Senki nem tudja, mi lesz a vége, Trump is mindent bevet az amerikai félidős választáson

A legfrissebb felmérés szerint a demokraták továbbra is vezetnek a republikánusok előtt, de több szoros szenátusi verseny dönthet arról, hogy melyik párt szerez végül többséget az amerikai Kongresszusban – írta az Al Jazeera.

A demokraták továbbra is 51,5 százalékos támogatottsággal vezetnek a republikánusok 43,1 százaléka előtt. Egy október 28-án és 29-én végzett országos felmérés szerint a demokraták 54 százalékos támogatottsággal vezetnek a republikánusok 41 százaléka előtt, míg az október 24. és 26. között végzett Emerson College-felmérés 10 pontos demokratikus előnyt mutatott.

Egy másik, az Emerson College által készített felmérés azonban szorosabb versenyt jelezett: Hamilton 50 százalékos támogatottsággal vezetett Marshall 47 százaléka előtt.

Doug Heye, republikánus stratéga és a Republikánus Nemzeti Bizottság korábbi kommunikációs igazgatója, kétségbe vonta a Washington Post–Schar School felmérésben szereplő kilencpontos előnyt.

Nem tudom, hogyan alakul majd a helyzet, de, tudja, alig két évvel ezelőtt Iowa-ban láttunk egy szélsőséges közvélemény-kutatást, amely komoly károkat okozott az egész közvélemény-kutatási ágazatnak

– mondta Heye, utalva arra a 2024-es elnökválasztás előtt néhány nappal közzétett közvélemény-kutatásra, amely Kamala Harris három százalékpontos vezetését mutatta Trump előtt Iowában. Trump végül körülbelül 13 százalékpontos előnnyel nyerte meg az államot, ami 16 százalékpontos eltérést jelentett a közvélemény-kutatás eredményéhez képest.

A közvélemény-kutatók arról számoltak be, hogy nehézségekbe ütköznek, amikor a republikánusokat arra próbálják rávenni, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Ez arra utalhat, hogy a közvélemény-kutatások alulbecsülik a republikánusok támogatottságát, de ezt nem tudhatjuk biztosan, amíg a szavazatokat nem számolják össze.