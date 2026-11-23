A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Medvegyev visszautalt az orosz nukleáris doktrínára, miszerint "az ellenség által az Oroszországi Föderáció számára a többi között nem nukleáris légi és űrbeli támadóeszközök tömeges alkalmazása révén létrehozott katonai fenyegetések, amelyek technológiai, ökológiai vagy társadalmi katasztrófákhoz vezethetnek, lényegében azt is jelentik, hogy a megelőző nukleáris csapás alkalmazásának kérdése gyakorlati síkra kerül át ".

Medvegyev megelőző atomcsapásról beszélt - Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Más szavakkal, az alapok (az orosz állami nukleáris politikáé) gyakorlatilag megengedi a megelőző nukleáris csapás megindítását, ha államunk léte kerül veszélybe, vagy országunknak elfogadhatatlan kárt okoznak

- fogalmazott a volt elnök és kormányfő az Állami szuverenitás és a nukleáris fegyver című cikkében.

Megelőző atomcsapás jöhet

Álláspontja szerint lehetetlen megállítani a nukleáris fegyverek elterjedését, mert az államok a fennmaradáshoz való törvényes jogukra hivatkozva törekedni fognak az ilyen eszközök beszerzésére.

Emlékeztetett rá, hogy egy korábbi történelmi szakaszban egyensúly állt fenn az atomsorompó-szerződés részes felei között: a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok megerősítették a birtoklásuk jogszerűségét, míg a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államok lemondtak az ilyen típusú fegyverekről, és elfogadták a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) garanciáit.

Képmutatónak minősítette a nyugati országokat a nukleáris fegyverek elterjedésének ügyében.

Teljesen nyilvánvaló, milyen lenne a NATO-országok reakciója abban az esetben, ha országunk az Iránnal fennálló vagy új megállapodások keretében javasolná a német modell alkalmazását az utóbbi ország területén

- írta.

Medvegyev közölte, arra a lehetőségre gondolt, hogy iráni területen orosz nukleáris missziók katonai-technikai ellátása valósuljon meg, az orosz parancsnokság ellenőrzése alatt. Felhívta a a figyelmet arra, hogy Németország esetében a NATO-nak ebben a kérdésben nincsenek problémái.

Ez veszélyes eltévelyedés

- vélekedett.