állam- és jelöltfüggőek, így sokkal nehezebb megjósolni az eredményt. Indiana és Kentucky állam az, ahol először várhatóak adatok, így ezekből lehet a leghamarabb következtetni a félidő választások eredményére.