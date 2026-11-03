Amerikai légicsapások érték Iránt közvetlenül a félidős választások előtt

Az Egyesült Államok hétfőn légicsapásokat hajtott végre az Iránhoz tartozó, Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten – közölték amerikai tisztviselők a CBS televízióval. Az amerikai légicsapás hírével egy időben az IRNA iráni állami hírügynökség több robbanásról számolt be a szigeten.

Az amerikai légicsapás az Iránhoz tartozó Kesm-szigetet érte a Hormuzi-szorosban

Fotó: AFP

Az amerikai tisztviselők szerint korlátozott katonai műveletről volt szó, amelyet válaszlépésként hajtottak végre, miután az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tüzet nyitott egy amerikai repülőgépre.

A BBC megkereste az Egyesült Államok Középső Parancsnokságát (CENTCOM), amely az amerikai hadsereg közel-keleti műveleteiért felelős, a történtek megerősítése érdekében.

Az amerikai légicsapás a félidős választások előtt történt

A katonai akcióra közvetlenül az amerikai félidős választások előtt került sor. A voksolás meghatározza, hogy a republikánusok vagy a demokraták szerzik-e meg az ellenőrzést a kongresszus felett.

Donald Trump amerikai elnök népszerűségi mutatói romlanak, miközben saját pártján belül is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá a háború lezárása érdekében. A konfliktus februárban kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt.

Trump hétfőn, még a légicsapásokról szóló hírek előtt az Axios hírportálnak arról beszélt, hogy nem siet az Irán elleni katonai műveletek fokozásával.

Így vagy úgy, de tenni fogunk valamit, azonban nem sürgős. Pénzügyileg megbénítottuk őket

– fogalmazott az amerikai elnök.

Hozzátette, hogy Iránnak nincs pénze és benzinje, az ország lakossága pedig egyre inkább belefárad a kialakult helyzetbe.

Trump újabb iráni célpont elleni támadásról beszélt

Az amerikai elnök a Fox Newsnak adott, a félidős választások előestéjén készült interjújában arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak szükség esetén csapást kell mérnie a Pickaxe nevű, az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó létesítményre.

Trump szerint egy ilyen katonai művelet nem jelentene különösebb nehézséget, és akár egy óra alatt végrehajtható lenne.

Az elmúlt napokban egyre több találgatás jelent meg arról, hogy Washington a félidős választásokat követően ismét jelentős légicsapásokat indíthat Irán ellen.